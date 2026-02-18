Tendencias

Las 8 mejores tartas saladas del mundo: sabores tradicionales y recetas imprescindibles

Desde rincones de Georgia hasta mesas familiares en Sudamérica, cada una de las recetas refleja la identidad de su lugar de origen y despierta curiosidad en quienes buscan nuevas experiencias culinarias

Con rellenos generosos y combinaciones inesperadas, estos platos han conquistado paladares y cuentan relatos de migraciones, celebraciones y secretos transmitidos de generación en generación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tartas saladas son mucho más que simples platos; en muchas culturas, representan una celebración de ingredientes locales, tradiciones familiares y creatividad en la cocina.

Según la reconocida publicación gastronómica TasteAtlas, las 8 mejores tartas saladas del mundo conectan países tan distantes como Georgia, Italia, Chile y Turquía a través de recetas que cruzan fronteras y generaciones, consolidando su lugar en la mesa global.

Khachapuri de Ajaruli: el barco de queso y huevo de Georgia

Un clásico georgiano con forma de barco, con queso fundido y huevo al centro, servido tradicionalmente con mantequilla (Freepik)

En la región de Adjaria, al oeste de Georgia, emerge una de las joyas de la gastronomía local: el khachapuri de ajaruli. Esta tarta abierta, con forma de barco, se elabora con una masa de levadura, se rellena con quesos sulguni o imereti y se corona con un huevo que se termina de cocinar en el horno. La preparación se completa con una generosa porción de mantequilla que se funde sobre el queso caliente. Este plato suele servirse recién salido del horno, permitiendo que el comensal mezcle el huevo y la mantequilla con el queso para lograr una textura cremosa y única.

Khachapuri: el pan de queso más famoso de Georgia

Emblema de la cocina de Georgia, este pan relleno de queso y huevo se disfruta en todo el país y en comunidades georgianas del extranjero (Freepik)

El khachapuri es mucho más que una receta tradicional; es un verdadero símbolo nacional en Georgia. Su base es una masa suave que se rellena con queso fundido, huevos y mantequilla. Existen múltiples variantes, como el khachapuri de Imereti, de forma circular, y el de Adjara, abierto y coronado con huevo crudo.

Este pan de queso puede encontrarse tanto en hogares como en quioscos a lo largo de las rutas georgianas, y que su popularidad ha trascendido fronteras, llegando hasta Rusia y otras partes del mundo. En muchos casos, la receta se adapta con quesos como la mozzarella o el feta, aunque la tradición mantiene los quesos autóctonos como protagonistas.

Sfiha: la tarta de carne que viajó de Medio Oriente a América

Tarta abierta de carne y especias de origen árabe, adaptada en América Latina por la inmigración levantina (Freepik)

La sfiha, también conocida como lahm bi ajin, tiene sus raíces en el actual Líbano Oriental del siglo XV. Esta tarta abierta se elabora con masa y se cubre con carne de cordero picada, cebolla, tomate, especias y aceite de oliva.

Su versatilidad la ha llevado a países como Brasil y Argentina, donde los inmigrantes integraron la receta a la gastronomía local. En la región árabe, se sirve caliente y puede acompañarse con salsa de tahini, yogur, semillas de granada, cilantro o pepino. La versión turca de este plato es conocida como pide, manteniendo la esencia del concepto pero adaptando ingredientes y técnicas a la tradición local.

Megruli khachapuri: doble queso y tradición de Samegrelo

Versión de la región georgiana de Samegrelo, reconocida por su masa esponjosa y doble capa de queso fundido (Freepik)

Originario de Samegrelo, en el oeste de Georgia, el megruli khachapuri se distingue por su abundancia de queso. A diferencia de otras variantes, esta tarta redonda lleva una capa extra de queso imereti chkinti-kveli sobre la superficie, lo que aporta una textura y sabor más intensos.

La masa, hecha a base de harina, agua, levadura, azúcar y sal, se cubre con huevo y queso antes de hornearse hasta dorar. Al momento de servir, es común untar mantequilla sobre la superficie, reforzando la cremosidad.

Khachapuri de Penovani: el hojaldre más práctico de Georgia

Variante rápida de la receta tradicional, con masa de hojaldre y relleno cremoso de quesos locales (Freepik)

El khachapuri de penovani representa una variante moderna y accesible, originaria de Samtskhe-Yavakheti, en el sur de Georgia. Su principal característica es el uso de masa de hojaldre, que se rellena con una mezcla de quesos rallados Imeruli y Sulguni junto a yema de huevo. La masa se corta en triángulos o cuadrados, se pincela con huevo y leche y se hornea hasta conseguir una textura dorada y crujiente.

Esta versión es reconocida por su rapidez y sencillez en la preparación, lo que la hace ideal para quienes buscan una tarta salada sin complicaciones.

Erbazzone Reggiano: verdura, queso y sabor de Emilia-Romaña

Especialidad italiana de Reggio Emilia, rellena de verduras frescas y Parmigiano Reggiano entre dos capas de masa (Freepik)

El erbazzone reggiano es un clásico de la provincia italiana de Reggio Emilia. Esta tarta rústica se prepara con capas de masa a base de manteca de cerdo y un relleno de verduras como espinaca, acelga, puerro o hierbas locales, enriquecido con Parmigiano Reggiano y ajo. Antes de ingresar al horno, la superficie se unta con más manteca, aportando sabor y textura. Suele servirse como aperitivo o tentempié, y acompaña a la perfección con el vino Lambrusco, otro producto emblemático de la región.

Samsun Pidesi: tradición alargada de la costa turca

Pastel alargado típico de la provincia turca de Samsun, con masas y rellenos variados según la región (Freepik)

En la provincia de Samsun, en la costa norte de Turquía, se elaboran tres tipos de Samsun pidesi: Bafra, Terme y Çarşamba. Cada uno posee formas y rellenos distintivos, aunque todos comparten la masa fermentada y el uso de ingredientes locales como carne picada, queso o pastırma. Algunas versiones incluyen huevo sobre el relleno.

El Bafra pidesi es especialmente largo y estrecho, mientras que el Çarşamba pidesi utiliza masa madre y una mezcla de carne y cebolla, siempre finalizando con un toque de mantequilla. Las tres versiones cuentan con indicación geográfica protegida, reflejando la importancia cultural del plato.

Pastel de choclo: el maíz como protagonista en Chile

Preparación chilena con masa de maíz fresco, carne, pollo y huevo, terminada con una costra caramelizada (Freepik)

El pastel de choclo es uno de los platos más representativos de la cocina chilena y también se disfruta en Perú, Argentina y Bolivia. Su base es una masa de maíz fresco molido, que cubre un relleno de carne picada, pollo, aceitunas negras, cebolla y huevo duro. En algunas variantes, se añaden pasas y se espolvorea azúcar antes de hornear, creando una costra caramelizada.

El maíz tiene un papel central, vinculado a la historia de los incas, quienes lo consideraban sagrado. El pastel de choclo representa la fusión de tradiciones indígenas y españolas, y se consume caliente en reuniones familiares y festividades.

