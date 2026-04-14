La Liga Profesional dio a conocer el árbitro que dirigirá el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

Quedaron definidas las autoridades para la fecha 15 del Torneo Apertura

Darío Herrera, el encargado de dirigir el Superclásico entre River y Boca

La Liga Profesional de Fútbol anunció las autoridades para la fecha 15 del Torneo Apertura y Darío Herrera fue designado para dirigir el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se jugará el próximo domingo a las 17 en el estadio Monumental.

El árbitro neuquino, que fue uno de los tres argentinos elegidos para impartir justicia en el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. En el VAR estará Héctor Paletta.

Además del duelo interzonal que captará las miradas de todos los futboleros, la jornada que se abrirá el viernes 17 de abril tendrá a Fernando Espinoza como árbitro de Unión-Newell’s, en Santa Fe. En otros partidos destacados, Sebastián Martínez estará a cargo de Independiente-Defensa y Justicia, Nazareno Arasa comandará Aldosivi-Racing y Bryan Ferreyra llevará las riendas del cotejo que el líder Independiente Rivadavia de Mendoza juegue ante Banfield, en el Sur.

Respecto a los otros árbitros mundialistas, Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el choque de la Zona B entre Tigre y Huracán el lunes, mientras que Facundo Tello estará como encargado del VAR en el partido que el puntero de la Zona A, Vélez Sarsfield, sostendrá en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo (Leandro Rey Hilfer será el juez).

LOS ÁRBITROS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 17 de abril

20.30: Unión vs Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
  • Cuarto árbitro: Nelson Bejas
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Gerardo Lencina

Sábado 18 de abril

15.00: Gimnasia y Esgrima LP vs Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
  • Árbitro asistente 2: Federico García
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Javier Uziga

17.15: Instituto vs Estudiantes LP – Zona A (TNT Sports)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Gastón Suárez

19.30: Independiente vs Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

  • Árbitro: Sebastián Martinez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Javier Mihura

21.45: Argentinos vs Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

  • Árbitro: Bruno Amiconi
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 19 de abril

13.30: Aldosivi vs Racing – Zona B (TNT Sports)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
  • Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Juan Del Fueyo

17.00: River Plate vs Boca Juniors – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Juan Pafundi
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib

20.30: Rosario Central vs Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Ernesto Callegari

20.30: Talleres vs Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Darío Sandoval
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Diego Romero

Lunes 20 de abril

15.00: Barracas Central vs Belgrano – Zona B (ESPN Premium)

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Nahuel Viñas
  • AVAR: Lucas Germanota

17.15: Central Córdoba vs Platense – Zona A (TNT Sports)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Iván Núñez
  • Árbitro asistente 2: Julio Fernández
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • AVAR: Diego Verlota

17.15: Banfield vs Independiente Rivadavia – Zona B (ESPN Premium)

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Carlos Córdoba

19.30: San Lorenzo vs Vélez – Zona A (TNT Sports)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Facundo Tello
  • AVAR: Joaquin Gil

21.45: Gimnasia (Mendoza) vs Lanús – Zona A (ESPN Premium)

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Árbitro asistente 1: Iván Aliende
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Laura Fortunato

21.45: Tigre vs Huracán – Zona B (TNT Sports)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
  • Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Marcelo Bistocco

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Luego del 0-2 de la ida, el Blaugrana empató la llave y Ademola Lookman puso el 3-2 para el Colchonero. En simultáneo, Liverpool busca dar vuelta el 0-2 del primer duelo contra PSG. Alexis Mac Allister es titular. Transmite ESPN, Fox Sports y Disney+

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de superar a Universidad Católica en Chile y jugará su primer partido en la Bombonera. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 21

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

De vivir en la calle a terminar de formar a Messi en el Barcelona: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo técnico del Inter Miami

El ex futbolista y experimentado entrenador es el elegido para reemplazar a Javier Mascherano. Trabajó en La Masía, dirigió a la selección de Bolivia, a Aldosivi y a Talleres de Córdoba

De vivir en la calle a terminar de formar a Messi en el Barcelona: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo técnico del Inter Miami

Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

El delantero argentino eliminó las publicaciones relacionadas con su club en una de sus cuentas de redes sociales

Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

El Jefecito, que lideró al equipo de Lionel Messi al primer título de la MLS, dejó el cargó en el comienzo de la nueva temporada

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

De vivir en la calle a terminar de formar a Messi en el Barcelona: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo técnico del Inter Miami

Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

Javier Mascherano renunció como entrenador del Inter Miami

TELESHOW
El sentido mensaje de Claudia Villafañe por el nuevo juicio por la muerte de Maradona: “Volvemos a pedir justicia”

El sentido mensaje de Claudia Villafañe por el nuevo juicio por la muerte de Maradona: “Volvemos a pedir justicia”

Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

El desafío de Juana Viale en bicicleta a 2 mil metros de altura: “Es hermoso ver lo que el cuerpo puede”

Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano celebraron su primera ronda de diálogo en Washington y acordaron iniciar negociaciones para enfrentar a Hezbollah

Israel y Líbano celebraron su primera ronda de diálogo en Washington y acordaron iniciar negociaciones para enfrentar a Hezbollah

Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Oasis, Wu-Tang Clan y Luther Vandross ingresan al Salón del Rock

Panamá pone a prueba el monorriel de la Línea 3 en su primer recorrido operativo

La administración Ortega-Murillo infló cifras de hospitales y ocultó sobrecostos millonarios en Nicaragua

El modo de usar redes sociales influye más en la empatía adolescente que el tiempo de pantalla, afirma un estudio