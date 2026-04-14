Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.
A qué hora jugarán Boca-Barcelona (E):
El duelo comenzará a las 21.30 y se podrá seguir por Disney+, Fox Sports y Telefé. El árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca Juniors y Barcelona de Ecuador.