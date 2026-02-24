Tendencias

Qué dice un reciente estudio sobre el vínculo entre la actividad sexual y el rendimiento físico en los atletas de alto nivel

Un equipo de investigadores analizó si la intimidad antes de competir puede afectar el desempeño y la resistencia en el deporte. Cómo este nuevo hallazgo podría derrumbar creencias históricas

Guardar
Un estudio científico desmiente el
Un estudio científico desmiente el mito de que la abstinencia sexual mejora el rendimiento en atletas masculinos altamente entrenados

La evidencia científica más reciente desafía una de las creencias más arraigadas en el ámbito deportivo: la actividad sexual previa a la competencia no perjudica el rendimiento físico de los atletas varones altamente entrenados.

Un estudio aporta datos concretos que invitan a revisar las recomendaciones clásicas dirigidas a quienes practican deportes de alto rendimiento.

El mito tradicional y su arraigo en el deporte

Durante décadas, la abstinencia sexual antes de una competencia fue un consejo habitual transmitido entre entrenadores y deportistas. Se sostenía que evitar las relaciones podía mejorar la concentración, preservar la energía e incluso optimizar la fuerza física.

Los atletas que mantuvieron actividad
Los atletas que mantuvieron actividad sexual treinta minutos antes del ejercicio lograron un aumento del 3,2% en su resistencia (REUTERS/Patrick Doyle/File Photo)

Esta creencia se consolidó por la falta de estudios específicos y por la transmisión oral de prácticas consideradas “sabiduría de vestuario”, afirman los expertos.

En la mayoría de los casos, los atletas aceptaban estas restricciones sin cuestionarlas, considerando que formaban parte del sacrificio necesario para alcanzar el máximo rendimiento. El temor a perder fuerza o foco mental antes de una competencia importante alimentó la difusión de esta idea, aún en ausencia de pruebas concretas.

La investigación que desafió la costumbre

Una reciente investigación liderada por Diego Fernández-Lázaro y publicada en la revista Physiology & Behavior se propuso analizar esta afirmación en condiciones controladas.

La investigación liderada por Diego
La investigación liderada por Diego Fernández-Lázaro revela que la actividad sexual previa a la competencia no genera efectos negativos en la fuerza ni la resistencia (Créditos: Uruguay)

El estudio incluyó a 21 atletas varones de alto nivel, con edades entre 18 y 25 años, provenientes de disciplinas como baloncesto, atletismo y judo. Cada participante fue evaluado bajo dos condiciones experimentales: en una oportunidad practicaron masturbación hasta el orgasmo treinta minutos antes de la actividad física, y en otra mantuvieron abstinencia sexual durante los siete días previos.

El objetivo fue establecer si existían diferencias medibles en el rendimiento físico tras la actividad sexual o la abstinencia. Para ello, los investigadores diseñaron pruebas que permitieran comparar variables fisiológicas y de desempeño en ambos escenarios.

El enfoque multidisciplinario del equipo permitió un análisis detallado de factores que tradicionalmente se consideraban determinantes para el éxito deportivo, pero que carecían de evidencia empírica.

Metodología y parámetros evaluados

Las pruebas midieron fuerza de
Las pruebas midieron fuerza de agarre, resistencia en bicicleta, hormonas y marcadores de daño muscular tras la actividad sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar la fuerza, se empleó un dinamómetro, que midió el agarre manual máximo de los deportistas. Posteriormente, los atletas completaron una prueba de resistencia en bicicleta estática, aumentando la intensidad cada minuto hasta el agotamiento.

Tras finalizar la actividad, los investigadores midieron los niveles de testosterona, cortisol y diversos marcadores de daño muscular e inflamación en sangre, permitiendo así un análisis riguroso de los posibles efectos fisiológicos inmediatos de la actividad sexual.

El protocolo incluyó controles estrictos para asegurar que los resultados no se vieran influenciados por factores externos como la alimentación, el descanso o el horario de las pruebas. Todos los participantes siguieron rutinas similares en las horas previas a cada evaluación, lo que permitió atribuir los cambios observados exclusivamente a la variable sexualidad. Esta rigurosidad metodológica contribuyó a la solidez de los hallazgos.

Resultados: rendimiento sostenido y sin efectos adversos

Los resultados muestran que los
Los resultados muestran que los deportistas con actividad sexual antes del ejercicio logran prolongar el esfuerzo y mejorar levemente la fuerza de agarre (Freepik)

Los resultados mostraron que los deportistas que tuvieron actividad sexual antes del ejercicio prolongaron el esfuerzo un 3,2 % más y exhibieron una leve mejora en la fuerza de agarre en comparación con quienes practicaron la abstinencia.

“La actividad sexual poco antes de la práctica deportiva no afecta la fuerza ni la resistencia de los atletas masculinos bien entrenados, e incluso puede potenciar levemente el rendimiento físico”. Los investigadores también notaron que la actividad sexual funcionó como un “calentamiento” natural para el sistema nervioso, generando incrementos transitorios en la frecuencia cardíaca y las hormonas analizadas.

En el análisis de los marcadores inflamatorios y de daño muscular, no se detectaron diferencias negativas tras la actividad sexual. Por el contrario, se observó una ligera reducción del estrés muscular, lo que descarta la posibilidad de efectos perjudiciales inmediatos. Los cambios en los niveles de testosterona y cortisol fueron pasajeros y no se asociaron con impactos negativos en el desempeño físico o en la recuperación posterior al esfuerzo, consolidando la hipótesis de que la abstinencia no otorga ventajas fisiológicas.

