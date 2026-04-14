Un docente universitario bajó a cambiar una rueda en medio de la ruta y murió tras ser atropellado por un camión

El accidente vial ocurrió mientras Lerca Moreno cambiaba una rueda de su auto en la banquina, cerca de la rotonda Ibáñez Frocham

Un accidente fatal en la Ruta Nacional N.° 205 dejó como saldo la pérdida de Marcelo Lerca Moreno, ingeniero y docente con una extensa trayectoria en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El profesor murió tras ser atropellado por un camión mientras intentaba cambiar una cubierta de su auto, a pocos kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham, en la provincia de Buenos Aires.

La tragedia ocurrió el lunes por la tarde, cuando Moreno regresaba a La Plata tras dictar clases en la localidad bonaerense de Saladillo.

Según el reporte del portal platense 0221, el vehículo de Lerca Moreno sufrió un desperfecto en la ruta, lo que lo obligó a detenerse cerca de la banquina. Mientras trabajaba junto a su coche, un camión que circulaba por la vía lo embistió de manera sorpresiva. El impacto resultó mortal y el cuerpo del docente quedó en la banquina.

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó la intervención de efectivos policiales, personal de Corredores Viales y agentes municipales de Seguridad Vial.

La noticia generó conmoción inmediata en la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNLP. El trágico episodio también afectó profundamente al equipo del Centro Universitario Regional Saladillo (CURS), cuyos directivos y docentes manifestaron su pesar en un comunicado oficial difundido tras conocerse la muerte del ingeniero.

Marcelo Lerca Moreno llevaba más de 25 años dedicado a la docencia en la Universidad Nacional de La Plata y el Centro Universitario Regional Saladillo

“Hoy nos toca despedir, con el corazón apretado, a un profesional que durante más de 20 años hizo de la constancia un acto de amor”, expresaron en palabras recogidas en un comunicado de la Municipalidad de Saladillo.

Desde el municipio y el CURS recordaron el compromiso y la dedicación de Lerca Moreno, quien, semana tras semana, viajaba hacia el centro universitario para compartir sus conocimientos en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas. “Más allá de su excelencia académica, Marcelo nos deja un legado imborrable de compromiso con la educación superior en el interior”, subrayaron en el texto oficial.

La pérdida impactó de manera especial en la comunidad universitaria, donde el ingeniero había sido distinguido a fines del año pasado junto a otros colegas, en reconocimiento a sus más de 25 años dedicados a la docencia universitaria, según destacaron fuentes de 0221. “Su ausencia se sentirá en los pasillos, pero su ejemplo permanecerá en cada estudiante que pasó por sus aulas”, afirmaron en el comunicado.

Mientras se desarrollaban las tareas de peritaje en la escena del accidente, la Ruta Nacional N° 205 permaneció cerrada al tránsito durante varias horas para permitir el trabajo de las autoridades. Finalizadas las pericias, el cuerpo del docente fue trasladado a la morgue local, donde se continuaron las actuaciones de rigor.

El comunicado de la Municipalidad de Saladillo hizo especial énfasis en el legado humano del docente y en su “trato amable” hacia colegas, estudiantes y cada integrante de la comunidad educativa. “Acompañamos con profundo afecto y respeto a sus familiares, colegas, amigos y seres queridos”, concluyó el texto oficial.

Un docente fue asesinado mientras manejaba como chofer para una app de viajes

Semanas atrás, en el partido bonaerense de La Matanza, asesinaron a Cristian Eduardo Pereyra, quien trabajaba como docente durante el día y por las noches conducía para aplicaciones con el objetivo de complementar sus ingresos. El principal acusado es el pasajero que ocupaba el asiento trasero: un policía que habría intentado asaltarlo.

El docente Cristian Eduardo Pereyra fue asesinado de tres disparos en La Matanza por un pasajero que sería policía

El homicidio tuvo lugar en la autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino. Pereyra recibió tres disparos que le provocaron la muerte.

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, lidera la investigación del caso.

Según la reconstrucción realizada, Pereyra conducía un Chevrolet Corsa verde oscuro con patente GXF 616 y trasladaba a un pasajero que lo contactó a través de una aplicación. El ataque ocurrió mientras circulaban por el barrio San Javier, en el tramo de la autopista que va hacia Ezeiza.

El fiscal tomó declaración al pasajero, quien tras dar su versión fue señalado como el principal sospechoso. “A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, denunció en redes sociales Brenda Anahí, hermana de la víctima.

Con las pruebas iniciales recolectadas, el fiscal Arribas ordenó la detención del acusado, medida que la Justicia bonaerense ya autorizó.

Cristian Pereyra enseñaba en las escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza. Tenía una hija de 3 años, según compartieron familiares y allegados en redes sociales.