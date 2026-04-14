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Video: el momento de la escalofriante lesión de una de las figuras de la selección de Francia a dos meses del Mundial

Hugo Ekitike debió salir en camilla durante el primer tiempo del duelo entre Liverpool y el PSG por la Champions League

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En la selección de Francia se activaron todas las alarmas cerca de la media hora del primer tiempo del duelo entre el Liverpool y el PSG por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Es que el local, que intentaba acercarse en el global, perdió por lesión a Hugo Ekitike, en una secuencia que preocupó tanto a los aficionados de los Reds como al cuerpo técnico galo, encabezado por Didier Deschamps, a dos meses del inicio del Mundial 2026.

Corrían 26 minutos, cuando Szoboszlai quiso profundizar con Ekitike, quien se preparó para pivotear de espaldas, pero cayó aparatosamente sin marca cercana. Willian Paco lo anticipó, pero enseguida se preocupó por su ex compañero en el Eintracht Frankfurt, quien permaneció en el césped, evidenciando gestos de dolor.

La repetición mostró que al delantero, de 23 años, se le torció el tobillo derecho en el mal movimiento. Y se tomó en continuado la parte del talón, lo que provocó que en la transmisión de ESPN se especulara con una lesión en el tendón de Aquiles.

Tal fue la preocupación en el campo de juego que compañeros y adversarios lo rodearon e intentaron consolarlo. Ekitike fue retirado en camilla luego de una extensa revisión por los médicos. Se marchó tomándose la cabeza, lo que añadió otra señal de que podría tratarse de una lesión grave. Lo reemplazó Mohamed Salah.

El punta lleva 15 goles en la temporada (tres en Champions) con el Liverpool, estadísticas que marcan su buen momento hasta la lesión. Los Reds buscan clasificarse a la próxima Liga de Campeones de Europa: están quintos en la Premier, cuatro puntos por encima del Chelsea.

A lo largo del ciclo 2025/2026, Ekitike suma ocho partidos y dos goles con el seleccionado de Francia, que lo cuenta como una de las figuras para la Copa del Mundo. Habrá que esperar por el diagnóstico para determinar si podrá ser parte del plantel que viene de ser subcampeón en Qatar 2022 (perdió la final por penales ante Argentina).

Para Ekitike era una llave especial, debido a su pasado en el PSG. Surgido del Stade de Reims, pasó en la temporada 2022/2023 al conjunto de París, donde brillaban Lionel Messi y Kylian Mbappé. No logró mostrar su mejor versión y en el Eintracht Frankfurt recuperó su proyección, lo que lo llevó al Liverpool.

El de Estados Unidos, México y Canadá 2026 estaba llamado a ser su primer Mundial de mayores. En la última ventana internacional, por caso, fue titular en la victoria 2-1 ante Brasil, junto a Mbappé y Ousmane Dembelé como valores ofensivos. En caso de no llegar a la cita ecuménica, obligará a Deschamps a reformular sus planes tácticos.

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