Siete civiles muertos en ataques rusos sobre Ucrania, entre ellos un niño de ocho años

Bomberos trabajan en el lugar de un taller de reparación de vehículos alcanzado durante los ataques con drones rusos nocturnos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Odesa, Ucrania, el 14 de abril de 2026 Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa

Dos días después del fin de la tregua de Pascua ortodoxa —que ambos bandos se acusaron de violar—, Rusia reemprendió este martes sus bombardeos sobre territorio ucraniano con una intensidad que dejó siete civiles muertos, entre ellos un niño de ocho años, y decenas de heridos distribuidos en tres regiones del país.

La jornada comenzó con un ataque en la región central de Dnipropetrovsk, que se convirtió en la más mortífera del día. El gobernador regional, Oleksandr Hanzha, informó de que el enemigo atacó cuatro distritos de la zona más de treinta veces con misiles, drones y artillería, y que la ofensiva causó la muerte de cinco personas y dejó 27 heridas, diez de ellas en estado grave. Las autoridades declararon el miércoles día de luto oficial en la ciudad de Dnipró, epicentro del ataque. La región se extiende a más de cien kilómetros de la línea del frente y no figura entre los cuatro territorios ucranianos que Moscú proclamó haber anexionado tras la invasión de 2022, aunque tropas rusas han logrado hacerse con una franja marginal de su extremo oriental.

Por la tarde, un dron ruso mató a una mujer de 52 años en la ciudad de Jersón, en el sur del país, según informaron las fiscalías regionales. La ciudad, situada directamente en la línea de contacto, es uno de los objetivos más frecuentes de los ataques rusos desde que las fuerzas ucranianas recuperaron el control de su orilla occidental del río Dniéper a finales de 2022. El ataque hirió también a un hombre, que fue trasladado en estado grave a un centro hospitalario local.

Ya entrada la noche, un tercer dron impactó en la región central de Cherkasy y mató a un niño de ocho años. Nueve personas más resultaron heridas, incluido otro menor, según la administración militar regional. Cherkasy, situada a cientos de kilómetros del frente activo, ilustra la extensión geográfica de la campaña aérea rusa, que en los últimos meses ha ampliado su alcance para golpear el interior del país. De forma paralela, las autoridades del puerto de Odesa reportaron que drones rusos impactaron contra dos embarcaciones civiles y dañaron infraestructura portuaria, entre ellas una nave que navegaba por el corredor habilitado para la exportación de cereales.

FOTO DE ARCHIVO: Un militar ucraniano camina entre arbustos en una posición del frente en la región de Donetsk, Ucrania 25 de diciembre de 2025 REUTERS/Stringer

Los ataques del martes se produjeron al cierre de una semana marcada por la efímera tregua de Pascua ortodoxa, declarada unilateralmente por el presidente Vladimir Putin. El alto el fuego, de 32 horas de duración —desde las 16:00 del sábado 11 de abril hasta la medianoche del domingo 12—, terminó sin que ninguno de los dos bandos reconociera haber respetado sus términos. Kiev denunció más de 10.700 violaciones rusas a lo largo del período; Moscú contabilizó casi 6.600 infracciones atribuidas a las fuerzas ucranianas. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó el lunes la reanudación de las operaciones y descartó cualquier extensión de la pausa.

Esta fue la cuarta tregua desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 y la primera en casi un año. Su fracaso reprodujo el patrón de anteriores: anuncio unilateral de Moscú, acusaciones cruzadas de incumplimiento y reanudación de hostilidades sin avances diplomáticos. Rusia ha rechazado sistemáticamente las propuestas ucranianas de un cese al fuego de 30 días, iniciativa que en distintos momentos ha contado con el respaldo de Washington.

Las negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos llevan semanas congeladas. El bloqueo diplomático se ha profundizado desde que la atención de Washington se desplazó hacia el conflicto en Irán, lo que ha reducido la presión sobre ambas partes para avanzar en una solución negociada. Moscú mantiene su estrategia de bombardeos nocturnos masivos con drones —empleada de forma casi ininterrumpida desde los primeros meses de la guerra— y ha incorporado ataques diurnos con misiles balísticos, que reducen los tiempos de alerta y complican la respuesta de la defensa antiaérea ucraniana.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, decenas de miles de civiles ucranianos han muerto a consecuencia de los bombardeos, según estimaciones de organismos internacionales. La cifra real podría ser mayor, dado que los datos en zonas ocupadas no pueden verificarse de forma independiente.