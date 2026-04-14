La Liga Profesional dio a conocer el árbitro que dirigirá el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

La Liga Profesional de Fútbol anunció las autoridades para la fecha 15 del Torneo Apertura y Darío Herrera fue designado para dirigir el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se jugará el próximo domingo a las 17 en el estadio Monumental.
El árbitro neuquino, que fue uno de los tres argentinos elegidos para impartir justicia en el Mundial 2026, estará acompañado de los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González. En el VAR estará Héctor Paletta.
Además del duelo interzonal que captará las miradas de todos los futboleros, la jornada que se abrirá el viernes 17 de abril tendrá a Fernando Espinoza como árbitro de Unión-Newell’s, en Santa Fe. En otros partidos destacados, Sebastián Martínez estará a cargo de Independiente-Defensa y Justicia, Nazareno Arasa comandará Aldosivi-Racing y Bryan Ferreyra llevará las riendas del cotejo que el líder Independiente Rivadavia de Mendoza juegue ante Banfield, en el Sur.
Respecto a los otros árbitros mundialistas, Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el choque de la Zona B entre Tigre y Huracán el lunes, mientras que Facundo Tello estará como encargado del VAR en el partido que el puntero de la Zona A, Vélez Sarsfield, sostendrá en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo (Leandro Rey Hilfer será el juez).
LOS ÁRBITROS DE LA FECHA 15 DEL TORNEO APERTURA
Viernes 17 de abril
20.30: Unión vs Newell’s – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi
- Cuarto árbitro: Nelson Bejas
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gerardo Lencina
Sábado 18 de abril
15.00: Gimnasia y Esgrima LP vs Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Federico García
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
17.15: Instituto vs Estudiantes LP – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Gastón Suárez
19.30: Independiente vs Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Martinez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Javier Mihura
21.45: Argentinos vs Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 19 de abril
13.30: Aldosivi vs Racing – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Juan Del Fueyo
17.00: River Plate vs Boca Juniors – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Sebastián Habib
20.30: Rosario Central vs Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Ernesto Callegari
20.30: Talleres vs Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Darío Sandoval
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Diego Romero
Lunes 20 de abril
15.00: Barracas Central vs Belgrano – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Nahuel Viñas
- AVAR: Lucas Germanota
17.15: Central Córdoba vs Platense – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Diego Verlota
17.15: Banfield vs Independiente Rivadavia – Zona B (ESPN Premium)
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Carlos Córdoba
19.30: San Lorenzo vs Vélez – Zona A (TNT Sports)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Joaquin Gil
21.45: Gimnasia (Mendoza) vs Lanús – Zona A (ESPN Premium)
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: José Carreras
- AVAR: Laura Fortunato
21.45: Tigre vs Huracán – Zona B (TNT Sports)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
- Cuarto árbitro: Juan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Marcelo Bistocco