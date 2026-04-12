Las 10 mejores cocinas del mundo: qué las hace únicas y cómo llevar sus sabores a la mesa

El prestigio gastronómico de una nación se mide en la autenticidad de sus sabores y en la calidad de sus productos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada rincón del planeta, la cocina es mucho más que un simple acto de alimentarse: es memoria, herencia y el idioma con el que las culturas cuentan su historia sin necesidad de palabras. Cada plato emblemático esconde siglos de saber, fiestas, luchas y encuentros. Los aromas que emergen de una sartén, el color de los ingredientes sobre una mesa familiar o el cuidado al elegir un producto local revelan costumbres, climas y creencias que han viajado de generación en generación, tejiendo identidad y pertenencia.

En este universo de sabores, el prestigioso ranking de TasteAtlas se ha convertido en un termómetro global para medir la influencia y el impacto de las tradiciones culinarias. No se trata solo de platos que conquistan por su sabor, sino de cocinas que han sabido cruzar fronteras, adaptarse y dejar huella en los paladares más diversos. La evaluación se apoya en la excelencia de sus recetas, la riqueza de sus ingredientes autóctonos y la forma en que logran emocionar tanto a quienes las disfrutan en su país de origen como a quienes las descubren lejos de casa.

A continuación, un repaso por las mejores 10 cocinas.

Italia: pasión por la simpleza y el producto

Preparada al estilo tradicional, la Pizza Napoletana resalta por su masa aireada, tomate San Marzano, mozzarella de búfala y hojas frescas de albahaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina italiana reina por su respeto a la materia prima y su habilidad para transformar ingredientes sencillos en platos universales. La pizza, la pasta y el uso de quesos, embutidos y aceites de oliva premium la ubican en la cima del gusto global.

Ingredientes destacados de la cocina italiana

Harina de trigo tipo 00

Tomates San Marzano

Mozzarella de búfala

Parmigiano Reggiano

Aceite de oliva virgen extra

Berenjenas

Carne molida

Salsa de tomate

Pizza Napoletana tradicional

Mezclar 500 g de harina tipo 00, 325 ml de agua, 10 g de sal y 2 g de levadura fresca. Amasar hasta lograr una masa elástica. Dejar reposar la masa durante 8 horas en un bol cubierto. Dividir la masa en bolas y estirarlas con las manos, dejando los bordes gruesos. Cubrir con tomate San Marzano triturado, mozzarella de búfala y hojas de albahaca. Agregar un hilo de aceite de oliva. Hornear en horno de leña a 450°C durante 90 segundos, hasta que los bordes inflen y la base quede crujiente.

Grecia: el Mediterráneo en cada bocado

Brochetas de cerdo marinadas en limón y orégano, asadas a las brasas, representan el espíritu mediterráneo de la cocina griega (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina griega se destaca por la dieta mediterránea, el uso de productos frescos y el protagonismo del aceite de oliva, hierbas y vegetales. Sus sabores limpios y técnicas ancestrales la hacen indispensable en la gastronomía internacional.

Ingredientes clave de la cocina griega

Carne de cerdo

Aceite de oliva virgen extra

Orégano

Limón

Ajo

Berenjenas

Tomate

Queso feta

Kontosouvli (cerdo asado en brocheta)

Cortar 1 kg de carne de cerdo en cubos grandes. Marinar con 60 ml de aceite de oliva, jugo de 2 limones, 2 dientes de ajo picados y 1 cucharada de orégano. Dejar 2 horas en la heladera. Ensartar los trozos de carne en brochetas gruesas. Asar sobre brasas, girando para dorar por fuera y mantener jugoso por dentro.

Perú: biodiversidad y fusión de culturas

Cubos de pescado fresco marinados en jugo de lima, ají amarillo y cebolla roja, acompañados de camote y maíz, sello de la gastronomía peruana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina peruana es reconocida por la variedad de productos nativos, la fusión de tradiciones andinas, europeas y asiáticas y la sofisticación de sus técnicas. El ceviche y el pollo a la brasa se han convertido en referentes mundiales.

Ingredientes esenciales de la cocina peruana

Pescado blanco (corvina o lenguado)

Limón

Ají amarillo

Cilantro

Cebolla roja

Camote

Maíz

Pollo

Ají panca

Ceviche clásico

Cortar 500 g de pescado blanco en cubos pequeños. Marinar con jugo de 10 limones, 1 ají amarillo picado, sal y cilantro. Agregar cebolla roja en juliana. Dejar reposar 5 minutos. Servir con camote hervido y maíz cocido.

Portugal: entre el Atlántico y la tierra

Un pastel de masa hojaldrada y crema de yema horneado a alta temperatura, ícono de la repostería portuguesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina portuguesa combina el legado marinero y rural, con especial atención a pescados, mariscos, aceites y dulces únicos. Sus recetas, como el pastel de nata y el bacalao, son patrimonio mundial.

