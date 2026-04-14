Receta de paté de hígado, rápida y fácil

Una preparación clásica, casera, nutritiva, sencilla de preparar e ideal para compartir en cualquier ocasión

Primer plano de un paté de hígado en un cuenco de cerámica rojo, rodeado de rodajas de pan blanco y rebanadas de queso sobre una tabla de madera.
El paté de hígado casero es una receta clásica de la cocina argentina con influencia francesa y española, ideal para picadas o fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos remontan a ocasiones especiales: el aroma intenso y untuoso del paté de hígado sobre una rodaja de pan fresco, en una picada de domingo o en una mesa de fiestas. Este bocado es uno de esos clásicos que, aunque sencillo, nunca falla para abrir el apetito.

Servirlo en fiestas o como parte de una picada refleja la influencia europea en la gastronomía local, especialmente de la cocina francesa y española, que aportaron técnicas y sabores al recetario argentino.

En Argentina, preparar paté de hígado casero es una costumbre presente en muchos hogares donde se busca aprovechar al máximo cada ingrediente. Se consume frío y puede prepararse con anticipación, lo que lo vuelve especialmente adecuado para los días de clima cálido o cuando se necesita una opción práctica para compartir. Así, la cocina criolla transforma productos simples en sabores memorables.

El hígado aporta una alta concentración de hierro, vitaminas A y B12, lo que lo convierte en un alimento recomendado para combatir la anemia y fortalecer el sistema inmunológico. Por ello, el paté casero es valorado no solo por su sabor, sino también por sus beneficios nutricionales, siempre que se consuma con moderación.

El paté de hígado también destaca por su versatilidad y facilidad de preparación. Actualmente, muchos cocineros y aficionados reivindican la receta casera como una forma de rescatar tradiciones y promover el uso de ingredientes accesibles. El interés por la cocina de aprovechamiento y el regreso de los clásicos han revitalizado su presencia en mesas familiares y restaurantes.

Plano cenital de una tabla de madera con un cuenco de paté de hígado, rodajas de pan, aceitunas verdes y moradas, salame y trozos de queso. Hay una vela encendida a la izquierda.
Esta receta de paté de hígado resulta ideal para fiestas, picadas y reuniones familiares, gracias a su sabor clásico y su practicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de paté de hígado

El paté de hígado es una pasta suave y untable, elaborada principalmente con hígado de vaca o pollo, salteado con cebolla, ajo y manteca, y luego procesado hasta lograr una textura cremosa. Se sirve frío, acompañado de pan, grisines o tostadas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de hígado de vaca o pollo
  • 1 cebolla mediana
  • 2 dientes de ajo
  • 50 gr de manteca
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 hoja de laurel
  • 1 chorrito de coñac o vino blanco (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer paté de hígado, paso a paso

  1. Limpiar el hígado; quitar nervios y restos de grasa.
  2. Cortar en trozos pequeños la cebolla y los dientes de ajo.
  3. Calentar una sartén con el aceite y la manteca a fuego medio.
  4. Saltear la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
  5. Agregar el hígado y la hoja de laurel, cocinar hasta que cambie de color, sin pasarse de cocción (unos 8 minutos, para que quede tierno).
  6. Incorporar el coñac o vino blanco y dejar evaporar el alcohol.
  7. Retirar la hoja de laurel, salpimentar y, si se desea, agregar nuez moscada.
  8. Colocar todo en una procesadora o licuadora. Procesar hasta obtener una pasta lisa. Si queda muy espeso, sumar un toque más de manteca o aceite.
  9. Probar y rectificar sal y pimienta. Llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de servir, para que tome cuerpo y sabor.

Consejos técnicos destacados:

  • No sobrecocinar el hígado, ya que se seca y amarga.
  • Procesar en caliente para lograr una textura bien cremosa.
  • El toque de coñac realza el sabor, pero puede omitirse si se prefiere sin alcohol.
Primer plano de una mano sosteniendo una rodaja de pan dorado y untando paté de hígado cremoso con un cuchillo de manteca.
El paté de hígado obtiene su textura cremosa al procesarlo en caliente tras el salteado de ingredientes, evitando sobrecocinar el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones como entrada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 3 gr
  • Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 4 días. Se puede freezar hasta 2 meses en recipiente hermético.

El modo de usar redes sociales influye más en la empatía adolescente que el tiempo de pantalla, afirma un estudio

Un análisis realizado por especialistas de la Georgia State University advierte que la frecuencia y el propósito determinan el desarrollo de estas habilidades en los jóvenes

El modo de usar redes sociales influye más en la empatía adolescente que el tiempo de pantalla, afirma un estudio

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

