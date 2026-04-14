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Barcelona-Atlético de Madrid y Liverpool-PSG definirán los primeros dos semifinalistas de la Champions League: todo lo que hay que saber

El Colchonero y el vigente campeón se impusieron por 2-0 en el partido de ida y buscarán sentenciar las series. Transmite

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PARTIDA CHAMPIONS LEAGUE ﻿Julián ÁLvarez, Lamine Yamal, Ousmane Dembelé y Mac Allister
Se definen las semifinales de la Champions League

Los ocho mejores equipos de Europa se enfrentan para definir quiénes avanzarán a las semifinales de la Champions League. Los primeros en salir a escena para disputar el duelo de vuelta de los cuartos serán el Atlético de Madrid, que superó en la ida al Barcelona por 2-0 de visitante y el Liverpool que deberá revertir el 2-0 sufrido ante el PSG en el Parque de los Príncipes.

Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético Madrid recibe a Barcelona por Champions League
Atlético Madrid recibe a Barcelona por Champions League

El estadio Metropolitano será el escenario donde el Atlético de Madrid buscará sellar su pase a las semifinales de la Champions League, tras imponerse en la ida por 0-2 ante el Barcelona en el Camp Nou. El conjunto dirigido por Diego Simeone se enfrenta a la presión de defender su ventaja en casa, mientras el equipo azulgrana, encabezado por el joven Lamine Yamal, intentará la remontada para mantenerse en la lucha por el título europeo.

Julián Álvarez, que convirtió uno de los goles de la jornada frente al conjunto culé de tiro libre, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con cuatro goles y dos asistencias en los últimos tres partidos de la competición, alcanzando un total de 17 tantos en 21 encuentros europeos con el club madrileño. Junto a él, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone y Ademola Lookman conformarán la línea de ataque.

El Barcelona, por su parte, deposita sus esperanzas en el talento de Lamine Yamal, quien viene de ser elegido ‘MVP’ en el derbi ante el Espanyol y ha manifestado públicamente su confianza en la remontada. El técnico Hansi Flick cuenta con una media de 2,35 goles por partido desde que asumió el cargo, aunque el equipo catalán acumula catorce encuentros consecutivos en la Liga de Campeones sin lograr mantener la portería a cero.

El vencedor de la eliminatoria se enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre el Arsenal y el Sporting de Portugal, con el conjunto inglés en ventaja tras el 0-1 en Lisboa. El desenlace en Madrid definirá qué equipo continúa en la pugna por levantar el máximo trofeo continental.

Posibles formaciones:

Atlético de Madrid: Oblak o Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

Hora: 16 (Argentina)

TV: ESPN / Disney + / DGO

Estadio: Metropolitano

Arbitro: Clement Turpin

Liverpool vs PSG

Liverpool y PSG se ven las caras por el pase a semifinales de Champions (Reuters)
Liverpool y PSG se ven las caras por el pase a semifinales de Champions (Reuters)

El PSG llega a Anfield tras imponerse 2-0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, una victoria que sitúa al equipo francés en una posición dominante ante el Liverpool, que se aferra a su fortaleza como local para intentar una remontada que permita salvar su temporada. El conjunto dirigido por Luis Enrique Martínez encara el encuentro con toda la plantilla disponible, salvo la duda de Fabián Ruiz, cuyo estado físico sigue bajo observación.

El vigente campeón del certamen no disputó partido de liga durante el fin de semana, lo que permitió a su entrenador preparar el compromiso europeo con máxima concentración y sin contratiempos físicos.

Por su parte, el Liverpool afronta uno de los desafíos más exigentes de su historia reciente. Los dirigidos por Arne Slot llegan tras vencer al Fulham por 2-0 en la Premier League. La nota positiva para el Liverpool es la reaparición de Alexander Isak, el fichaje más costoso de la historia de la Premier League, tras recuperarse de sus problemas físicos.

Posibles formaciones:

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Ekitike; Wirtz.

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Hora: 16 (Argentina)

TV: Fox Sports / Disney + / DGO

Estadio: Anfield

Arbitro: Maurizio Mariani

Cuadro de cuartos de final:

cuadro de cuartos de la champions league
Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League

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