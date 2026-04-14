Cultura

Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Oasis, Wu-Tang Clan y Luther Vandross ingresan al Salón del Rock

La nueva lista de artistas que se sumarán al reconocido recinto fue anunciada durante la transmisión de American Idol, después de una votación entre músicos, expertos e integrantes del sector musical que eligieron a los nuevos miembros

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Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Oasis, Wu-Tang Clan y Luther Vandross ingresan al Salón del Rock
Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Oasis, Wu-Tang Clan y Luther Vandross ingresan al Salón del Rock

Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, Sade y Joy Division/New Order serán incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll, junto con los nominados por primera vez Wu-Tang Clan y el fallecido Luther Vandross.

La lista se dio a conocer durante la emisión del lunes por la noche de American Idol. Los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes para ser elegibles para la incorporación. Los nominados fueron votados por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

Collins, un rockero de estilo suave que ya está en el salón como integrante de Genesis, ha tenido éxitos como solista como In the Air Tonight y One More Night, y ha ganado ocho premios Grammy, incluido el de álbum del año en 1985 por No Jacket Required. Collins entró la primera vez que apareció en la boleta.

El cantante británico Phil Collins actúa durante el espectáculo "Up Close & Personal: Phil Collins Plays '60s Motown and Soul" en el 44.º Festival de Jazz de Montreux, Suiza el 1 de julio de 2010 (REUTERS/Denis Balibouse)
El cantante británico Phil Collins actúa durante el espectáculo "Up Close & Personal: Phil Collins Plays '60s Motown and Soul" en el 44.º Festival de Jazz de Montreux, Suiza el 1 de julio de 2010 (REUTERS/Denis Balibouse)

La vocalista de soul-jazz Sade, también nominada en 2024, tuvo éxitos de rock suave como Smooth Operator y The Sweetest Taboo. Wu-Tang Clan ha sido aclamado como innovador del rap desde su álbum debut de 1993 que cambió las reglas del juego, Enter the Wu-Tang.

Iron Maiden, nominada dos veces antes, ayudó a impulsar la nueva ola del heavy metal británico con álbumes icónicos como The Number of the Beast. Vandross, que vendió más de 25 millones de álbumes y tuvo éxitos como Here and Now y Any Love, murió en 2005 e inspiró Luther, de Kendrick Lamar y SZA.

Este año, el salón abrirá sus brazos a los sonidos de Manchester, Inglaterra, al incorporar a los pioneros del post-punk Joy Division y New Order —que compartían a la mayoría de los mismos integrantes—, así como a Oasis, el grupo de britpop que se reunió recientemente y está integrado por Noel Gallagher y Liam Gallagher. Idol, también inglés, ha aportado un desdén punk al pop con canciones como White Wedding y Rebel Yell.

La ceremonia de incorporación se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Una presentación televisiva se emitirá en diciembre por ABC y Disney+. El próximo año, la ceremonia regresará a la sede del salón en Cleveland.

Entre los nominados este año que no lograron entrar en la clase de 2026 figuran Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition y Shakira.

Iron Maiden
Iron Maiden (Foto: JOHN McMURTRIE)

Además de la categoría de intérpretes, quienes ingresan al salón pueden hacerlo bajo tres categorías de comités especiales: influencia temprana, excelencia musical y el Premio Ahmet Ertegun para No Intérpretes.

El premio de influencia temprana de este año honrará a Queen Latifah, la cantante cubana Celia Cruz, el músico nigeriano Fela Kuti, la rapera MC Lyte y el country rockero Gram Parsons. La excelencia musical reconocerá a la compositora Linda Creed y a los productores Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin.

Más de 50 años después de su muerte, Ed Sullivan, el legendario presentador de su programa de televisión homónimo que era una cita obligada, ingresará al salón con el Premio Ahmet Ertegun para No Intérpretes. Es un reconocimiento a lo importante que se volvió su escenario de los domingos por la noche como plataforma de lanzamiento para casi todos los íconos musicales de las décadas de 1950 y 1960, ya cómo su programa ayudó a derribar barreras raciales en el entretenimiento de Estados Unidos.

El año pasado, Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company, Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes, Carol Kaye, Nicky Hopkins, Lenny Waronker, Thom Bell y Warren Zevon fueron incorporados.

Fuente: AP

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