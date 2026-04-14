Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca Juniors y Barcelona de Ecuador .

El duelo comenzará a las 21.30 y se podrá seguir por Disney+, Fox Sports y Telefé. El árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán.

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