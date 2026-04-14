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El sentido mensaje de Claudia Villafañe por el nuevo juicio por la muerte de Maradona: “Volvemos a pedir justicia”

La exesposa del futbolista se expresó en sus redes e hizo un conmovedor reclamo: “Que todos los culpables paguen por lo que hicieron”

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Claudia Villafañe se mostró con tres looks en traje de baño que encendió las redes (Instagram)
Claudia Villafañe pidió justicia por Diego Maradona en el día que comenzó el nuevo juicio por la muerte del futbolista

Este martes 14 de abril se puso en marcha el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el primer proceso se viera interrumpido y anulado por un escándalo inesperado. En aquel momento, la jueza Julieta Makintach había estado grabando un documental sobre el caso, registrando lo que sucedía a puertas cerradas del tribunal. Este giro forzó la nulidad de todo lo actuado y obligó a comenzar nuevamente, reavivando la tensión y la expectativa en torno a uno de los episodios judiciales más seguidos de los últimos años en la Argentina.

La reapertura del juicio renovó el reclamo de justicia por parte del entorno de Maradona, que a través de las redes sociales expresó su deseo de que esta vez el proceso llegue hasta las últimas consecuencias. Claudia Villafañe, exesposa del astro, publicó un mensaje directo y emotivo en sus historias de Instagram: “¡Hoy volvemos a pedir justicia por vos! ¡Que todos los culpables paguen por lo que hicieron! ¡Que esta vez nada ni nadie impida que esto suceda!”. El texto, acompañado por emojis de súplica, sintetizó la angustia, la insistencia y la esperanza de que la causa avance sin interferencias ni dilaciones.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Claudia Villafañe sobre un fondo negro con texto blanco y tres emojis de manos rezando
El mensaje que compartió Claudia pidiendo Justicia

El nuevo juicio representa también una oportunidad para revisar con detalle las responsabilidades y las circunstancias que rodearon los últimos días de Maradona, bajo la presión permanente de la opinión pública y la mirada atenta de la familia. Para el círculo íntimo del exfutbolista, la anulación del primer proceso fue vivida como una frustración más, por lo que la expectativa sobre el desarrollo de esta segunda instancia es aún mayor. El pedido de Villafañe, acompañado por miles de seguidores, refuerza la demanda de que la justicia actúe con transparencia y logre finalmente esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en la muerte del ídolo.

Claudia no fue la única en manifestarse. Gianinna Maradona, una de las hijas del Diez, compartió en sus historias una imagen emotiva junto a su padre, tomada durante su infancia, en la que ambos aparecen abrazados en el agua. Sobre la foto escribió: “Estamos más cerca. Es mañana… TE AMO”. La publicación, acompañada por la canción “Nunca lo olvides” de Airbag, reforzó el clima de sensibilidad, memoria y deseo de reparación que atraviesa a la familia en este momento clave.

Primer plano de dos personas besándose en el agua, con una boya amarilla visible a la izquierda
Gianinna Maradona enfrenta un nuevo proceso judicial relacionado con la investigación de la muerte de su padre, Diego Maradona, buscando esclarecer los hechos. (Instagram)

El segundo juicio comenzó este martes en los tribunales de San Isidro con declaraciones de alto voltaje y una clara postura de la querella. La audiencia, que arrancó a las 10:30, tuvo como protagonista al abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, quien no dejó margen para la ambigüedad al abrir su exposición: “Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Benavídez, Tigre. Sí, asesinado”.

Burlando presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 una hipótesis contundente y sostuvo que el exfutbolista fue víctima de un homicidio. “Para hacer esa tarea, se convocó a un equipo de salud para hacerlo de una manera silenciosa, gradual, pero igualmente cruel. El 25 de noviembre se concretó lo que fue planeado como un crimen perfecto”, aseveró, instalando la idea de una responsabilidad deliberada y colectiva en la muerte de Maradona.

En su relato, el abogado describió una “internación domiciliaria” a la que el mejor jugador del mundo fue llevado bajo engaño y donde, según su exposición, “no había ni una curita”. Remarcó la ausencia de controles médicos básicos: “Durante los días que estuvo ahí nunca le pusieron un estetoscopio, nunca escucharon su corazón”. Y agregó: “Esto fue una crónica de un crimen que pretendía quedar impune”.

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Claudia VillafañeDiego MaradonaJuicio por la muerte de MaradonaMuerte de MaradonaGianinna Maradona

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