5.000 a 1: la historia detrás del milagro que construyó Ranieri con el Leicester City

Claudio Ranieri desafió todos los pronósticos y lideró al Leicester City a la gloria (REUTERS/Andrew Boyers)

En la temporada 2015-2016, Claudio Ranieri desembarcó en el Leicester City sin imaginar que, meses después, desafiando todos los pronósticos y con una cuota de 5.000 a 1 en las casas de apuestas, sería campeón de la Premier League. El italiano logró una de las hazañas más grandes de la historia del fútbol al llevar a un equipo que venía de salvarse agónicamente del descenso a consagrarse con una de las plantillas más pobres de la liga inglesa.

Actualmente, el escenario de los Foxes contrasta mucho con aquella epopeya. En los últimos días, se concretó su descenso a la tercera división (League One) debido a una sucesión de derrotas, cambios directivos y a la sanción por incumplimiento del fair play financiero que precipitó la pérdida de categoría; el recuerdo del título recobra vigencia a través de su principal artífice.

La transformación de Ranieri al Leicester City

En una entrevista con FourFourTwo, Ranieri reconstruyó el camino desde la lucha por la permanencia hasta el campeonato inglés. “Fui a Leicester con verdadera determinación. Desde el principio, el presidente me pidió que alcanzara los 40 puntos, y repetí ese mensaje durante toda la temporada. Ese era el objetivo. Bueno, al menos hasta cierto punto, ¡luego tuve que ajustar mi meta!”, mencionó.

Asimismo, el experimentado técnico añadió que las casas de apuestas ofrecían una cuota de 5.000 a 1 por su triunfo en la liga. “Consideraban más probable que apareciera el monstruo del Lago Ness o que Bono fuera elegido Papa”, detalló. Este dato, convertido en símbolo de la hazaña, muestra el nivel de escepticismo que recibió a su llegada tras su breve y criticada experiencia en la selección de Grecia.

El entrenador reconoció que al principio había dudas sobre su capacidad, pero encontró un plantel fortalecido por la confianza nacida tras evitar el descenso bajo el mando de Nigel Pearson la temporada anterior.

La confianza ganada tras evitar el descenso en 2015 fue clave en el cambio de mentalidad del equipo (REUTERS/John Clifton)

Ranieri se sumó a un equipo que había finalizado en el puesto 14 de la Premier League la temporada anterior. El pedido inicial del presidente fue claro: alcanzar los 40 puntos para asegurar la permanencia. Sin embargo, el entrenador detectó rápidamente el potencial de su grupo durante los primeros entrenamientos. “Vi a los muchachos trabajar con una determinación increíble. La confianza que obtuvieron tras sobrevivir al descenso la temporada anterior fue fundamental”, recordó.

El técnico realizó ajustes puntuales en el esquema, ubicando a Riyad Mahrez como extremo derecho, permitiendo que cortara hacia el centro con su pierna zurda y generara peligro constante. En la banda opuesta, Marc Albrighton, habitualmente extremo derecho, fue ubicado en la izquierda para aprovechar su desborde y remate. En el mediocampo, Danny Drinkwater y Andy King aportaron solidez; la defensa se reforzó con la llegada de Danny Simpson como lateral derecho y Christian Fuchs en el lateral izquierdo, quien se consolidó tras una derrota ante Arsenal en septiembre.

El cambio más relevante, según Ranieri, fue la inclusión de N’Golo Kanté junto a Drinkwater: “Ese chico era extraordinario. Con él, sentía que jugábamos con doce hombres. Una vez dije que no me habría sorprendido verlo centrar el balón y luego cabecearlo él mismo. Era increíble”, destacó.

Las modificaciones tácticas, sumadas a la confianza y ética de trabajo ya presentes, permitieron al equipo establecer una base funcional. Cada jugador asumió un rol fundamental, ejecutando un plan basado en la disciplina y el aprovechamiento de las fortalezas individuales.

El recorrido al título

La campaña de los Foxes fue construyendo un relato propio jornada tras jornada. A medida que el equipo sumaba puntos y superaba rivales de peso, el escepticismo inicial cedió terreno. Ranieri sostuvo el foco en el objetivo propuesto: “El objetivo eran los 40 puntos. No imaginé jamás que pudiéramos ganar la liga”.

El equipo mostró solidez defensiva y eficacia en el contraataque. Jamie Vardy, con una racha goleadora récord, y Mahrez, quien fue elegido mejor jugador del torneo, se destacaron en el ataque. El grupo, integrado por futbolistas con trayectorias dispares y valores de mercado muy inferiores al de sus competidores, supo aprovechar cada situación favorable.

Ranieri fue enfático sobre el legado de la gestión anterior: “La milagrosa salvación del descenso al final de la temporada anterior les dio confianza, y el trabajo realizado por mi predecesor (Nigel Pearson) fue excelente”. El entrenador prefirió realizar “solo algunos cambios” aprovechando el impulso emocional con que recibió al plantel.

Las estadísticas del equipo que consiguió la Premier League 2015/2016 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado de Ranieri y la actualidad del club

A nivel institucional, el club optó por la continuidad y la estabilidad, respaldando al cuerpo técnico y a la estructura existente. Este entorno permitió que Ranieri reforzara el trabajo colectivo y mantuviera el rumbo planteado desde un inicio.

La consagración del Leicester City en 2016 sigue siendo uno de los hitos improbables en la historia del deporte. Hoy, el reciente descenso a League One evidencia un giro radical en la historia del club tras el título, resultado de factores que van desde decisiones deportivas hasta cuestiones institucionales y financieras.

Entre 2017 y 2026, el Leicester experimentó una década de altibajos extremos. Tras haber llegado a los cuartos de final de la UEFA Champions League en 2017, el club conquistó la FA Cup y la Community Shield en 2021, consolidando un ciclo destacado tras la histórica obtención de la Premier League en 2016. Sin embargo, a partir de 2023, la situación deportiva y financiera se deterioró: el equipo descendió al Championship, logró un breve regreso a la Premier League en 2024, pero descendió nuevamente en 2025.

Ahora, tras una deducción de seis puntos por incumplimientos financieros y una serie de malos resultados, jugarán la tercera categoría del fútbol inglés. Una liga que les resulta casi desconocida, dado que únicamente estuvieron allí en la temporada 2008/2009. Este hecho también marca el final de una etapa para el club y representa una de las caídas más pronunciadas de un campeón de la Premier League en la historia reciente del fútbol inglés.