De hummus a guacamole: cuáles son los diez mejores untables del mundo y qué ingredientes los hacen únicos

Una selección internacional destaca a los untables de Oriente Medio, Turquía, Grecia, México y Asia, resaltando su relevancia cultural y su presencia en la gastronomía cotidiana de distintas regiones, según Taste Atlas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo de los untables trasciende fronteras y revela la identidad de cada región a través de preparaciones tradicionales. Desde mesas familiares hasta desayunos típicos, estas cremas y pastas reflejan la historia y los sabores locales, formando parte esencial del día a día en diversas culturas.

A lo largo del mundo, recetas transmitidas por generaciones convirtieron a los untables en elementos imprescindibles de la gastronomía. Los ingredientes y técnicas, influenciados por el entorno y la costumbre, otorgan a cada país una firma culinaria reconocible, visible en la manera de acompañar panes, carnes o verduras.

A continuación, las diez propuestas más emblemáticas, según Taste Atlas.

1- Toum, el untable de ajo y aceite

Tradicional pasta de ajo y aceite de Líbano que realza carnes y platos del Medio Oriente con su textura esponjosa y sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Líbano y Siria, el toum representa una de las cremas más distintivas de la cocina levantina. Este untable se prepara con ajo fresco, aceite neutro, aceite de oliva y limón, logrando una textura esponjosa y un aroma penetrante. Su presencia en la mesa realza carnes y platos principales, y su versatilidad permite que se conserve hasta tres semanas. La publicación subraya que el toum ha trascendido fronteras, llegando a países de la cuenca mediterránea. La sencillez de ingredientes y su potente sabor lo convierten en un imprescindible.

2- Hummus en sus versiones clásicas y beirutí

Cremosa mezcla de garbanzos, tahini, yogur y especias que representa la esencia de la dieta levantina y la cocina de Beirut (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hummus beiruti, originario de Beirut, intensifica el ajo y las especias respecto a la versión clásica. Este untable incluye garbanzos, tahini, ajo, limón, aceite de oliva y yogur, además de condimentos como comino y pimentón. Se sirve con pan de pita fresco y su puntuación de 4,4 refleja la preferencia de los comensales por sabores complejos. La adición de yogur aporta cremosidad y un matiz ácido, lo que distingue a esta preparación dentro del repertorio de untables de Oriente Medio.

3- Bal kaymak, la untuosidad en el desayuno

Untuoso lácteo turco coronado con miel, protagonista de los desayunos y símbolo de la hospitalidad en la mesa turca (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Turquía, el bal kaymak se considera el untable principal para el desayuno. Consiste en kaymak, un producto lácteo tradicional parecido a la nata cuajada elaborado con leche de búfala, cubierto de una generosa capa de miel.

La combinación de textura sedosa y dulzor lo convierte en un protagonista de la mesa turca matinal. El bal kaymak cuenta con una valoración de 4,3.

4- Tirokafteri, picante griego a base de feta

Crema griega a base de queso feta, yogur y pimiento picante, que fusiona ingredientes mediterráneos en una receta apreciada por su sabor y cremosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tirokafteri es una crema griega que mezcla feta, yogur, pimiento picante, ajo y aceite de oliva. En Grecia, esta receta conquista gracias a su cremosidad y la combinación del queso con el toque picante de los pimientos.

Variantes regionales pueden incluir pimientos asados, lo que añade sabor ahumado y cambia la textura del untable. La tirokafteri obtiene una puntuación de 4,3, demostrando la preferencia mediterránea por ingredientes sencillos y sabores intensos.

5- Guacamole, la salsa mexicana más internacional

Salsa mexicana de origen prehispánico, elaborada con aguacate, cebolla, chile y limón, reconocida internacionalmente por su frescura y versatilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guacamole, uno de los untables mexicanos de mayor proyección internacional, tiene raíces en el siglo XVI. Su receta tradicional integra aguacate, cebolla, chile serrano, tomate, cilantro y jugo de limón.

Esta combinación otorga frescura y cremosidad: el guacamole acompaña tacos, nachos y otros platos. Además, la calidad del aguacate es determinante, ya que que la preparación debe servirse fresca para conservar su color y sabor.

6- Hummus clásico

Crema suave de garbanzos, tahini y limón que ha trascendido fronteras y se integra en la mesa diaria de numerosos países (Adobe Stock)

El hummus clásico se elabora con garbanzos cocidos, tahini, aceite de oliva, jugo de limón y ajo. Su popularidad se sostiene en la textura suave y el sabor equilibrado.

7- Urnebes, sabor balcánico

Pasta de queso salado, ajo y pimientos asados que acompaña carnes y bocados rápidos, muy popular en los puestos callejeros serbios (Freepik)

En Serbia, el urnebes es un untable tradicional compuesto por queso salado, ajo, crema agria, pimientos asados, paprika, aceite y yemas de huevo cocidas. Se sirve como acompañamiento de carnes a la parrilla y también se utiliza como topping de hamburguesas o dip para pan. Es notoria su presencia en la gastronomía rápida, donde es habitual encontrarlo en puestos callejeros.

8- Ssamjang, la pasta picante

Mezcla intensa de pasta de chile, soja fermentada y sésamo, infaltable en los asados coreanos y wraps de carne (Freepik)

El ssamjang es una pasta espesa y picante elaborada con gochujang (pasta de chile rojo) y doenjang (pasta de soja fermentada). Se le añaden aceite de sésamo, cebolleta, semillas de sésamo, ajo y un toque dulce de azúcar o miel. Se utiliza frecuentemente en Corea del Sur como salsa para mojar en los wraps de carne y verduras.

9- Skordalia, tradición griega de papas y ajo

Untable denso de patata, ajo y almendra, típico de la cocina griega, ideal como acompañamiento de pescados y verduras (Freepik)

La skordalia es un plato griego a base de puré de papas, aceite de oliva, vinagre, ajo crudo y almendras. Este untable se sirve frío o a temperatura ambiente, acompañado de pan de pita caliente. Su sabor intenso a ajo lo vuelve ideal para complementar pescados o verduras, y su preparación varía según la región.

10- Menemen, el desayuno con tomate y huevo

Preparación cremosa a base de tomate, huevo y pimientos, servida caliente con pan en los desayunos tradicionales de Turquía (Freepik)

El menemen, originario de Turquía, mezcla tomates, huevos, pimientos y especias. Puede incluir ajo, queso, espinacas, salchicha o cebolla según la variante. Se sirve en el desayuno o brunch, y suele acompañarse con pan para consumir directamente del recipiente. Su textura untuosa y su sabor lo convierten en protagonista de la gastronomía matinal.