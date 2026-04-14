Receta de masitas de miel, rápida y fácil

Las masitas de miel destacan por su facilidad y rapidez, ideal para quienes buscan un dulce casero sin complicaciones ni ingredientes difíciles de conseguir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las masitas de miel representan una opción accesible para quienes buscan una preparación dulce con pasos claros y rápidos. La receta se caracteriza por el uso de ingredientes simples y habituales en la cocina, lo que facilita su elaboración en cualquier momento. Su textura suave y el aporte de la miel generan un resultado final que puede integrarse en desayunos, meriendas o incluso como parte de mesas dulces en diferentes ocasiones.

El proceso se destaca por su brevedad y versatilidad, ya que permite la incorporación de distintos ingredientes según preferencias personales, como frutos secos o especias. La miel cumple un doble rol al endulzar y mejorar la conservación de las masitas, logrando que permanezcan frescas por más tiempo sin necesidad de conservantes artificiales. Por estas características, la receta suele ser elegida tanto en hogares como en pequeñas producciones artesanales.

Además, la facilidad de manipulación de la masa permite la participación de niños en la preparación, lo cual suma un valor lúdico y educativo a la experiencia culinaria.

Receta de masitas de miel

Para la preparación se requiere harina leudante, miel, manteca, azúcar y huevo. El primer paso consiste en batir la manteca junto con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, se incorporan el huevo y la miel, integrando bien los líquidos. Se añade la harina de manera gradual, logrando una masa suave y uniforme. La masa se estira y se corta en pequeñas porciones con la forma deseada.

Las piezas se disponen en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellas para evitar que se unan durante la cocción. Se hornean en horno moderado durante cerca de diez minutos, hasta que los bordes muestran un leve dorado. Al enfriar, las masitas adquieren una textura tierna en el centro y crujiente en la superficie.

Se recomienda almacenarlas en un recipiente hermético para mantener su frescura durante varios días. Por su practicidad y sabor, estas masitas de miel suelen estar presentes en celebraciones familiares y encuentros informales.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

100 gr de manteca (a temperatura ambiente)

100 gr de azúcar

2 cucharadas soperas de miel

1 huevo

200 gr de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Esencia de vainilla (opcional)

La miel cumple una doble función al aportar dulzura natural y mejorar la conservación de las masitas de miel sin necesidad de aditivos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer masitas de miel, paso a paso

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa y pálida Incorporar la miel y el huevo; agregar la esencia de vainilla en este momento si se utiliza Mezclar la harina con el polvo de hornear y la sal; añadir estos secos a la mezcla anterior, integrando con cuchara o espátula sin amasar en exceso Llevar la masa a la heladera durante 15 minutos para que tome cuerpo Precalentar el horno a 180 °C; enmantecar y enharinar una placa Formar bolitas del tamaño de una nuez y aplastarlas suavemente sobre la placa, dejando espacio entre cada una Retirar del horno apenas los bordes estén dorados para lograr una textura tierna Dejar enfriar sobre una rejilla antes de consumir y guardar en frasco hermético

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 24 masitas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 65 kcal

Grasas: 2,8 gr

Carbohidratos: 9,5 gr

Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En frasco o lata hermética, las masitas se conservan hasta 1 semana a temperatura ambiente. También se pueden freezar (ya horneadas) hasta 2 meses.