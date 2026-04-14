Creció 14% el déficit en el sector autopartista en 2025 ante el masivo ingreso de productos chinos

El informe anual de AFAC reflejó en números la preocupación de los ejecutivos del sector en las últimas semanas

La crisis de la competitividad de la manufactura industrial argentina convive por estos tiempos con la abundante llegada de productos de origen asiático, pero especialmente chino, en el mercado doméstico.

El tema es el eje central para los fabricantes de autos, pero especialmente para los autopartistas, que tanto sea en el mercado de reposición como en la provisión de equipo original, está sufriendo la llegada de competidores nuevos con políticas de precios muy agresivas mientras las exportaciones no mantienen esa correlación a un mayor ingreso de productos extranjeros.

Menos de una semana después de un encuentro público entre representantes de automotrices y autopartistas argentinos y brasileños en el marco de la Exposición Automechanika 2026, y apenas 24 horas después de haber cristalizado en un acuerdo bilateral una nueva agenda que trabaje para construir un bloque más sólido y homogéneo entre ambos países, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), publicó su reporte anual 2025, con cifras que confirman un escenario preocupante para el sector.

Según el documento emitido este martes, el comercio exterior argentino de autopartes durante 2025 evidenció una profundización del déficit y una dependencia creciente de insumos importados. El año cerró con un déficit comercial de USD 9.043 millones, cifra que representó un aumento del 13,3% respecto a 2024 y constituyó un deterioro adicional de USD 1.059 millones. Este saldo negativo equivalió a 1,3 veces el superávit total de la balanza comercial argentina, lo que llevó a la entidad a subrayar que alcanzar el equilibrio en el sector de autopartes permitiría casi duplicar el superávit global del país.

La producción automotriz local cayó en 2025 pero también subieron las importaciones. Así el déficit aumentó un 13,3%. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Importaciones vs exportaciones

La entidad puntualizó que las importaciones de autopartes alcanzaron los USD 10.319 millones, con un incremento interanual del 11,6%. Este crecimiento evidenció una mayor dependencia del abastecimiento externo, tanto para el mercado de terminales como para el mercado de reposición. El informe explicó que históricamente las importaciones de autopartes y la producción de vehículos han mostrado una evolución correlacionada, reflejando la estrecha relación estructural entre ambas variables.

Sin embargo, el comportamiento de 2025 marcó una excepción, ya que las importaciones aumentaron pese a una caída del 4,9% en la producción de vehículos, fenómeno que AFAC consideró completamente disruptivo. El documento atribuyó esta situación con especial preponderancia a la fuerte entrada de bienes provenientes de Asia destinados al mercado de reposición y al ingreso de piezas para nuevos proyectos con bajo nivel de integración local.

Por el lado de las exportaciones, el informe señaló que las ventas externas de autopartes totalizaron USD 1.276 millones, lo cual representa un dato positivo porque es una suba interanual del 1,2%. Durante el año, Argentina exportó autopartes a 135 destinos, sin embargo, es Brasil el principal socio comercial y ahí el saldo volvió a ser negativo en USD 2.381 millones, un 4,6% más que en 2024. Las importaciones desde Brasil sumaron USD 3.231 millones y las exportaciones a ese país alcanzaron los USD 850 millones, una caída del 0,8% interanual.

Brasil sigue siendo el principal mercado desde donde se importan autopartes, pero China creció un 80,9% en 2025. (AFAC)

El rol de Brasil y el crecimiento de China

La relación comercial con China se caracterizó por una marcada asimetría, con compras que treparon a USD 1.464 millones, un gran salto del 80,9% respecto al año anterior. Los principales rubros importados desde el país asiático fueron “Ruedas, neumáticos y cámaras”, “Transmisiones”, “Componentes de motor” y “Acondicionadores de aire”, que concentraron el 57,4% del total.

AFAC destacó que el peso de China en el origen de las importaciones creció de 10,6% en 2021 a 14,2% en 2025, consolidando su posición como uno de los principales proveedores de la industria automotriz y autopartista argentina.

En cuanto a las exportaciones, el rubro transmisiones lideró con el 35% del valor total, seguido por motores (21%), carrocería y sus partes (9%) y componentes de motor (8%). El análisis por destinos mostró que Brasil absorbió el 66,6% de las exportaciones argentinas de autopartes, seguido por Estados Unidos (4,5%), Sudáfrica (4,4%), Uruguay (3,2%) y Chile (3%).

En términos de origen de las importaciones, en cambio, Brasil representó el 31,3% del total, mientras que Tailandia y China aportaron el 14,4% y 14,2%, respectivamente. Japón quedó con el 6,2% y Estados Unidos con el 5,7%. En el caso de Tailandia, las compras sumaron USD 1.481 millones, con un aumento del 14,6% interanual, y los principales productos fueron transmisiones, motores y componentes de motor.

La industria autopartista argentina redujo su participación tanto en el mercado de reposición como en los nuevos proyectos industriales como equipo original. La integración regiona de contenido parece ser la clave

Conclusiones y desafíos

La entidad subrayó que la tendencia de 2025 reflejó una profundización en la dependencia de componentes importados, lo que constituye una excepción relevante dentro del análisis de largo plazo. “Si bien hay una correlación estructural, en 2025 se verificó una profundización en la dependencia de componentes importados”, advirtió AFAC.

Los datos aportados por este informe anual enfatizaron la magnitud del desafío que enfrenta el sector autopartista en Argentina en relación con el comercio exterior, especialmente en lo que respecta a la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de la integración local de componentes.

La organización reiteró la importancia de avanzar en políticas que apunten a reducir la brecha comercial y potenciar la capacidad exportadora del sector.