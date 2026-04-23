La reacción de tres de los futbolistas a los que vincularon con el escándalo de drogas y prostitución que sacude a Europa

Dusan Vlahovic, Riccardo Calafiori y Rafael Leao se defendieron de las acusaciones

La investigación sobre una red de fiestas privadas con prostitución y drogas vinculada a la empresa MADE Luxury Concierge ha impactado al fútbol internacional en Italia y Europa, debido a la aparición de más de setenta figuras del deporte profesional en el expediente. El caso, que involucra la gestión de eventos exclusivos en los que supuestamente se ofrecían servicios sexuales y consumo de sustancias, ha relacionado a jugadores de la Serie A y tres de ellos ya salieron a desvincularse.

Los abogados del delantero Dusan Vlahovic, de la Juventus, y del defensor Riccardo Calafiori, del Arsenal de Inglaterra, fueron los primeros en hacer públicas sus respuestas, negando cualquier relación con el caso. El equipo legal del serbio difundió un comunicado, recogido por Corriere dello Sport, en el que expresó: “El Sr. Dusan Vlahovic no está involucrado de ninguna manera en la investigación mencionada. La asociación de su nombre con la investigación es totalmente inapropiada y carece por completo de fundamento“.

Riccardo Calafiori se contactó con un grupo de abogados para que lo defienda de las acusaciones (REUTERS/Tony O Brien)

Calafiori, por su parte, se puso en contacto con el bufete Conte. El equipo legal negó las acusaciones y sostuvo: “El nombre de nuestro cliente no aparece en ningún documento de la investigación en curso sobre el matrimonio Buttini-Ronchi y sus actividades. En esta investigación, debe darse la debida importancia al único hecho objetivo conocido hasta el momento: que el Sr. Calafiori es completamente inocente de cualquier implicación".

El procesamiento judicial, instruido por la jueza Chiara Valori, llevó a la detención de Emanuele Buttini (37 años), Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, quienes enfrentan cargos de explotación sexual y blanqueo de capitales, según informó La Gazzetta dello Sport. Más de 1,2 millones de euros en bienes fueron confiscados, tras constatarse una desigualdad marcada entre las ganancias provenientes de la explotación sexual y lo declarado ante Hacienda. Otro de los jugadores que negó estar vinculado con el caso fue Rafael Leao, del AC Milan.

El posteo de Rafael Leao

“En los últimos días, mi nombre, al igual que el de otros jugadores, ha aparecido en sitios web, redes sociales y periódicos en relación con una investigación de la Fiscalía de Milán. Quiero dejar claro que no tengo ninguna implicación en los hechos que se están investigando", señaló Leao en su cuenta de Instagram.

“No estoy involucrado ni he cometido ningún delito. Insto a todos a que eviten asociar mi nombre con esta situación de manera arbitraria o superficial, sin tener en cuenta la verdad ni el respeto a la vida privada", agregó el portugués.

Y concluyó: “Antes de ser futbolistas, somos personas con una familia y una reputación. Por eso ya le he dado instrucciones a mi abogado para que me defienda por todos los medios posibles contra cualquiera que siga difundiendo noticias falsas o que dañen mi reputación”.

Además de los jugadores ya mencionados, entre los nombres cuya vinculación fue expuesta figuran Dean Huijsen (Real Madrid), Víctor Osimhen (Galatasaray y ex Napoli), Luca Pellegrini y Matteo Cancellieri (Lazio), Alessandro Buongiorno (Napoli y selección italiana), Samuele Ricci (Milan) y Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini. No obstante, el listado completo de clientes y los detalles exactos de los servicios contratados permanecen bajo reserva por disposición judicial.

Este video es una recopilación de metraje de redes sociales que muestra fiestas en diferentes ubicaciones. Se observan escenas nocturnas en una playa con un gran complejo iluminado junto al mar. Otras secuencias presentan interiores de locales con iluminación de colores, personas bailando y activadores de ambiente, como botes dorados. Un encuadre de pantalla de móvil identifica la ubicación como La Petite Plage en Gustavia, St. Barthélemy. Participantes aparecen con vestimenta de fiesta. Es una cobertura de eventos nocturnos.

En otras escuchas judiciales se registró la interacción de un piloto de Fórmula 1 que habría accedido a los servicios sexuales de una modelo brasileña, así como la aparición de figuras internacionales: uno de los propietarios de MADE Luxury Concierge, Emanuele Buttini, fue fotografiado en compañía del ocho veces campeón olímpico Usain Bolt y de la leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney, según la información difundida por La Gazzetta dello Sport.

La investigación permanece bajo secreto, mientras el tribunal analiza el volumen total de operaciones y la posible implicación de empresarios, celebridades y deportistas residentes tanto en Milán como en otras jurisdicciones. Según los hallazgos del medio italiano, todas las actividades de MADE Luxury Concierge eran promocionadas como parte de una experiencia de “lujo a medida”, pero en realidad encubrían la organización sistematizada de eventos con presencia de trabajadoras sexuales bajo control de la agencia.