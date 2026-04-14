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El modo de usar redes sociales influye más en la empatía adolescente que el tiempo de pantalla, afirma un estudio

Un análisis realizado por especialistas de la Georgia State University advierte que la frecuencia y el propósito determinan el desarrollo de estas habilidades en los jóvenes

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El estudio de Georgia State University destaca una leve asociación positiva entre el uso frecuente de redes sociales y la empatía en adolescentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis realizado por investigadores de Georgia State University revela que la relación entre redes sociales y empatía adolescente es más compleja de lo que suele creerse. El estudio, publicado en el Journal of Adolescence, concluye que el uso frecuente de estas plataformas está levemente asociado a una mayor empatía en jóvenes, lo que cuestiona la percepción generalizada de que el impacto es siempre negativo.

El trabajo detalla que los adolescentes que utilizan redes sociales de forma más frecuente tienden a mostrar niveles de empatía ligeramente superiores. Sin embargo, los autores aclaran que los datos solo evidencian una relación correlacional, por lo que no puede establecerse que exista causalidad entre ambos factores.

La investigación, dirigida por Erin McDonald cuando era doctoranda en Georgia State University y ahora vinculada a McLean Hospital y Harvard Medical School, analizó datos de más de 10.000 adolescentes obtenidos a partir de trece estudios previos.

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Un meta-análisis revisó datos de más de 10.000 adolescentes para analizar el vínculo entre redes sociales y empatía juvenil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que la frecuencia con la que los jóvenes consultan, publican o envían mensajes en redes sociales tiene un vínculo más estrecho con la empatía que el tiempo total que permanecen conectados.

Cómo la frecuencia de uso de redes sociales influye en la empatía adolescente

El equipo que encabeza McDonald identificó que la frecuencia de uso —es decir, cuántas veces los adolescentes revisan y participan en estas plataformas— se relaciona más directamente con la empatía que solo valorar el tiempo frente a la pantalla.

Erin Tully, profesora asociada en Georgia State University y coautora del estudio, indicó que “reducir únicamente el tiempo frente a la pantalla no es probable que mejore la empatía de los adolescentes”. Según los investigadores, resulta más relevante analizar cómo y para qué se usan las plataformas sociales para entender el desarrollo de las habilidades empáticas.

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La frecuencia de participación en redes sociales influye más en el desarrollo de la empatía que el tiempo total frente a la pantalla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que modulan el impacto de las redes sociales en la empatía

El análisis advierte que la influencia de las redes sociales varía según la edad y las diferencias personales. Entre los adolescentes más jóvenes, que aún desarrollan la capacidad de adoptar otras perspectivas, la relación entre uso de redes y empatía cognitiva es más fuerte que entre los mayores.

El propósito de uso también es determinante. Aquellos que buscan apoyo social muestran una empatía superior frente a quienes recurren a la comparación social u otros motivos. Aspectos personales como la timidez y la calidad de las amistades influyen asimismo en el efecto de la interacción digital, según los investigadores de Georgia State University.

Aplausos sinceros, amistad juvenil, celebración grupal, emoción compartida, apoyo entre jóvenes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El impacto de las redes sociales en la empatía adolescente varía según la edad y la motivación personal, según los investigadores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límites del metaanálisis y posibles nuevas líneas de investigación

El grupo dirigido por McDonald señaló que todos los estudios revisados muestran solo una relación correlacional, lo que impide asegurar que las redes sociales incrementen la empatía. Según Tully, existe la posibilidad de que los adolescentes con mayor tendencia empática opten por participar de forma diferente en estas plataformas.

El equipo sugiere que investigaciones futuras eviten limitarse a medir el tiempo de conexión y se centren en los tipos de uso y la motivación de los usuarios. Como afirmó McDonald en el comunicado, profundizar en estos matices puede aportar una mejor comprensión de la relación entre la interacción digital y el desarrollo emocional.

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Jóvenes que buscan apoyo social en redes presentan mayores niveles de empatía que aquellos motivados por la comparación social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de la visión simplista de que las redes sociales son únicamente perjudiciales o beneficiosas, la investigación de Georgia State University subraya que el modo en que cada joven utiliza estas plataformas puede dar lugar a consecuencias muy distintas. La atención no debe centrarse solo en la cantidad, sino en la calidad de la experiencia digital de cada adolescente.

La investigación invita a repensar los debates sobre el impacto de las redes sociales en adolescentes y a considerar la diversidad de experiencias individuales. Comprender cómo y por qué los jóvenes interactúan en estos entornos resulta clave para acompañar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en la era digital.

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