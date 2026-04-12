Día del helado: cuáles son los ingredientes y sabores que marcan la nueva tendencia artesanal

Heladerías artesanales apuestan por ingredientes innovadores para redefinir el paladar argentino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado. En el mostrador, las cucharas se sumergen en mezclas que desafían los límites de la tradición. Es que una nueva generación de heladerías artesanales viene apostando últimamente por ingredientes inesperados y fórmulas innovadoras, marcando así el pulso de la temporada y transformando la experiencia de quienes buscan algo más que el clásico chocolate o vainilla.

La demanda de sabores únicos y saludables se consolida como tendencia, con propuestas que exploran desde la cocina saludable hasta la fusión con bebidas y postres internacionales. Tres especialistas se lo explican a Infobae.

Heladerías artesanales y la revolución de los sabores

Nuevos sabores y fórmulas saludables marcan la tendencia en la industria del helado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia se extiende en las principales ciudades de Argentina, donde diversas heladerías se distinguen por sus propuestas disruptivas. Mariana Paradisi, responsable de desarrollo en Ainara, explicó que, cada mes, el laboratorio de la marca lanza un sabor nuevo, guiado tanto por las preferencias de sus clientes como por las tendencias globales.

“Actualmente estamos lanzando tres líneas de sabores sin azúcar: bajas calorías, keto y proteicos, incluyendo avocado keto, matcha proteico, pistacho keto y chocolate black bajo en calorías”, detalló Paradisi. Esta búsqueda responde a una demanda creciente por productos que combinen placer y bienestar.

En el mismo sentido, Pablo Paoli, de Helados Alfonsina MDQ, confirmó la preferencia por ingredientes poco convencionales. “Está muy de moda el pistacho. Todo lo que lo incluye es lo más vendido. Nosotros ofrecemos mousse de limón con crema de pistacho y chocolate intenso con pistacho”, afirmó Paoli, quien también destaca la experimentación con frutas de estación y combinaciones como mango o mandarina con albahaca, o limón con menta y jengibre.

El pistacho se consolida como uno de los ingredientes más buscados en las heladerías de Buenos Aires y Mar del Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes novedosos y exóticos: de la palta al matcha

La innovación no solo reside en los sabores, sino en las bases y materias primas. En Ainara, la fórmula se apoya en el uso de crema y aceite de coco, fibras vegetales, probióticos, proteínas de arroz y arvejas. Paradisi resalta la importancia de las grasas saludables, como la manteca y el aceite de coco, que mejoran la textura final del producto. Además, la marca emplea sustitutos del azúcar sin calorías y endulzantes naturales como la stevia, permitiendo desarrollar sabores saludables que mantienen el perfil gustativo.

En el catálogo de Ainara aparecen ingredientes exóticos, como palta (aguacate) y matcha, junto a una frutilla a la crema con un 60% de fruta, sin azúcar, un desarrollo técnico que, según Paradisi, resulta difícil de encontrar en el mercado argentino. “Desde nuestros inicios buscamos crear sabores originales para quienes quieren incorporar hábitos saludables”, agregó.

La innovación incluye bases de crema y aceite de coco, fibras vegetales y probióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de selección se basa en una triple exigencia: funcionalidad técnica, aporte nutricional y calidad sensorial. Paradisi explicó que, en el laboratorio, cada ingrediente debe pasar estas pruebas antes de llegar al paladar final. “Si no cumple los tres requisitos, no entra”, afirmó.

Creatividad y escucha: las claves para nuevos sabores

La creatividad se combina con la tradición. Franco Savino, maestro heladero, señaló que el desarrollo de nuevos sabores parte de la combinación de cremas y sembrados, con dos sabores en uno. “Esta temporada lanzamos la crema Malagueña, que mezcla americana estilo fior di latte con crema de café, sembrada con caramelo salado y brownies. También una crema de mascarpone combinada con jugo de limón y pistacho”, describió Savino.

La selección de ingredientes responde a exigencias técnicas, nutricionales y sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maestro heladero reconoció que, tras la pandemia, la preferencia del público se orientó hacia sabores más clásicos, aunque la experimentación nunca desapareció. En temporadas anteriores, Occo apostó por postres que antes no estaban en su menú, como el almendrado, bombón suizo o cassata. “Buscamos sorprender, que la experiencia completa tenga sentido. En un mercado con tanta oferta y competencia, lograr que el cliente nos elija ya es exótico”, resumió.

El método para elegir ingredientes y mezclas es artesanal: mezcla intuición, pruebas, errores y una escucha atenta de la demanda. El equipo investiga tendencias globales y prueba hasta dar con la novedad. Savino reconoció que es un trabajo arduo, pero necesario para sostener la relevancia ante un público cada vez más curioso e informado.

Las líneas “keto” y “proteicas” ganan espacio en el mercado, junto a helados con fibras y proteínas vegetales- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la salud y la sofisticación en la heladería

La búsqueda de sabores saludables y sofisticados se refleja en la preferencia por líneas “bajas en calorías”, “keto” y “proteicas”. Los ingredientes funcionales, como fibras prebióticas o proteínas vegetales, se integran en las fórmulas sin sacrificar el sabor ni la textura.

Las combinaciones con frutas frescas y semillas, junto a la experimentación con licores y especias, abren un abanico de posibilidades que redefine el concepto de helado artesanal.

Las heladerías demuestran que la escena del helado argentino se encuentra en plena transformación. La creatividad, la calidad técnica y la atención a las preferencias del consumidor impulsan la innovación, consolidando un escenario donde el límite solo lo pone la imaginación de los heladeros y la curiosidad de sus clientes.