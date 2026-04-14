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Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

La presentación del joven transformó el escenario en un espacio cargado de lágrimas y aplausos

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Jonathan Bertarini interpretó el tema Así fue en Es mi sueño

Un momento de profunda emoción atravesó el estudio de Es mi sueño cuando Jonathan Bertarini subió al escenario, acompañado por sus abuelos, para cumplir su anhelo de cantar frente a un jurado y un público atentos. La escena, cargada de sensibilidad, no solo impactó a los presentes, sino que también se volvió viral por la autenticidad de los lazos familiares y la potencia del mensaje transmitido.

Antes de la presentación, Guido Kaczka introdujo a Jonathan y se encontró con sus abuelos con palabras que anticipaban la conexión especial del grupo familiar: “Se nota que estos son buenos abuelos, que disfrutan de su nieto, ¿les canta a ustedes?“, consultó, para que la abuela, ya emocionada apenas pueda decir ”muchísimo". “Ustedes se sacaron la grande con el nieto, y el nieto se sacó la grande con etos abuelos”, remató el conductor

La expectativa creció cuando el joven ya sobre el escenario compartió parte de su historia: “Soy peluquero, soy papá y mi sueño es cantar. Cantamos a los clientes… se pica la peluquería”, dijo entre risas, mostrando su carisma y la naturalidad con la que vive la música.

Jonathan Bertarini emocionó a todos tras su actuación es Es mi sueño

Desde los primeros acordes de Así fue, el reconocido tema de Juan Gabriel, la interpretación del joven se distinguió por una intensidad que traspasó el ámbito del entretenimiento para instalarse en la emoción genuina. La voz del participante, cargada de matices y de una evidente entrega, provocó una ovación espontánea en el estudio. El público y el jurado se vieron conmovidos por la fuerza de la interpretación, evidenciando el poder de la música cuando se conecta con la verdad personal.

La participación de los abuelos, José y Alicia, fue el punto culminante de la noche. Apenas terminó la canción, ambos subieron rápidamente al escenario. Los tres se abrazaron entre lágrimas, en una postal que sintetizó la importancia de los vínculos familiares en historias de vida y sueños. La imagen se volvió la más recordada de la jornada, marcando un antes y un después en la emisión.

El jurado reaccionó de inmediato ante lo que presenciaron. Abel Pintos, visiblemente movilizado, elogió tanto la capacidad vocal de Jonathan como la relación con sus abuelos. “Yo entiendo a tus abuelos, porque pensaba mientras te escuchaba cantar con muchísima sorpresa que no puede ser que no te dediques a esto”, expresó, subrayando el talento mostrado y la naturalidad con la que el joven se desenvolvió en el escenario.

Jonathan Bertarini, un hombre joven con micrófono, abraza a su abuelo, quien parece llorar. Una mujer mayor con cabello gris mira conmovida
Jonathan Bertarini comparte un emotivo abrazo con sus abuelos, quienes se muestran conmovidos, tras interpretar en "Es mi sueño".

Pintos también enfatizó la actitud del participante: “Me encanta que te hayas animado. Tenés una actitud humilde, sencilla, pero cantás y parece que tuvieras mucha experiencia en esto”. Estas palabras pusieron en valor no solo las condiciones artísticas de Jonathan, sino también la dimensión humana que rodea su historia y el respaldo que encuentra en su familia.

Por su parte, Joaquín Levinton sumó una perspectiva sobre el papel del entorno familiar: “Los abuelos son un apoyo fundamental. Hay gente que por ahí no llega a conocerlos, pero vos tuviste esa suerte. Por eso me preguntaba si les cantarías una canción a ellos. Se ganaron el cielo”. El comentario funcionó como disparador para una segunda instancia de emoción en la noche, invitando a Jonathan a compartir otro momento especial con sus abuelos.

Conmovido por la propuesta, Jonathan aceptó la invitación del líder de Turf y dedicó un fragmento de Sin principio ni final a sus abuelos. Durante la interpretación, los mayores se mantuvieron a su lado, en tato que su abuelo sosteniéndolo del hombro y mirando al cielo, no pudo contener las lágrimas que recorrían su rostro. La escena, llena de ternura y de significado personal, reforzó la idea de que el programa es también un espacio de encuentro para historias de vida y afectos genuinos.

El cierre de la presentación fue con otro abrazo, sellando una noche que quedará grabada tanto en la memoria de los protagonistas como en la de quienes presenciaron el momento. Para quienes se preguntan por qué este episodio generó tanto impacto, la respuesta está en la combinación de talento, autenticidad y la presencia fundamental de la familia en los sueños personales. La emoción colectiva que se vivió en el estudio reflejó la potencia de los lazos y el valor de compartir logros y anhelos con seres queridos.

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