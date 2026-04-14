De vivir en la calle a terminar de formar a Messi en el Barcelona: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo técnico del Inter Miami

El entrenador tiene 62 años

Javier Mascherano dejó sorpresivamente el cargo de entrenador principal del Inter Miami en el inicio de la nueva temporada de la MLS, luego de haber logrado, junto a Lionel Messi, el primer título de liga en la historia del club. El ex mediocampista agradeció a jugadores, empleados y fanáticos, y justificó su salida por “razones personales”.

La inesperada dimisión del director técnico argentino, de 41 años, ocurre cuando el equipo ocupa actualmente la tercera posición en la Conferencia Este, acumulando 12 puntos tras siete fechas, después de un empate 2-2 en su estadio frente al New York Red Bulls. Mascherano había asumido el mando de Inter Miami en enero de 2024.

La decisión del exfutbolista deja al equipo rosado en manos del cordobés Guillermo Hoyos, de 62 años, quien será el nuevo responsable de conducir al primer equipo. Hoyos es un ex jugador profesional que cuenta con más de dos décadas de experiencia internacional como entrenador y director deportivo, habiendo dirigido equipos en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre y con antecedentes como seleccionador nacional de Bolivia y formador de juveniles en el FC Barcelona, donde hizo su aporte en la formación de Messi. Tal es el vínculo entre ambos, que, por ejemplo, fue invitado a su casamiento con Antonela Roccuzzo.

Jugó en Banfield, Talleres de Córdoba, Boca, Gimnasia de La Plata y Chacarita en el país, pero también en la filial del Real Madrid, en el fútbol chileno, el boliviano, el colombiano y el venezolano. En los albores del 2000, ya con el traje de DT, se animó a pegar el salto a España: esperó, paciente, hasta que tres años más tarde le tocó su primera gran chance en la factoría del Barcelona.

Hoyos, en el casamiento de Messi con Antonela Roccuzzo

En una entrevista con Infobae hace seis años, supo dejar señales de su filosofía: “Con el fútbol se llega a los jugadores de una manera diferente que la escuela. Se llega a través de la seducción del balón. La escuela es el abecedario, la suma, la resta, algo necesario; pero el fútbol es un placer. Y, a través del placer, podés llegar a que el chico mejore. Muchas veces le llegas más al niño que la propia familia. Siempre digo que el hilo es muy finito de la formación a la deformación. El formador no es solamente un control, un pase. A medida que van pasando las edades vas viendo que el jugador crece a través de la persona. No crece al revés”.

La historia de Hoyos es de superación. A los 8 años se encontró con toda su familia viviendo en la calle cuando la adicción de su padre por el alcohol lo dejó sin trabajo y sin casa. El hoy entrenador almorzaba en la Iglesia, lustraba botas, vendía diarios, abría puertas de los taxis; lo que sea por conseguir una moneda que le permitiera comer a la noche. Aprendió a leer a los 11 años. Desde ese comienzo adverso edificó una carrera como futbolista (César Luis Menotti lo eligió para acompañar al juvenil argentino campeón del mundo en el 79, viéndolo como el futuro capitán del seleccionado del 81) y luego como orientador, que lo tuvo al frente de planteles de élite en Argentina, como Aldosivi o Talleres de Córdoba.

En su etapa como futbolista, en Talleres de Córdoba

De la época en la que le dio los últimos toques a Messi, recuerda la “humildad y la sencillez”. “La gambeta es... Da Vinci, es Miguel Ángel. La gambeta es lo que hacés de chico. ¿Qué hacés? Gambeteás, gambeteás y gambeteás. Después la vas ordenando", fue otra de las sentencias. Ese regate de la Pulga que lo hipnotizó cuando era una promesa, hoy lo gestionará en el césped.

Este sábado, desde las 17.30, Las Garzas, con Hoyos al comando, visitarán a Colorado, en el inicio de una nueva era.