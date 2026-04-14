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Cinthia Fernández reaccionó ante las críticas por sus dichos sobre el crimen de Ángel: “Vayan a terapia”

En medio de la controversia, la bailarina se pronunció firme ante las acusaciones de exposición mediática y defendió su participación en la causa

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Cinthia Fernández le hizo frente a las críticas por su posteo sobre el caso de Ángel (Intrusos - América)

El compromiso social y la vocación por la justicia se convirtieron en una nueva bandera para Cinthia Fernández, quien desde hace meses combina su faceta mediática con sus estudios de abogacía y el acompañamiento a su pareja, Roberto Castillo. La bailarina, lejos de mantenerse en silencio, eligió involucrarse de lleno en uno de los casos más conmocionantes del presente: el asesinato de Ángel López, el niño de cuatro años hallado muerto en Comodoro Rivadavia. La exposición de Cinthia junto al abogado, que representa a la familia de la víctima, no pasó inadvertida y, fiel a su estilo, ella no dudó en responder a los cuestionamientos y en hacer oír su postura en Intrusos (América).

Desde el inicio de la cobertura, Fernández acompañó a Castillo tanto fuera como dentro del estudio, apareciendo en cámaras y sumando su voz a una causa que movilizó a la opinión pública. Sus apariciones, lejos de ser discretas, la mostraron visiblemente conmovida y activa en la difusión del caso, lo que le valió una andanada de críticas. Sin embargo, la propia Cinthia eligió contestar a través de un audio que le envió a Natalie Weber, y donde dejó en claro su posición. “Gracias el otro día por las palabras sobre mi trabajo. La verdad es que yo vi todo lo contrario, pero es lo que menos me pongo a observar. Vivir este caso para mí es muy fuerte. Como se dio, se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre, de Lorena, que es su mamá de corazón y para mí su única mamá. Y nos contactamos y, imaginate que vivirlo para mí como mamá, como estudiante de abogacía, es muy importante"“, comenzó diciendo a la panelista.

Ni me detuve a ver si tenía críticas. No, la verdad es que no me interesa. No me interesa porque yo lo que estoy haciendo es dar visibilidad a un caso que nos atravesó a todos. Poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer justicia. Por supuesto, no tengo las herramientas ni técnicas ni jurídicas hoy por hoy, pero para mí estar viviendo este caso es algo muy movilizante. Poder hacer algo desde mi lugar comunicacional es muy importante. Y las críticas de las personas, qué sé yo, quiero saber qué están haciendo ellos cuando ven casos así. Aparte, vengo de lo de Emily (Ceco), vengo recibiendo esas críticas, así que, imaginate que no me estaría importando nada. Yo voy a seguir en mi camino. No me importa. Imaginate si voy a hacer o dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo. No sé, que se vayan a terapia. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Estoy muy feliz”.

Cinthia Fernández, junto a Roberto Castillo, se mostró conmovida al acompañar la causa de Ángel López y reclamó justiciapor el nene (Instagram)
Cinthia Fernández, junto a Roberto Castillo, se mostró conmovida al acompañar la causa de Ángel López y reclamó justiciapor el nene (Instagram)

Previamente, Cinthia compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones que alimentaron el debate. En una de las imágenes, aparece junto a Castillo, ambos vestidos de negro y visiblemente afectados. “Como estudiante de derecho y como mamá juro que esto no va a quedar impune. Estoy muy feliz de que @robertocastillo_ asumas esta responsabilidad y pongas todo de vos para darle a Ángel, y a su familia la justicia que merece”, escribió.

Sin embargo, la polémica más fuerte surgió a raíz de una segunda historia. Cinthia utilizó una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a Lucio Dupuy, el niño cuyo asesinato en 2021 conmocionó al país, abrazando a Ángel. Junto a la foto, Fernández escribió: “Mañana llegamos a Comodoro Rivadavia, a buscar justicia para que no haya más angelitos como ellos. Vamos a ir por todo. Y los quiero a todos adentro y sin corona. Juro que voy a denunciar cada funcionario corrupto responsable de este horror que hicieron con Ángel, así como también a todo aquel que impida que esto llegue hasta la JUSTICIA final. Lo mínimo que merece este bebé”.

Fernández compartió una imagen generada por IA en la que aparece Lucio Dupuy, sumando su reclamo de justicia para Ángel (Instagram)
Fernández compartió una imagen generada por IA en la que aparece Lucio Dupuy, sumando su reclamo de justicia para Ángel (Instagram)

En medio del dolor y la conmoción por el crimen de Ángel, la figura de Fernández sigue generando conversación y reflexión sobre la incidencia de los medios y las redes en la agenda de los temas más sensibles de la sociedad argentina. Para bien o para mal, su voz y sus publicaciones no pasan inadvertidas.

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