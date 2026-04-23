Economía

Señales mixtas: crecieron las ventas en los supermercados, pero cayeron en mayoristas en febrero

Los últimos relevamiento del Indec mostraron un avance en la comercialización minorista y un decrecimiento en el canal al por mayor

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Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito blanca junto a un terminal POS que muestra "APPROVED" y "$39.00", con víveres en un cinturón transportador al fondo.
La facturación de los supermercados cayó 2,1% en el primer bimestre del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventas de los supermercados y mayoristas tuvieron un arranque de año con señales mixtas. Según estadísticas publicadas por el Indec, ambos canales de ventas registraron bajas interanuales en su facturación en el segundo mes del año y algunas de sus categorías de productos obtuvieron resultados alarmantes.

Comenzando por los supermercados, el último informe oficial indica que las ventas cayeron un 3,1% interanual en febrero, con lo que cerraron el primer bimestre con una baja acumulada del 2,1 por ciento. El dato alentador, es que el Indec midió una mejora del 0,3% en la variación mensual desestacionalizada.

Los tres valores mencionados corresponden a la variación real, es decir descontando el efecto de la inflación. En el resto del informe muestra sólo variaciones nominales, es decir sin tener en cuenta el avance del IPC.

Cuánto facturaron los súpers

Las ventas totales a precios corrientes, relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.214.141,6 millones de pesos, lo que representa una variación nominal de 23,5% respecto al mismo mes del año anterior.

La categoría de artículos con mayor crecimiento nominal interanual fue el de “carnes”, con un aumento de 46,9% y una facturación de $319.805 millones. Más atrás aparece el segmento de “verdulería y frutería”, con 37% y $115.287 millones facturados.

El podio se completa con el rubro de “indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con una suba nominal de 29% y ventas por $115.287 millones en el segundo mes del año.

Un hombre caucásico de camiseta azul y jeans toma un paquete de carne de un exhibidor refrigerado lleno de productos cárnicos en un supermercado.
El rubro "carnes" fue el de mayor crecimiento nominal en febrero y uno de los pocos que superó la inflación interanual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante tener en cuenta que, entre febrero de 2025 e igual mes de este año, la inflación fue de 33,1%. Eso significa que, del total de categorías de productos relevadas, sólo las carnes y verduras lograron un crecimiento nominal en facturación mayor al IPC. El resto de los rubros creció por debajo del 33,1%, lo que quiere decir que en su resultado fue negativo en términos reales.

Un rubro incluso cayó en la variación nominal. Se trata del segmento de “electrónicos y artículos para el hogar”, que con una facturación de $75.635 millones, obtuvo un resultado de -7,1% en relación a febrero del año pasado.

También fue malo el desempeño de las “bebidas”, que si bien crecieron 13,3% en términos nominales, quedaron muy lejos de la inflación del período.

Los resultados por provincia

A nivel territorial, las mayores subas en las ventas a precios corrientes —medidas en términos nominales— se registraron en Neuquén (30%), Formosa (28,3%) y Santa Fe y Río Negro (ambas con 27,8%). También se destacó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un crecimiento de 27,3%.

En el otro extremo, las variaciones más bajas se observaron en Misiones (9,8%), Tucumán (10,6%) y Corrientes (12,2%), muy por debajo del promedio general del 23,5%.

Mal mes para los mayoristas

En ocasiones, al observarse una caída notoria en un canal de ventas, se ve un repunte en otro, lo que da a entender que el consumo no cae, sino que migra a otro canal. En esta oportunidad, eso no ocurrió. Muy por el contrario, los números demostraron una caída de los niveles de venta de los autoservicios mayoristas.

Los precios subieron un 0,10% en el mercado mayorista.
Los datos del Indec también reflejaron un inicio de año débil para el consumo en los canales mayoristas. (Marketing Insider)

Según el Indec, en febrero las ventas registradas por los negocios de ese rubro bajaron 1,2% en comparación con igual mes del 2025. Además, la facturación decreció 0,7% en relación al mes anterior. Como dato a favor, se puede destacar que hubo un crecimiento del 0,1% en el acumulado del primer bimestre. Aunque se trata de una variación casi imperceptible, al menos contrasta con el resto de resultados negativos asociados al consumo.

En ese caso, las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 329.001,8 millones de pesos, lo que representó un incremento nominal de 23,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “carnes”, con 62,2%; “almacén”, con 30,2%; “otros”, con 26,0%; y “panadería” y “lácteos”, ambos con 23,5%

En contraparte, cayeron en términos nominales las ventas de “electrónicos y artículos para el hogar” (-4%) y las ventas de “indumentaria, calzado y textiles para el hogar” (-1,5%).

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