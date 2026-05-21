El frío se instala en el AMBA: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Las bajas temperaturas golpean a la Ciudad desde el comienzo de la semana (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el parte oficial para toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se anticipan días marcados por bajas temperaturas y ausencia de precipitaciones. Además, rigen alertas amarillas en el norte del país.

De acuerdo con el reporte del SMN, las temperaturas máximas oscilarán entre 13 y 19 grados Celsius, mientras que las mínimas se ubicarán entre 6 y 13 grados Celsius durante la mayor parte del período. Según el organismo, no se prevén probabilidades de lluvia en ninguna de las jornadas contempladas.

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Un pronóstico del tiempo de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, muestra cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilan entre los 6°C y los 19°C, sin probabilidad de precipitación.

El jueves y viernes el cielo permanecerá mayormente nublado, con registros máximos de 13 grados Celsius y mínimas de 6 y 7 grados, respectivamente. Para el sábado se pronostica una leve suba de la temperatura, llegando a 15 grados de máxima y 9 de mínima, bajo condiciones de nubosidad variable. Mientras que el domingo, la máxima alcanzará 16 grados y la mínima 11, lo que marca un ascenso en los valores térmicos.

En este sentido, desde Meteored argumentaron: “De a poco, hacia el próximo fin de semana, el viento empezará a rotar al noreste. Ese cambio permitiría una recuperación lenta de las temperaturas, aunque sin abandonar del todo el ambiente frío".

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El informe del Servicio Meteorológico Nacional remarca que la circulación del viento se mantendrá entre débil y moderada, predominando direcciones del sector este y sudeste. Las ráfagas más intensas se esperan hacia el miércoles de la semana próxima, aunque no se anticipan alertas o situaciones de riesgo para la población.

La previsión del SMN resulta clave para quienes planifican actividades al aire libre en la región del AMBA, ya que no se esperan precipitaciones ni cambios bruscos de temperatura durante la semana. Los registros térmicos se mantendrán en valores propios de la época, sin eventos extremos.

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En la provincia de Buenos Aires, se registran bancos de niebla en el suroeste, por lo que se solicita precaución a la hora de manejar. En tanto, en el resto del territorio bonaerense la nubosidad es variable, con mayor presencia de nubes en el este.

Para mañana y hasta el sábado a la mañana se pronostica gran presencia del sol en toda la provincia, donde habrá localidades ligeramente nubladas. Desde la tarde del sábado y todo el domingo, la nubosidad irá en aumento, pero sin riesgo de precipitaciones.

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Las alertas en el resto del país

Mapa de alertas meteorológicas que muestra un aviso amarillo por vientos fuertes en la región noroeste de Argentina para el jueves 21 de mayo.

El SMN indicó que al oeste de Santa y Jujuy cuentan con alertas amarillas por fuentes vientos. Este tipo de advertencias refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Ante este escenario, las recomendaciones oficiales son las siguientes:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.