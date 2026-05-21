ANSES: Quiénes cobran hoy, jueves 21 de mayo de 2026

ANSES finaliza el pago de jubilaciones y asignaciones sociales de mayo 2026 según cronograma organizado por terminación de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluye este jueves 21 de mayo de 2026 el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales correspondientes a la segunda quincena del mes. El calendario de acreditaciones se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación, e incluye tanto los haberes regulares como los refuerzos extraordinarios en vigencia.

Este mes, los haberes y asignaciones recibieron un aumento del 3,38% basado en el índice de inflación de marzo, por lo que los montos liquidados por ANSES llegan actualizados para todos los grupos. El sistema de pagos mantiene la modalidad escalonada, que permite organizar el acceso y brindar previsibilidad a millones de beneficiarios en todo el país.

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Quiénes cobran hoy, 21 de mayo de 2026

El cronograma oficial de ANSES establece qué grupos acceden hoy a sus haberes y asignaciones, según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Una jubilada sonriente recibe su pensión de Anses de manos de una empleada en una oficina pública, mientras otras personas esperan su turno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y cuyo DNI termina en 8 o 9. Este grupo cierra el calendario de pagos para beneficiarios de haberes mínimos correspondiente a mayo.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Reciben hoy la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo los titulares con DNI terminado en 8. Quienes tienen DNI terminado en 9 recibirán el pago el 22 de mayo, según el cronograma vigente.

Asignación por Embarazo

Hoy cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social las beneficiarias con DNI finalizado en 8. El calendario para quienes tienen DNI terminado en 9 continuará el 22 de mayo.

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Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 8 o 9 acceden hoy al pago correspondiente.

Hoy cobran jubilaciones y pensiones mínimas quienes tienen DNI terminado en 8 o 9, cerrando el calendario del mes para este grupo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de documento.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción sigue vigente hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin distinción por terminación de documento.

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Pensiones No Contributivas y Prestación por Desempleo

El pago de Pensiones No Contributivas finalizó el 15 de mayo según el calendario vigente. La Prestación por Desempleo inicia el pago para DNI terminados en 0 y 1 a partir del 22 de mayo.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo se abonan este 21 de mayo a titulares con DNI terminados en 8

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados en mayo de 2026 es de $393.174,10. Este monto se complementa con un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo asciende a $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) queda en $179.859,20.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un monto base de $314.539,28 y, con el bono, alcanza $384.539,28. Las pensiones no contributivas llegan a $275.221,87 y, con refuerzo, suman $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el haber mínimo y llega a $463.174,10 con el bono.

Las bases imponibles mínima y máxima para aportes y contribuciones son de $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza $384.539,28 en mayo 2026 con la inclusión del bono extraordinario

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $141.285,31 para mayo. La AUH con Discapacidad asciende a $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la situación laboral:

Nacimiento: $82.353

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Adopción: $492.366

Matrimonio: $123.307

Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)

Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF

Hijo para protección social: $141.286

Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286. La ayuda escolar anual se ubica en $55.672, con valores diferenciados para distintas zonas geográficas. La prestación por desempleo es de $55.672, monto válido también para monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación pueden consultarse en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo en todo el país.