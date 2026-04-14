Panamá pone a prueba el monorriel de la Línea 3 en su primer recorrido operativo

El ensayo se realizó en el tramo entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro como parte de la validación técnica del sistema. Cortesía del Metro de Panamá

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, el proyecto ferroviario que incluye el cruce subterráneo bajo el cauce del Canal de Panamá, alcanzó un nuevo hito con el primer recorrido de prueba del monorriel entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro.

La circulación inicial de los trenes marca un avance visible en una obra que busca transformar la movilidad de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste, una de las zonas más afectadas por la congestión vehicular en el país.

El ensayo técnico, realizado la tarde del lunes 13 de abril, forma parte de la fase de validación operativa del sistema, en la que se evalúa el comportamiento del monorriel en condiciones reales.

Este tipo de pruebas permite ajustar parámetros clave antes de la entrada en servicio, al tiempo que refleja el progreso sostenido del proyecto hacia una infraestructura de transporte más segura, eficiente y confiable.

La Línea 3 tendrá una extensión de 25 kilómetros y contará con 11 estaciones, conectando directamente a Panamá Oeste con la capital. A la fecha, el tramo elevado registra un avance del 85%, mientras que el segmento soterrado alcanza el 57%.

Los trenes de la Línea 3 fueron diseñados para movilizar cerca de 1,000 pasajeros por unidad en cada recorrido. Cortesía Metro de Panamá

Cada tren tendrá capacidad para transportar cerca de 1,000 pasajeros, con una velocidad comercial de 80 kilómetros por hora y una máxima de 90 kilómetros por hora, lo que permitirá reducir de forma significativa los tiempos de traslado y mejorar la productividad diaria de miles de usuarios.

Uno de los hitos más relevantes del proyecto fue la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá, una obra sin precedentes en la ingeniería local.

La tuneladora Panamá logró completar el primer tramo tras excavar más de 3.1 kilómetros, instalar 1,560 anillos de concreto y remover más de 800 mil metros cúbicos de material, lo que evidencia la complejidad técnica y la escala de la construcción.

Este componente subterráneo no formaba parte del diseño original. En sus inicios, la Línea 3 contemplaba cruzar el Canal a través del cuarto puente, pero en 2020 el proyecto fue modificado para incorporar un túnel, debido a los retrasos en esa infraestructura.

El cambio implicó rediseños estructurales, nuevos estudios geotécnicos y ajustes contractuales, además de la incorporación de tecnología especializada para la excavación.

La obra incluye un túnel bajo el Canal de Panamá y supera los $4,400 millones en inversión. Tomada del Metro de Panamá

Como resultado, el costo total del proyecto aumentó de forma significativa. La inversión pasó de unos 2,800 millones de dólares a más de 4,400 millones de dólares, impulsada por los sistemas adicionales requeridos para el tramo subterráneo, como ventilación, drenaje, seguridad y monitoreo estructural.

Este incremento ha convertido a la Línea 3 en una de las obras más costosas en la historia reciente del país.

Las proyecciones oficiales indican que la parte elevada estaría lista en 2027, mientras que el túnel se completaría en 2028, lo que ha generado un desfase en el cronograma original y ha obligado a replantear fases de implementación.

El proyecto es desarrollado por el consorcio HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, y financiado principalmente mediante préstamos concesionales del Gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este respaldo internacional ha sido clave para sostener el avance de una obra de alta complejidad técnica.

El tramo elevado del monorriel ya supera el 90% de avance, según datos oficiales. Cortesía

El inicio de las pruebas con trenes introduce una señal concreta de avance para los usuarios, en una zona donde el tráfico representa una de las principales limitaciones diarias. El recorrido entre Patio y Talleres y Ciudad del Futuro muestra que el proyecto comienza a entrar en una etapa distinta, en la que la infraestructura deja de ser solo obra civil y empieza a convertirse en un sistema operativo real.

Más allá del avance técnico, la Línea 3 representa una apuesta estructural para mejorar la calidad de vida, al reducir tiempos de traslado, aumentar la eficiencia del transporte público y ofrecer una alternativa moderna a la congestión.

El desarrollo del monorriel consolida al Metro de Panamá como uno de los pilares de la movilidad urbana y del crecimiento ordenado en el país.