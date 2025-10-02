Salud

La verdad sobre el colágeno: mitos, estudios y lo que realmente mejora la piel

Expertos analizan la eficacia de los suplementos, cremas e inyecciones de colágeno y explican por qué la ciencia aún no confirma grandes beneficios para la piel, articulaciones y cabello

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La falta de regulación y
La falta de regulación y control de calidad en los suplementos de colágeno genera incertidumbre sobre su pureza y efectividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el colágeno creció en los últimos años. Muchas personas buscan esta proteína para mejorar la apariencia de la piel o fortalecer articulaciones, huesos, cabello y uñas. El mercado ofrece diferentes métodos: suplementos bebibles, cremas y tratamientos inyectables. Sin embargo, las dudas sobre su eficacia persisten tanto en el público general como entre profesionales de la salud.

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y forma parte esencial de la estructura de la piel y el sistema musculoesquelético. A partir de los 25 o 30 años, la cantidad de colágeno disminuye de forma natural cada año. Esta reducción contribuye a la aparición de arrugas, pérdida de firmeza cutánea y debilidad en las articulaciones o los huesos. Factores como la exposición al sol, la alimentación y el estrés pueden acelerar la pérdida. Esta situación impulsa a muchas personas a buscar alternativas para mantener o recuperar los niveles de colágeno, aunque no siempre hay un respaldo científico sólido para cada tipo de producto.

De acuerdo con testimonios recogidos por BBC, algunas personas notan mejoras estéticas tras consumir suplementos de colágeno. Kimberlie Smith, una madre de 33 años, afirmó que observa mayor luminosidad en su piel y cabello después de tomar colágeno marino en presentación líquida. Sin embargo, la dermatóloga Emma Wedgeworth, consultora en Londres, aclaró que la ciencia aún no ofrece pruebas concluyentes. Menciona que el colágeno ingerido debe superar el proceso digestivo y que las empresas desarrollaron versiones fragmentadas, conocidas como péptidos de colágeno, para facilitar el tránsito hacia el torrente sanguíneo. No obstante, Wedgeworth señaló que solo existe una teoría, no una certeza, sobre el aprovechamiento de estos péptidos en la piel.

Respecto al uso de cremas, la especialista indicó que no existen pruebas de que el colágeno tópico penetre más allá de la capa superficial de la piel. Por ese motivo, los expertos no recomiendan cremas con colágeno para obtener cambios en la dermis o en la estructura cutánea profunda. Las investigaciones muestran que el colágeno aplicado sobre la piel no logra atravesar las capas necesarias para mejorar firmeza, arrugas o elasticidad.

Las cremas con colágeno no
Las cremas con colágeno no logran penetrar más allá de la capa superficial de la piel, según estudios dermatológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las fuentes, las principales opciones disponibles son el colágeno marino (proveniente de pescado), el bovino (proveniente de vaca) y las alternativas llamadas “veganas”, que en realidad contienen otros aminoácidos y vitaminas, pero no colágeno real, según explicó la dermatóloga. Asimismo, mencionó que el colágeno marino aporta mayor cantidad del tipo uno, el más abundante en la piel y los tejidos conectivos.

Ali Watson, neuroanestesista citada por BBC, consume colágeno en polvo desde hace dos años y también lo da a su perro. Expuso que busca proteger sus articulaciones por la actividad física intensa, aunque admitió no haber notado cambios relevantes más allá de cierta mejora estética y brillo en la piel y el cabello. Muchos consumidores, sin evidencia sobre grandes resultados, mantienen la rutina de los suplementos por expectativa o efecto subjetivo.

Por su parte, Faisal Ali, dermatólogo del Hospital Mid Cheshire, advirtió sobre la existencia de estudios con conflictos de interés y resultados opuestos. Las investigaciones financiadas por la industria suelen mostrar mejoras en hidratación, arrugas y elasticidad, pero los estudios sin influencia comercial no confirman esos efectos en las personas. Ali concluyó que no existen pruebas sólidas que permitan afirmar que el colágeno tomado o aplicado de forma tópica provoque cambios importantes en la piel, el cabello o las articulaciones.

De acuerdo con un análisis de National Geographic, la producción de colágeno es indispensable para múltiples funciones en el cuerpo. Sin embargo, expertos como Sonya Kenkare, dermatóloga de la Universidad Rush de Chicago, sostienen que no hay pruebas suficientes para recomendar los suplementos a todos los pacientes. Aunque los estudios sobre la piel reflejan beneficios modestos, no logran separar el impacto del colágeno de otros ingredientes presentes en los productos evaluados.