Limitaciones del estudio y perspectivas futuras

Los autores advierten que los
Los autores advierten que los hallazgos solo aplican a hombres jóvenes de élite y recomiendan ampliar la investigación a mujeres y atletas recreativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio advierten que sus conclusiones aplican únicamente a hombres jóvenes de alto nivel competitivo y no pueden generalizarse a mujeres, atletas de otras edades ni a quienes practican deportes de manera recreativa. Consideran fundamental ampliar futuras investigaciones a muestras más diversas y disciplinas adicionales para validar y profundizar estos hallazgos en otros contextos deportivos.

Además, el equipo de investigación sugiere que sería relevante analizar el impacto psicológico de la actividad sexual en la motivación, el bienestar emocional y la gestión del estrés antes de las competencias. Estos factores podrían influir indirectamente en el rendimiento y merecen ser contemplados en futuros diseños experimentales que exploren la relación entre sexualidad y deporte desde una perspectiva integral.

Repercusiones para el entrenamiento deportivo

Expertos sugieren explorar cómo la
Expertos sugieren explorar cómo la sexualidad afecta la motivación, el bienestar emocional y la gestión del estrés en el contexto de la competencia deportiva (Reuters/Matthew Childs)

Estos resultados, cuestionan la vigencia de las recomendaciones tradicionales que sugieren la abstinencia sexual antes de la competencia. La nueva evidencia impulsa la revisión de los consejos habituales en la preparación de los atletas, promoviendo el debate entre entrenadores, médicos y deportistas sobre prácticas que, hasta ahora, se transmitían sin respaldo empírico.

La ciencia derriba un mito profundamente arraigado y establece la necesidad de adaptar la preparación atlética a los hallazgos objetivos, dejando de lado creencias infundadas y abriendo la puerta a nuevas investigaciones sobre la relación entre sexualidad y desempeño deportivo. El paradigma cambia: los atletas y sus equipos cuentan ahora con información basada en datos y no en supersticiones.

Temas Relacionados

Atletas VaronesEspañaDiego Fernández-LázaroPhysiology & BehaviorMito Abstinencia SexualRendimiento DeportivoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

Elaborada en Suecia a partir de grandes cantidades de esta verdura, esta bebida cuenta con varios adeptos entre los competidores. Qué dice la ciencia sobre sus beneficios

Jugo de brócoli, ¿el secreto

Memorias de un zapatero: Ricky Sarkany presenta su autobiografía, con detalles desconocidos de su historia

El empresario anticipó en Infobae en Vivo detalles del libro que recorre su trayectoria personal y familiar, desde el Holocausto que marcó a sus padres hasta su espíritu emprendedor y la capacidad de superar las circunstancias más adveras

Memorias de un zapatero: Ricky

Receta de mermelada de pera sin azúcar, rápida y fácil

Esta sencilla preparación destaca por su dulzura natural y practicidad, ideal para quienes buscan opciones saludables y deliciosas para acompañar desayunos o postres favoritos

Receta de mermelada de pera

Siete recetas de cócteles clásicos para preparar y disfrutar en casa

Desde el mojito hasta el gin tonic, estas elecciones forman parte del repertorio más aclamado en el marco del Día Mundial del Bartender

Siete recetas de cócteles clásicos

Entrenamiento de fuerza en mujeres: una experta derribó los mitos más comunes sobre ciclo menstrual, hormonas y edad

La evidencia científica actual señala que ambos géneros responden de forma similar al ejercicio. La importancia del descanso, los suplementos y la personalización del plan, según la doctora Lauren Colenso-Semple en el pódcast Huberman Lab

Entrenamiento de fuerza en mujeres:
DEPORTES
Platense-Defensa y Justicia abren la

Platense-Defensa y Justicia abren la acción de la séptima fecha del Apertura: San Lorenzo-Instituto y la agenda del día

El Campeonato Mundial de Motocross tendrá su fecha inaugural en Bariloche

El Atlético Madrid de Simeone goleó 4-1 al Brujas y se clasificó a los octavos de final de la Champions League

John Terry y el recuerdo de dos noches inolvidables que consolidaron su leyenda

La nota de Messi con un ex compañero de Argentina: su mayor arrepentimiento, el pedido de casamiento a Antonela y su miedo en Qatar

TELESHOW
El osado look de Sol

El osado look de Sol Pérez para el estreno de Gran Hermano Generación Dorada: tela metalizada, apliques y joyas

Valentina Cervantes compartió la reacción de Benjamín tras un berrinche y enterneció a sus seguidores

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

La emoción de Ivana Figueiras por la audición de su hija Suri en el musical Annie: “Sigan adelante”

El fuerte anuncio de J Rei sobre el hábito que abandonó: “Cuando me di cuenta que no me sumaba, lo dejé”

INFOBAE AMÉRICA

Trump prometió enviar un buque

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

La fiscalía de Brasil sostiene la culpabilidad de los hermanos Brazao en el crimen de Marielle Franco

Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador

“Un acto de responsabilidad”: renunció la directora del Museo del Louvre

Más honores para un libro a contramano