Ingredientes distintivos de la cocina portuguesa

Bacalao desalado

Patatas

Cebolla

Huevos

Aceitunas negras

Aceite de oliva

Yemas de huevo

Azúcar

Masa de hojaldre

Pastel de Belém

Batir 6 yemas con 500 ml de leche y 200 g de azúcar. Extender masa de hojaldre y cortar en círculos. Forrar moldes pequeños. Verter la crema y hornear a 250°C hasta dorar la superficie.

España: herencia y diversidad gastronómica

Arroz dorado, pollo, conejo y verduras, perfumados con azafrán, forman el plato más representativo de la costa mediterránea española (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina española sobresale por la calidad de sus productos protegidos, la variedad regional y la popularidad de platos como la paella, las tapas y el jamón ibérico.

Ingredientes principales de la cocina española

Arroz bomba

Pollo

Conejo

Judía verde

Tomate

Azafrán

Pimentón de la Vera

Patatas

Huevos

Cebolla

Paella valenciana

En paellera, dorar pollo y conejo en aceite de oliva. Agregar judía verde y tomate triturado. Añadir arroz bomba y caldo con azafrán y pimentón. Cocer a fuego medio hasta que el arroz absorba el líquido.

Japón: precisión y pureza

Arroz avinagrado moldeado a mano y cubierto con pescado crudo, símbolo de la delicadeza y precisión japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina japonesa es sinónimo de precisión, frescura y respeto por el producto. Platos como el sushi y el ramen han conquistado paladares en todo el planeta.

Ingredientes fundamentales de la cocina japonesa

Arroz para sushi

Vinagre de arroz

Azúcar

Sal

Pescado fresco (atún, salmón)

Alga nori

Carne de cerdo

Jengibre

Col

Sushi nigiri

Lavar y cocer 300 g de arroz para sushi. Mezclar con 30 ml de vinagre de arroz, 15 g de azúcar y 5 g de sal. Formar bolitas ovaladas de arroz. Colocar una lámina de pescado fresco encima de cada bolita.

Turquía: el arte de compartir

Finísimas tiras de carne asada y especiada, servidas en pan pita con vegetales frescos y salsa de yogur, emblema del street food turco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina turca fusiona Oriente y Occidente, con el uso magistral de especias, panes, yogures y una gran variedad de recetas para compartir.

Ingredientes esenciales de la cocina turca

Pan fresco

Quesos variados

Aceitunas

Tomate

Pepino

Carne de ternera o pollo

Yogur

Masa filo

Frutos secos

Döner

Cortar 1 kg de ternera en lonchas finas y marinar con yogur, ajo y especias. Formar un bloque y asar verticalmente. Ir cortando tiras a medida que se cocinan y servir en pan pita con ensalada.

China: diversidad y equilibrio de sabores

Dumplings al vapor rellenos de carne de cerdo y jengibre, una especialidad que revela la diversidad regional de la cocina china (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina china sobresale por su variedad regional, la técnica de los dumplings y el uso de salsas y especias que han revolucionado la cocina global.

Ingredientes centrales de la cocina china

Harina de trigo

Carne de cerdo

Jengibre

Cebollino

Salsa de soja

Fideos de trigo

Zhēngjiǎo (dumplings al vapor)

Mezclar harina de trigo y agua para formar una masa suave. Preparar el relleno con carne de cerdo, jengibre y cebollino picado. Rellenar discos de masa, cerrar y cocer al vapor.

Francia: refinamiento clásico

Medallón de solomillo de res sellado y servido con salsa bearnesa, ejemplo clásico de la alta cocina francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina francesa es la base de la técnica occidental y sinónimo de sofisticación, con productos y recetas que han formado a generaciones de chefs.

Ingredientes insignes de la cocina francesa

Solomillo de res

Mantequilla

Saint-Félicien (queso)

Huevos

Leche

Harina

Mermelada

Châteaubriand

Sellar un bloque de solomillo en sartén con mantequilla. Terminar al horno a 200°C al punto deseado. Servir cortado en medallones con salsa bearnesa.

Indonesia: intensidad y contraste

Arroz blanco acompañado de guisos especiados, rendang y sambal, refleja la intensidad y variedad de la cocina indonesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina indonesia conquista por sus sabores especiados, su uso de leche de coco y la variedad de platos callejeros llenos de contraste y frescura.

Ingredientes clave de la cocina indonesia

Arroz blanco

Carne de res o cordero

Leche de coco

Especias (cúrcuma, jengibre, galanga)

Sambal (pasta de chile)

Salsa de soja dulce

Nasi Padang

Cocinar arroz blanco al vapor. Preparar rendang (carne guisada en leche de coco y especias). Disponer el arroz en el plato y servir alrededor guarniciones como sambal y vegetales.