Expertos advierten que el colágeno
Expertos advierten que el colágeno ingerido se descompone en aminoácidos y no garantiza beneficios directos para la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno ingerido, según Julia Zumpano, dietista de la Cleveland Clinic, se descompone en aminoácidos durante la digestión. Luego el cuerpo los utiliza según sus propias prioridades fisiológicas. Por eso, no se garantiza que los suplementos beneficien la piel de forma directa. Además, no cuentan con una regulación estricta sobre contenido y pureza, lo que suma incertidumbre al resultado final.

Algunos ensayos asocian el consumo de colágeno con una mejora moderada en la movilidad de las articulaciones y reducción del dolor en atletas y personas con osteoartritis. Sin embargo, especialistas insisten en que la evidencia no es suficiente para recomendar los suplementos como sustituto de hábitos saludables, ni para resolver problemas complejos de salud articular o cutánea.

Según la doctora Leire Hernández, especialista en medicina estética, para considerar un suplemento efectivo debe tener al menos diez gramos de colágeno y respaldo en publicaciones científicas independientes. Recomendó consultar a un profesional y verificar la calidad del producto antes de iniciar el consumo.

Los suplementos de colágeno, cremas
Los suplementos de colágeno, cremas e inyecciones carecen de respaldo científico sólido para mejorar la piel, el cabello o las articulaciones (Freepik)

El profesor Faisal Ali agregó que existen métodos clínicos que activan la producción de colágeno en la piel, como la microaguja y el láser. Estos tratamientos estimulan la renovación natural del colágeno, aunque suelen tener un costo elevado y requieren supervisión médica.

Los expertos priorizan el uso de protector solar, una dieta equilibrada y el abandono del tabaco para proteger la piel del envejecimiento natural. Afirman que estos hábitos aportan beneficios comprobados y superan cualquier promesa de los suplementos de colágeno.

La ciencia, hasta el momento, no encuentra pruebas contundentes de que los suplementos de colágeno, las cremas o las inyecciones garanticen una mejoría significativa o duradera. Las recomendaciones actuales ponen énfasis en el cuidado preventivo y la consulta a especialistas antes de invertir en productos o procedimientos de moda.

Temas Relacionados

ColágenoPielSuplementosArticulacionesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Microplásticos podrían aumentar el riesgo de osteoporosis, según un estudio

Investigadores advierten que la exposición a partículas de plástico diminutas altera la médula ósea y debilita los huesos, sumándose a los factores de riesgo de esta enfermedad

Microplásticos podrían aumentar el riesgo

Batata o papa: nutrientes, métodos de cocción y el dilema de una dieta saludable

Especialistas analizan las diferencias nutricionales y el impacto de la preparación en la salud. Las recomendaciones de Harvard y los secretos para elegir el tubérculo ideal según cada objetivo

Batata o papa: nutrientes, métodos

Cuál es el origen psicológico de la adicción al trabajo y cómo superarla

Los tres pasos que propone Arthur C. Brooks, experto de Harvard, para lograr un equilibrio emocional, amoroso y laboral

Cuál es el origen psicológico

Qué le pasa al cuerpo cuando se comen pistachos todos los días

El creciente interés científico por este fruto seco impulsa investigaciones sobre su impacto en distintos aspectos del bienestar. Por qué integrarlo a la dieta diaria brinda beneficios poco conocidos

Qué le pasa al cuerpo

Qué es el “brain rot” y cómo el uso excesivo de redes sociales impacta sobre la salud mental adolescente

Si bien el tiempo de pantalla puede afectar el bienestar de los jóvenes, la evidencia científica aún es limitada, afirman los especialistas. Cómo distinguir entre cambios adaptativos y verdaderos riesgos

Qué es el “brain rot”
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crimen de Sebastián Villarreal en

Crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba: los acusados enfrentarán un juicio oral tras rechazar un acuerdo

Elecciones 2025 en Salta: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Cuánto sale y cómo comprar un pasaje de tren a Tucumán en octubre 2025

Los trabajadores del Garrahan llevan adelante un paro de más de 24 horas y se movilizarán hoy al Congreso

Prohibieron el acceso a las redes sociales al asesino que contactó a la madre de su víctima, una nena de 12 años

INFOBAE AMÉRICA
Fue testigo del brutal crimen

Fue testigo del brutal crimen de sus padres y 35 años después decidió presenciar la ejecución del asesino

Rescatistas en Indonesia descartaron hallar con vida a los casi 60 desaparecidos bajo la escuela colapsada en Java

Dinamarca pidió a la UE acelerar el rearme y la modernización militar ante la amenaza de una guerra híbrida rusa

Ascendió a 72 la cifra de muertos tras el potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas

Envenenó a tres familiares de su esposo y ahora apelará su condena: el caso de la “mujer de los hongos” que conmociona Australia

TELESHOW
Las 31 mejores fotos de

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges

Christophe Krywonis: “Estuve cerca del coma diabético”

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo