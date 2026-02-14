La razón psicológica por la que algunas personas buscan amor donde no son elegidas, según una experta en relaciones

La cultura digital y las redes sociales influyen en la percepción de la reciprocidad y el valor propio en las relaciones amorosas (Captura de video)

Una pregunta incómoda atraviesa a quienes exploran las aplicaciones de citas: por qué tantas personas insisten en llamar la atención de quien no está interesado. La presentadora de pódcast y referente en vínculos modernos, Sabrina Zohar, analizó en el podcast de Jay Shetty la raíz psicológica de este patrón, que definió como una búsqueda de validación emocional que desgasta la autoestima.

Según lo difundido por el pódcast de Jay Shetty, Zohar explicó de qué modo la cultura digital ha transformado la percepción de la reciprocidad y el valor propio en las relaciones afectivas.

Validación emocional y cultura digital

De acuerdo con la especialista, el impulso de “perseguir a quien no nos elige” nace de la necesidad de que el esfuerzo sea correspondido. “Lo que realmente buscamos —en mi caso— es que el esfuerzo sea equivalente al interés”, declaró Zohar durante la charla difundida por Jay Shetty.

La inmediatez de la mensajería y el uso constante de redes sociales alteran la forma en que se mide la reciprocidad. “Estamos más pendientes de si nos escriben cada día, de ese pico de dopamina, que de conectar realmente con la otra persona”, señaló.

Para Sabrina Zohar, el eje está en priorizar las sensaciones internas por encima de las señales digitales. “¿Te sientes seguro, visto, con la confianza para expresar tus necesidades?”, preguntó en el pódcast. Remarcó que la clave consiste en reconocer y respetar el propio valor, sin depender de gestos o silencios ajenos.

Sabrina Zohar advierte que buscar amor donde no se es elegido refleja una necesidad de validación emocional y puede afectar la autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heridas de la infancia y repetición de patrones

Al indagar en el origen de este comportamiento, Zohar mencionó la compulsión de repetición, un concepto de Sigmund Freud que describe la tendencia a recrear heridas emocionales infantiles en los vínculos adultos. “Buscamos en el otro las partes de nosotros que no han sanado”, sostuvo la especialista, quien relató su experiencia en un entorno familiar inestable y sin seguridad.

Advirtió que hasta la falta de atención en la niñez puede condicionar los vínculos adultos: “A menudo terminamos abandonando nuestras propias necesidades con tal de que el otro nos elija, lo que solo refuerza la creencia de que hay algo defectuoso en uno mismo”.

Sobre los primeros indicios de incompatibilidad, Sabrina Zohar recomendó detectar señales de alerta desde el inicio. Una de las preguntas que utiliza en las primeras citas es: “¿Cómo terminó tu relación anterior y qué aprendiste de ti mismo?”.

Para la especialista, la respuesta revela si la persona tiene mentalidad de crecimiento y asume su historia. Además, advirtió sobre frases como “tú te mereces algo mejor”, que suelen indicar evitación del compromiso, y sugirió desvincularse si no se respetan los límites básicos.

Creencias populares como 'si quiere, lo hará' perpetúan mitos sobre el amor y pueden justificar dinámicas perjudiciales en las relaciones (Captura de video)

Zohar invitó a quienes buscan dejar relaciones no recíprocas a priorizar sus propias necesidades y rechazar conductas de autonegación. “No tengo por qué adaptar mis deseos hasta desaparecer solo para que otros me acepten”, afirmó.

Sostuvo que una relación sana se caracteriza por la consistencia y la estabilidad emocional, y no por picos de excitación o incertidumbre. “Cuando uno comunica lo que necesita y es validado, no hace falta probar el propio valor”, expresó la especialista.

Derrumbando mitos sobre el amor

Zohar refutó creencias populares como “si quiere, lo hará” o “cuando es para ti fluye sin esfuerzo”, al advertir que estos mitos tienden a justificar dinámicas perjudiciales. También cuestionó la idealización de la “chispa” inicial: “Las mariposas en el estómago pueden ser señal de alerta, no de compatibilidad”.

Sobre la preparación emocional para una relación, enfatizó que no se trata de alcanzar una sanación perfecta, sino de estar dispuesto a trabajar en uno mismo y ejercer autocompasión. “Hoy sé que si mi relación se terminara, seguiría adelante porque mi bienestar depende de elegirme a mí misma antes que a cualquier otra persona”, explicó.

La comunicación digital puede generar un “bucle de adicción” y ansiedad ante la espera de respuestas. “No puede construirse una relación solo por mensajes de texto”, señaló. Frente al agotamiento en las citas, sugirió hacer una pausa y preguntarse si las acciones responden a un deseo genuino o al miedo a la soledad.

Sabrina Zohar aparece como invitada en el podcast "On Purpose by Jay Shetty", conversando apasionadamente sobre su proyecto y brindando valiosos consejos (Captura de video)

Zohar valoró el derecho de poner límites y defender los propios deseos. Señaló que este aprendizaje comienza cuando se identifica el momento en que se perdió la seguridad para expresarse. “Cuando aprendí a defender lo que quiero, entendí que si los demás se incomodan es porque les beneficiaba la versión sumisa de mí”, dijo.

En la parte final, Sabrina Zohar desarmó creencias extendidas como “cuando dejas de buscar, aparece el amor” o “debe sentirse fácil con la persona indicada”.

Para la experta, no existen fórmulas universales; lo fundamental es la disposición a crecer y construir vínculos recíprocos y auténticos. Destacó que reconstruir la conexión con el propio valor permite crear espacios donde los demás también se sienten vistos y reconocidos.