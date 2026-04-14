Deportes

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda viene de superar a Universidad Católica en Chile y jugará su primer partido en la Bombonera. Transmiten Disney+ y Fox Sports a las 21.30

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10:57 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona (E): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

10:55 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Barcelona (E):

El duelo comenzará a las 21.30 y se podrá seguir por Disney+, Fox Sports y Telefé. El árbitro del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán.

10:54 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores que protagonizarán Boca Juniors y Barcelona de Ecuador.

Imagen dividida: jugadores de Boca Juniors en uniformes azul y amarillo celebrando; jugadores de Barcelona SC en uniformes amarillo y negro festejando
Boca Juniors vs Barcelona (E)

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