Israel y Líbano celebraron su primera ronda de diálogo en Washington y acordaron iniciar negociaciones para enfrentar a Hezbollah

Marco Rubio encabezó en Washington la reunión entre las delegaciones de Israel y Líbano, el primer contacto directo entre ambos países desde 1983 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Israel y Líbano mantuvieron este martes en Washington su primeras conversaciones directas desde 1983, en una señal inédita de acercamiento frente a la amenaza común que representa Hezbollah en la región. Tel Aviv y Beirut han acordado iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar acordados mutuamente, informó el Departamento de Estado en un comunicado

Al término de la reunión, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó ante la prensa que las delegaciones compartieron una visión común sobre el futuro de la región.

“Descubrimos hoy que estamos del mismo lado. Nos une el objetivo de liberar a Líbano de Hezbollah”, afirmó tras la reunión, que se extendió por más de dos horas en la sede del Departamento de Estado norteamericano.

El diplomático israelí remarcó que esta cita representa “el inicio de una batalla fuerte y consistente contra Hezbollah” y añadió: “Nunca han estado tan debilitados como ahora. Juntos seguiremos eliminando la amenaza de este agente iraní, tan dañino para la región”.

“No queremos a los franceses cerca de este proceso, ni en nada que tenga que ver con la paz en la región. Son una influencia negativa, especialmente en Líbano”, opinó el embajador israelí. El comentario se produjo luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, reclamara la inclusión de Líbano en el alto el fuego regional.

Las delegaciones de Estados Unidos, Israel y Líbano se dirigen al encuentro en el Departamento de Estado, centrado en Hezbollah y la seguridad en la frontera sur libanesa (REUTERS/Kevin Lamarque)

Durante el diálogo, Israel y Líbano abordaron la posibilidad de definir una frontera clara y estable, con la expectativa de que el futuro cruce territorial entre ambos países se limite a “negocios o turismo”.

Leiter recalcó que “la seguridad de los ciudadanos israelíes no es negociable” y que el desarme de Hezbollah es una condición esencial para cualquier avance hacia la paz.

“El gobierno libanés manifestó una fuerte voluntad de desarmar a Hezbollah. Dejan claro que ya no quieren estar ocupados por ese grupo”, puntualizó.

La reunión fue facilitada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien instó a las partes a aprovechar la “oportunidad histórica” que representa este acercamiento.

Rubio subrayó que el proceso enfrenta décadas de desconfianza y complejidad, pero apostó a la construcción de un marco que permita un acuerdo duradero.

“Se trata de poner fin de forma definitiva a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en esta parte del mundo, y no solo al daño que ha infligido a Israel, sino también al daño que ha infligido al pueblo libanés”, declaró.

Marco Rubio interviene durante la reunión entre los embajadores de Israel y Líbano en Washington, el primer contacto directo entre ambos países desde 1983 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El contexto de la reunión estuvo marcado por el rechazo abierto de Hezbollah, que en paralelo al inicio de las conversaciones lanzó salvas de cohetes contra trece localidades del norte de Israel.

El grupo armado, apoyado por Irán, había pedido al gobierno libanés que abandonara el proceso y boicoteara el diálogo. El presidente de Líbano, Joseph Aoun, en cambio, manifestó un día antes su esperanza de que el canal abierto en Washington sirva para lograr un alto el fuego y avanzar hacia negociaciones bilaterales directas.

En los últimos meses, la escalada militar en la frontera norte de Israel y el sur de Líbano ha dejado más de dos mil víctimas y ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, además de ataques aéreos de gran magnitud sobre Beirut.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó recientemente que el objetivo es el desmantelamiento del arsenal de Hezbollah y la consecución de un acuerdo de paz que pueda perdurar por generaciones.

Leiter aprovechó la oportunidad para descartar el involucramiento de Francia en eventuales negociaciones futuras.

El presidente libanés, Joseph Aoun, expresó su expectativa de que las conversaciones en Washington permitan avanzar hacia un alto el fuego (REUTERS/Mohamed Azakir/Archivo)

Aunque no se definió una fecha para el próximo encuentro, ambas delegaciones acordaron llevar las propuestas discutidas a sus respectivos gobiernos.

Leiter anticipó que espera que las conversaciones se reanuden en las próximas semanas, con la mira puesta en la construcción de un acuerdo que regule tanto los aspectos de seguridad como los civiles, para avanzar hacia una relación “tan armoniosa como la que Israel mantiene con los países de los Acuerdos de Abraham”.

La jornada dejó en claro que, por primera vez en décadas, Israel y Líbano exploran abiertamente la posibilidad de un acuerdo directo, con el desarme de Hezbollah como eje central de la agenda y el respaldo activo de Estados Unidos como mediador.

(Con información de AFP y EFE)