Tendencias

Receta de ñoquis de sémola, rápida y fácil

En menos de una hora se puede preparar este tradicional plato de pastas de una manera sencilla y con ingredientes al alcance de la mano

Guardar
Los ñoquis son una tradición
Los ñoquis son una tradición todos los 29 de cada mes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La textura suave y el aroma a manteca recién fundida de los ñoquis de sémola evocan domingos de mesa larga, donde cada bocado es una pausa para compartir historias. Hay algo profundamente reconfortante en la sencillez de este plato, que transforma ingredientes básicos en un almuerzo inolvidable.

En Argentina, suelen ser protagonistas del 29 de cada mes, una tradición que cruza generaciones y provincias. Los de sémola, menos famosos que los de papa, son ideales cuando se busca una receta rápida y sin amasar, perfecta para resolver una comida casera en minutos.

El origen de este plato de pastas se remonta a la antigua Roma, donde se elaboraban a partir de una masa se sémola mezclada con huevos. Con el tiempo, la preparación fue variando de acuerdo a los ingredientes locales. El término original “gnocchi” proviene del italiano “nocchio” (nudo en la madera), haciendo referencia a la forma pequeña y rondeada.

Existen numerosas variantes regionales, como los gnocchi alla romana (a base de sémola), los canederli (con pan) y los gnudi (con espinaca y ricotta), además de los hechos con papa. Cada uno cuenta con su propia tradición y forma de preparación.

Receta de ñoquis de sémola

Los ñoquis de sémola son bocaditos tiernos elaborados a base de esta harina gruesa, leche, manteca y queso rallado, cocidos en placas, cortados y gratinados al horno. Su textura es más cremosa que la de los hechos de papa y se sirven habitualmente con salsa blanca, tomate o simplemente manteca y queso. Asimismo, cuenta con un paso a paso sencillo y que se hace en menos de una hora.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 litro de leche
  • 200 gramos de sémola de trigo fina
  • 50 gramos de manteca
  • 100 gramos de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 2 yemas de huevo
  • Sal y nuez moscada a gusto
  • Queso rallado extra para gratinar
  • 1 cucharada de manteca extra para gratinar
Los tradicionales ñoquis se pueden
Los tradicionales ñoquis se pueden hacer tanto con una base de papa como con una de sémola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ñoquis de sémola, paso a paso

  1. Calentar la leche en una olla grande con sal y una pizca de nuez moscada, sin dejar que hierva.
  2. Verter la sémola en forma de lluvia, revolviendo constantemente con cuchara de madera para evitar grumos.
  3. Cocinar a fuego bajo, sin dejar de revolver, hasta que la mezcla espese y se despegue de las paredes (aproximadamente 8 minutos).
  4. Retirar del fuego y añadir la manteca y el queso rallado. Revolver hasta integrar y dejar entibiar 2 a 3 minutos.
  5. Agregar las yemas, mezclando rápido para que no se cocinen, hasta obtener una masa homogénea.
  6. Volcar la mezcla sobre una fuente o placa aceitada, extendiéndola hasta un grosor de 1,5 centímetros. Dejar enfriar completamente.
  7. Con un vaso chico o cortapastas, cortar círculos y colocarlos en una fuente para horno, montando ligeramente uno sobre otro.
  8. Espolvorear con el queso rallado extra y distribuir la manteca restante en trocitos por encima.
  9. Llevar a horno fuerte (220°C) entre 10 a 12 minutos, hasta que estén dorados y gratinados.
  10. Servir caliente, acompañados de salsa blanca, tomate o solo con manteca fundida y queso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con la cantidad de ingredientes revelados, esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Proteínas: 15 g

Los datos del valor nutricional son estimados y los números precisos dependerán de la cantidad de ingredientes utilizados y las cantidades de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, los ñoquis de sémola cocidos duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar (sin gratinar) por hasta 1 mes. Para recalentar, llevar directo al horno o sartén hasta dorar.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasPastasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué es la neurogénesis y por qué sería el secreto de los súper agers para evitar el deterioro cognitivo

Investigadores estadounidenses identificaron que los adultos mayores de 80 años con una memoria fuera de lo común presentan una característica que los protege del envejecimiento cerebral. Un trabajo publicado en la revista Nature abre nuevas posibilidades para entender la prevención de enfermedades neurodegenerativas

Qué es la neurogénesis y

La historia del hincha argentino que irá al Mundial de Estados Unidos caminando

Alejo Ciganotto, fanático de Racing y nominado a mejor hincha del mundo en 2025, contó en Infobae a la Tarde que recorrerá América a pie y a dedo durante tres meses para llegar desde San Martín al debut de la Selección en el Mundial de Estados Unidos

La historia del hincha argentino

Por qué la cultura coreana es furor en Argentina: Jini Hwang revela el rol de los valores, el K-pop y el K-beauty

El fenómeno coreano ganó fuerza en la Argentina a partir de la popularidad del K-pop y el skincare, pero también encontró eco en familias, escuelas y redes sociales, donde los valores de respeto y esfuerzo se transformaron en un puente cultural inesperado

Por qué la cultura coreana

El calentamiento de los océanos reduce casi un 20% la cantidad de peces cada año

Científicos de España y Colombia publicaron un estudio en el que advierten que las olas de calor marinas extremas provocan ese descenso en la biomasa de peces del hemisferio norte. Cuáles son las consecuencias para la pesca y la alimentación mundial

El calentamiento de los océanos

Daniel López Rosetti: “Las emociones son un lenguaje universal que todos compartimos”

En Infobae en vivo, el cardiólogo explicó cómo trascienden culturas y constituyen la base de la identidad humana. En qué se diferencian de los sentimientos

Daniel López Rosetti: “Las emociones
DEPORTES
Tras el triunfo de Rosario

Tras el triunfo de Rosario Central, Vélez enfrenta a Deportivo Riestra por la fecha 7 del Torneo Apertura

Con el ingreso de Mastantuono, Real Madrid eliminó a Benfica y avanzó a los octavos de la Champions League: todos los goles

El grito en el deporte, ¿un aliado para incrementar la fuerza?

Facundo Díaz Acosta y Juan Bautista Torres, los primeros argentinos en acceder a los cuartos del AAT Challenger edición Tigre II

La reacción de Di María ante la pregunta en el sorteo previo a Gimnasia-Rosario Central: “¿Maradona o Messi?”

TELESHOW
Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó

Gran Hermano: Zoe Bogach profundizó sus críticas contra su ex, Manuel: “Es un manipulador psicópata”

Juan Reverdito pasó por Infobae en Vivo, contó cómo vive siendo chofer de aplicaciones y analizó el nuevo Gran Hermano

Catherine Fulop contó el difícil momento que atraviesa su madre en Venezuela: “Está postrada”

La tajante decisión que tomó Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano cuyo padre falleció: “Fue sorpresivo”

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Panamá y Estados Unidos sellan

Panamá y Estados Unidos sellan nueva etapa de cooperación sanitaria

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental