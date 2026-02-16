Un beso de 6 segundos: la sencilla rutina diaria que transforma el bienestar físico y emocional

El beso en los labios fortalece la salud emocional y reduce el estrés diario en la pareja, según estudios científicos publicados por GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beso en los labios se ha consolidado como un gesto cotidiano que aporta bienestar físico y emocional, según diversos expertos y publicaciones internacionales.

Más allá de su valor simbólico y cultural, este acto tiene efectos comprobados sobre la salud y el equilibrio psicológico de quienes lo practican, según un análisis de expertos publicado por GQ y respaldado por estudios científicos.

El valor biológico y psicológico del beso en la pareja

El beso de pareja es mucho más que una manifestación de afecto, ya que cumple una función biológica y social relevante dentro del cortejo humano. Durante el beso, los labios y la lengua, que concentran una gran cantidad de terminaciones nerviosas, envían señales directas al cerebro, lo que activa la liberación de neurotransmisores y hormonas asociadas al placer y la relajación.

La psicóloga clínica y sexóloga Dra. Joy Davidson, de la Universidad de Glasgow, explicó en declaraciones recogidas por WebMD que el beso “puede reducir la ansiedad, mejorar el ánimo y fortalecer la intimidad”.

Según Davidson, la acción de besar desencadena la producción de oxitocina, conocida como la hormona del apego, y dopamina, vinculada a la motivación y la sensación de bienestar. Estos procesos biológicos contribuyen a restablecer el equilibrio emocional, especialmente en situaciones de estrés o tras jornadas exigentes.

Impacto positivo en la salud física

Diversos estudios citados por GQ y WebMD señalan que el beso en los labios aporta beneficios concretos para la salud física:

Regulación de la presión arterial: Los besos apasionados generan un aumento en los latidos del corazón y favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos. Este proceso ayuda a reducir la presión arterial y mejora la circulación.

Alivio del dolor de cabeza: La dilatación vascular que se produce durante el beso puede disminuir la intensidad de cefaleas, funcionando como un analgésico natural.

Prevención de caries: El contacto prolongado de los labios y el intercambio de saliva durante el beso estimulan la producción de saliva, lo que ayuda a eliminar bacterias y placa dental, contribuyendo a la salud bucal.

Los expertos consultados por GQ también detallan que, durante el beso, se incrementa la producción de endorfinas, sustancias químicas que alivian el dolor y generan sensaciones de placer y bienestar. Esta combinación de efectos convierte al beso en un recurso natural para mejorar el estado físico y afrontar el día a día.

Beneficios emocionales y en la autoestima

El beso es reconocido como un factor que potencia la salud mental y la autoestima. De acuerdo con los especialistas mencionados por GQ, besar con frecuencia contribuye a disminuir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, y promueve la liberación de serotonina, neurotransmisor clave para mantener el ánimo estable.

La antropóloga y neurocientífica Helen Fisher, profesora e investigadora en la Universidad de Rutgers, citada por GQ, señala que “el beso crea intimidad, refuerza la autoestima y puede transformar el estado de ánimo”. Además, subraya que el hábito de besar facilita la comunicación emocional y fortalece el vínculo afectivo.

Investigaciones recogidas por GQ y publicadas en la revista PMC indican que el beso cumple una función evaluativa en la pareja. La química sensorial y los intercambios hormonales que se producen al besar pueden influir en la atracción y la compatibilidad. Este acto se convierte en un mecanismo que ayuda a reafirmar el compromiso y la estabilidad emocional de la relación.

Además, los expertos consultados por GQ recomiendan incorporar el beso como un hábito cotidiano. Compartir un beso de al menos seis segundos cada día puede potenciar los efectos positivos sobre la salud emocional y física, reforzando los recursos internos para enfrentar el estrés y los desafíos del entorno.

Consejos para potenciar los beneficios del beso

Especialistas internacionales sugieren que, para aprovechar al máximo los beneficios del beso en la pareja, es clave integrarlo en la rutina diaria. Dedicar tiempo a compartir besos prolongados no solo ayuda a fortalecer el vínculo afectivo, sino que también puede convertirse en un recurso fundamental para mejorar la calidad de vida y la satisfacción personal.

Los expertos consultados por GQ concluyen que los pequeños gestos como el beso, aunque suelen pasar desapercibidos en la vida cotidiana, constituyen una herramienta poderosa para el bienestar general. La evidencia científica y la opinión de especialistas respaldan la idea de que besar en los labios es una práctica saludable, tanto para el cuerpo como para la mente.