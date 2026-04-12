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La industria cosmética orienta sus innovaciones hacia el rejuvenecimiento de las manos

Este nuevo auge impulsa tanto la diversificación de productos como el avance de procedimientos tecnológicos, lo que responde a una demanda por armonizar la apariencia en todas las áreas visibles

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Primer plano de unas manos aplicando crema blanca sobre la piel, con hojas de otoño de colores rojo, naranja y amarillo en el fondo verde desenfocado.
La industria cosmética convertió el rejuvenecimiento de manos en una tendencia clave ante la preocupación por la discrepancia con el cuidado facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria cosmética redirigió su atención hacia las manos, un área que, en los últimos años, se convirtió en foco del rejuvenecimiento estético. Este giro responde tanto al crecimiento del sector como a la preocupación social por la discrepancia entre la apariencia del rostro y la de las manos, que pueden revelar signos asociados al paso del tiempo pese a los avances en cuidado facial, según un reportaje del medio británico The Guardian.

En 2022, las ventas globales de productos prémium para manos alcanzaron los USD 724 millones, frente a los USD 586 millones registrados en 2019, lo que representa un crecimiento del 23,5%, según la consultora internacional de mercado Euromonitor. Así, este segmento supera en USD 138 millones el valor prepandémico, reflejando que el interés de consumidores e industria forma parte de una tendencia comercial estable.

La disonancia entre “edad del rostro” y “edad de las manos” redefine la estética

El contraste visual entre la edad aparente del rostro y la de las manos, expuesto en fotografías de figuras públicas, captó la atención mediática durante más de una década. Celebridades femeninas, como Joan Collins, Madonna y Sarah Jessica Parker, han sido objeto de comparaciones por la diferencia entre la apariencia de su cara y de sus manos. Este hecho motivó la tendencia de ocultar esas extremidades en presentaciones públicas, informó el medio británico.

La creencia de que las manos delatan el envejecimiento impulsó métodos y productos avanzados: desde cremas con ingredientes similares a los de alta gama para el rostro —retinol, ácido hialurónico, vitamina C o colágeno— hasta dispositivos tecnológicos como guantes con luz LED y procedimientos médicos, incluidos trasplantes de grasa autóloga para restaurar volumen. Según el Wall Street Journal, la demanda de este procedimiento creció hasta convertirse en una adición casi fija a las cirugías faciales, con precios que superan los USD 10.000.

Generación silver - rejuvenecimiento de manos
La demanda de tratamientos estéticos para las manos, como los trasplantes de grasa, supera los USD 10.000 y se suman a cirugías faciales

La analista de belleza Georgia Stafford, de la firma de análisis de mercado Mintel, estimó que el mercado británico de productos específicos para las manos podría haber llegado a los 174 millones de libras en 2025.

“Una de las grandes tendencias en el cuidado facial en el Reino Unido es la prevención del envejecimiento, especialmente entre las mujeres de 25 a 44 años, y ahora los consumidores quieren ampliar esa atención más allá del rostro”, subrayó Stafford.

Las manos: características biológicas y enfoque comercial

A diferencia del rostro, la piel de las manos tiene menos glándulas sebáceas y una cantidad menor de colágeno, lo que la hace más susceptible a la sequedad y a la pérdida de volumen, explicó la doctora Sophie Shotter, presidenta del British College of Aesthetic Medicine, la principal asociación británica de médicos estéticos.

“Hay una falta de volumen significativa y una piel que se vuelve especialmente fina”, describió Shotter. Esta combinación favorece la aparición de venas y tendones visibles, arrugas y fragilidad dérmica.

El incremento en el consumo de artículos para el cuidado de manos se vio potenciado durante la pandemia, cuando el uso frecuente de desinfectantes secó la piel de la población y generó una mayor conciencia sobre la salud y apariencia de esta zona.

En ese sentido, Amy Welsman, fundadora de la marca Paume, relató que su empresa nació tras su experiencia personal con la sobreexposición a desinfectantes: “Vi que había una oportunidad de diseñar productos que se formularan con los mismos criterios que los de uso facial”.

El auge en el consumo de cremas y accesorios para manos se relaciona con el impacto de la pandemia y el uso de desinfectantes (REUTERS/Vincent West)
El auge en el consumo de cremas y accesorios para manos se relaciona con el impacto de la pandemia y el uso de desinfectantes (REUTERS/Vincent West)

Cuidado de manos: innovación, mercado y percepción estética

Las rutinas orientadas a las manos se diversificaron: desde serums, cremas y exfoliantes enriquecidos con ingredientes activos, hasta accesorios como mascarillas nocturnas y guantes de gel, pensados para reparar y nutrir la piel en profundidad.

Welsman detalló su propia rutina diaria, que incluye exfoliación, aplicación de suero, crema para cutículas y uñas y una mascarilla semanal usada durante la noche.

Aunque el mercado creció, los productos especializados para manos continúan en muchos casos agrupados como subcategoría dentro del segmento de cuidado corporal en los principales minoristas, según el reportaje.

El principio de “armonía” entre mano, rostro, cuello y escote, planteado por el médico estético Dev Patel, sugiere que la intervención localizada pierde sentido si no se considera el conjunto de las zonas visibles. “No tiene sentido limpiar solo la parte delantera del auto y dejar la trasera sucia”, ejemplificó.

La expansión de la oferta de productos y la demanda de procedimientos estéticos y quirúrgicos confirma que la percepción de la edad ahora abarca todas las áreas visibles, fenómeno que puede incidir en los futuros estándares de belleza y autocuidado.

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