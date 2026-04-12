De hummus a guacamole: cuáles son los diez mejores untables del mundo y qué ingredientes los hacen únicos

El universo de los untables trasciende fronteras y revela la identidad de cada región a través de preparaciones tradicionales. Desde mesas familiares hasta desayunos típicos, estas cremas y pastas reflejan la historia y los sabores locales, formando parte esencial del día a día en diversas culturas.
A lo largo del mundo, recetas transmitidas por generaciones convirtieron a los untables en elementos imprescindibles de la gastronomía. Los ingredientes y técnicas, influenciados por el entorno y la costumbre, otorgan a cada país una firma culinaria reconocible, visible en la manera de acompañar panes, carnes o verduras.
A continuación, las diez propuestas más emblemáticas, según Taste Atlas.
1- Toum, el untable de ajo y aceite
En Líbano y Siria, el toum representa una de las cremas más distintivas de la cocina levantina. Este untable se prepara con ajo fresco, aceite neutro, aceite de oliva y limón, logrando una textura esponjosa y un aroma penetrante. Su presencia en la mesa realza carnes y platos principales, y su versatilidad permite que se conserve hasta tres semanas. La publicación subraya que el toum ha trascendido fronteras, llegando a países de la cuenca mediterránea. La sencillez de ingredientes y su potente sabor lo convierten en un imprescindible.
2- Hummus en sus versiones clásicas y beirutí
El hummus beiruti, originario de Beirut, intensifica el ajo y las especias respecto a la versión clásica. Este untable incluye garbanzos, tahini, ajo, limón, aceite de oliva y yogur, además de condimentos como comino y pimentón. Se sirve con pan de pita fresco y su puntuación de 4,4 refleja la preferencia de los comensales por sabores complejos. La adición de yogur aporta cremosidad y un matiz ácido, lo que distingue a esta preparación dentro del repertorio de untables de Oriente Medio.
3- Bal kaymak, la untuosidad en el desayuno
En Turquía, el bal kaymak se considera el untable principal para el desayuno. Consiste en kaymak, un producto lácteo tradicional parecido a la nata cuajada elaborado con leche de búfala, cubierto de una generosa capa de miel.
La combinación de textura sedosa y dulzor lo convierte en un protagonista de la mesa turca matinal. El bal kaymak cuenta con una valoración de 4,3.
4- Tirokafteri, picante griego a base de feta
La tirokafteri es una crema griega que mezcla feta, yogur, pimiento picante, ajo y aceite de oliva. En Grecia, esta receta conquista gracias a su cremosidad y la combinación del queso con el toque picante de los pimientos.
Variantes regionales pueden incluir pimientos asados, lo que añade sabor ahumado y cambia la textura del untable. La tirokafteri obtiene una puntuación de 4,3, demostrando la preferencia mediterránea por ingredientes sencillos y sabores intensos.
5- Guacamole, la salsa mexicana más internacional
El guacamole, uno de los untables mexicanos de mayor proyección internacional, tiene raíces en el siglo XVI. Su receta tradicional integra aguacate, cebolla, chile serrano, tomate, cilantro y jugo de limón.
Esta combinación otorga frescura y cremosidad: el guacamole acompaña tacos, nachos y otros platos. Además, la calidad del aguacate es determinante, ya que que la preparación debe servirse fresca para conservar su color y sabor.
6- Hummus clásico
El hummus clásico se elabora con garbanzos cocidos, tahini, aceite de oliva, jugo de limón y ajo. Su popularidad se sostiene en la textura suave y el sabor equilibrado.
7- Urnebes, sabor balcánico
En Serbia, el urnebes es un untable tradicional compuesto por queso salado, ajo, crema agria, pimientos asados, paprika, aceite y yemas de huevo cocidas. Se sirve como acompañamiento de carnes a la parrilla y también se utiliza como topping de hamburguesas o dip para pan. Es notoria su presencia en la gastronomía rápida, donde es habitual encontrarlo en puestos callejeros.
8- Ssamjang, la pasta picante
El ssamjang es una pasta espesa y picante elaborada con gochujang (pasta de chile rojo) y doenjang (pasta de soja fermentada). Se le añaden aceite de sésamo, cebolleta, semillas de sésamo, ajo y un toque dulce de azúcar o miel. Se utiliza frecuentemente en Corea del Sur como salsa para mojar en los wraps de carne y verduras.
9- Skordalia, tradición griega de papas y ajo
La skordalia es un plato griego a base de puré de papas, aceite de oliva, vinagre, ajo crudo y almendras. Este untable se sirve frío o a temperatura ambiente, acompañado de pan de pita caliente. Su sabor intenso a ajo lo vuelve ideal para complementar pescados o verduras, y su preparación varía según la región.
10- Menemen, el desayuno con tomate y huevo
El menemen, originario de Turquía, mezcla tomates, huevos, pimientos y especias. Puede incluir ajo, queso, espinacas, salchicha o cebolla según la variante. Se sirve en el desayuno o brunch, y suele acompañarse con pan para consumir directamente del recipiente. Su textura untuosa y su sabor lo convierten en protagonista de la gastronomía matinal.