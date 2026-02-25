Receta de ñoquis de sémola, rápida y fácil

Los ñoquis son una tradición todos los 29 de cada mes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura suave y el aroma a manteca recién fundida de los ñoquis de sémola evocan domingos de mesa larga, donde cada bocado es una pausa para compartir historias. Hay algo profundamente reconfortante en la sencillez de este plato, que transforma ingredientes básicos en un almuerzo inolvidable.

En Argentina, suelen ser protagonistas del 29 de cada mes, una tradición que cruza generaciones y provincias. Los de sémola, menos famosos que los de papa, son ideales cuando se busca una receta rápida y sin amasar, perfecta para resolver una comida casera en minutos.

El origen de este plato de pastas se remonta a la antigua Roma, donde se elaboraban a partir de una masa se sémola mezclada con huevos. Con el tiempo, la preparación fue variando de acuerdo a los ingredientes locales. El término original “gnocchi” proviene del italiano “nocchio” (nudo en la madera), haciendo referencia a la forma pequeña y rondeada.

Existen numerosas variantes regionales, como los gnocchi alla romana (a base de sémola), los canederli (con pan) y los gnudi (con espinaca y ricotta), además de los hechos con papa. Cada uno cuenta con su propia tradición y forma de preparación.

Receta de ñoquis de sémola

Los ñoquis de sémola son bocaditos tiernos elaborados a base de esta harina gruesa, leche, manteca y queso rallado, cocidos en placas, cortados y gratinados al horno. Su textura es más cremosa que la de los hechos de papa y se sirven habitualmente con salsa blanca, tomate o simplemente manteca y queso. Asimismo, cuenta con un paso a paso sencillo y que se hace en menos de una hora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 litro de leche

200 gramos de sémola de trigo fina

50 gramos de manteca

100 gramos de queso rallado (tipo reggianito o sardo)

2 yemas de huevo

Sal y nuez moscada a gusto

Queso rallado extra para gratinar

1 cucharada de manteca extra para gratinar

Los tradicionales ñoquis se pueden hacer tanto con una base de papa como con una de sémola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ñoquis de sémola, paso a paso

Calentar la leche en una olla grande con sal y una pizca de nuez moscada, sin dejar que hierva. Verter la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente con cuchara de madera para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que la mezcla espese y se despegue de las paredes (aproximadamente 8 minutos). Retirar del fuego y añadir la manteca y el queso rallado. Revolver hasta integrar y dejar entibiar 2 a 3 minutos. Agregar las yemas, mezclando rápido para que no se cocinen, hasta obtener una masa homogénea. Volcar la mezcla sobre una fuente o placa aceitada, extendiéndola hasta un grosor de 1,5 centímetros. Dejar enfriar completamente. Con un vaso chico o cortapastas, cortar círculos y colocarlos en una fuente para horno, montando ligeramente uno sobre otro. Espolvorear con el queso rallado extra y distribuir la manteca restante en trocitos por encima. Llevar a horno fuerte (220°C) entre 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados y gratinados. Servir caliente, acompañados de salsa blanca, tomate o solo con manteca fundida y queso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con la cantidad de ingredientes revelados, esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 40 g

Proteínas: 15 g

Los datos del valor nutricional son estimados y los números precisos dependerán de la cantidad de ingredientes utilizados y las cantidades de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los ñoquis de sémola cocidos duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin gratinar) por hasta 1 mes. Para recalentar, llevar directo al horno o sartén hasta dorar.