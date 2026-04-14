Pablo Quirno respaldó a Manuel Adorni y negó tener intenciones de reemplazarlo como jefe de Gabinete

El ministro de Relaciones Exteriores fue uno de los oradores de la jornada (Jaime Olivos)

El canciller Pablo Quirno destacó este martes la importancia de “la alianza estratégica con los Estados Unidos”, celebró la buena relación de los presidentes Javier Milei y Donald Trump y aseguró que la Argentina “ha decidido, por primera vez en muchísimo tiempo hacer los deberes previo a pedir ayuda, asistencia e inversiones”.

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se dieron en el marco de la AmCham Summit, el encuentro empresarial que organiza la entidad que agrupa, justamente, a las principales compañías norteamericanas que operan en el país.

El funcionario recordó la visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, justo el día en que se levantó el cepo cambiario, hecho que consideró como “un testimonio de lo que es la relación” entre ambas naciones.

“En un momento donde Argentina estaba tomando una decisión importante, que había anunciado el programa con el Fondo Monetario Internacional, el secretario del Tesoro decidió venir a Argentina a acompañarnos y apoyarnos en ese momento”, remarcó.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent (REUTERS/Evan Vucci)

Al tomar la palabra en uno de los paneles de la jornada de debates, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires (CEC), el funcionario también negó tener intenciones de asumir en la Jefatura de Gabinete, en medio de las polémicas que envuelven a Manuel Adorni, quien continúa en ese cargo.

“No, estoy extremadamente ocupado en trabajar en la Cancillería. No van ni seis meses de estar en esta responsabilidad recién y tenemos un excelente jefe de Gabinete también”, respondió al respecto.

Sobre el vínculo con los Estados Unidos, agregó que, “más allá de la relación espectacular que tienen ambos presidentes”, el buen vínculo “es consecuencia de un trabajo que se ha realizado” a nivel diplomático

En este sentido, argumentó que ”la Argentina ha decidido, por primera vez en muchísimo tiempo, si no por primera vez en su historia, hacer los deberes previo a pedir ayuda, asistencia, inversiones”.

“El propio secretario del Tesoro, días después, en las reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial, dijo algo que creo que pasó desapercibido, que marca muy bien lo que es el estado de la relación entre Argentina y Estados Unidos. Y dijo: ‘Si Argentina sigue haciendo las cosas como las está haciendo, si se enfrenta con alguna dificultad, nosotros vamos a estar’”.

Quirno remarcó que en las últimas nueve semanas tuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, un total de seis veces, cuando “por lo general, lo que sucede es una visita cada cuatro años, si sucede”.

“El acuerdo que nosotros conseguimos, que terminó siendo firmado en noviembre y homologado hace un par de meses, es muy importante porque no solo es un acuerdo comercial, sino es recíproco para las inversiones, que también nos abre un camino de seguir generando condiciones para que la inversión venga a la Argentina”, añadió.

Quirno firmando el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos

Asimismo, celebró que el país haya sido invitado a formar parte del Board of Peace, organismo creado por Trump para intervenir en diferentes conflictos globales, como la guerra en Medio Oriente, y también del Shield of Americas.

Sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, Quirno lo calificó como “un ejemplo que tardó veintiséis años en firmarse y ahora faltan solo unos días para que empiece su ejecución provisional”.

“El 1 de mayo comienza este acuerdo, ya haber sido homologado por los cuatro países del Mercosur, la Comisión Europea lo aprobó. Es una cuestión muy importante, porque lo que está sucediendo en este momento, dado también los conflictos que están ocurriendo en el mundo, es donde Mercosur en general y Argentina en particular se transforman en un lugar seguro de inversiones, en un lugar seguro de suministros energéticos”, indicó.

En materia de incentivos a la inversión, Quirno resaltó “el capítulo RIGI, que es un esquema muy novedoso y que ha podido atraer proyectos por decenas de miles de millones de dólares, tanto en energía, acero, minería”.

“Pero lo importante del proceso es que para nosotros no es un fin en sí mismo, el RIGI no es un fin en sí mismo o no queremos encapsular inversiones dentro del RIGI. Queremos seguir trabajando en paralelo en la competitividad de la economía argentina, para que aquellos beneficios que hoy estamos dando en RIGI se las podamos ofrecer a futuro a toda la economía argentina”, cerró.