Quién es María Irigaray, la novia de Darío Lopilato que representa a La Plata en el concurso Miss Universo Argentina

María Irigaray representará a La Plata en la final de Miss Universo Argentina 2026 (Foto: Ig @maria.irigaray)

María Irigaray representará a La Plata en la final de Miss Universo Argentina 2026, que se celebrará el 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. La modelo de 31 años llega al certamen con una trayectoria de más de una década en concursos de belleza, formación universitaria en artes y música, y un perfil público que creció por su relación con el actor Darío Lopilato, con quien convive desde 2025.

La edición 2026 de Miss Universo Argentina definirá qué candidata llevará la corona nacional rumbo a la 75° edición del concurso internacional, que este año tendrá sede en Puerto Rico. En ese marco, Irigaray aparece entre las favoritas por su experiencia en competencias provinciales, nacionales e internacionales, y por una agenda profesional que combina pasarelas, comunicación y proyectos en medios.

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Por qué María Irigaray es una de las candidatas a seguir en Miss Universo Argentina 2026

La definición del certamen nacional se realizará el 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: Ig @maria.irigaray)

Irigaray ganó en marzo el título de Miss Universo La Plata y obtuvo así el pase para competir en la final nacional. Según la información del certamen, la edición 2026 comenzó el 20 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y concluirá el próximo lunes 25, cuando se elegirá a la representante argentina.

Con 31 años, su nombre se instaló entre las participantes destacadas por un recorrido prolongado en concursos, una presencia sostenida en redes sociales y un perfil profesional que excede la pasarela. Esa combinación —experiencia previa, exposición mediática y proyectos paralelos— la ubicó como una de las figuras a observar en la definición.

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Formación y perfil profesional: modelo, pianista y periodista deportiva

Irigaray es Técnica Universitaria Instrumentista Musical en piano y estudió Artes y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes (Foto: Ig @maria.irigaray)

Además del modelaje y los certámenes de belleza, María Irigaray se formó en música y artes. Es Técnica Universitaria Instrumentista Musical en piano y licenciada en Artes y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Además, se encuentra en la recta final de la carrera de periodismo deportivo, un eje que empezó a ganar espacio dentro de su agenda pública.

En paralelo, desarrolló actividades vinculadas a la moda y la actuación. Su perfil, tal como lo presenta en entrevistas y redes sociales, se apoya en una identidad multidisciplinaria: combina interpretación musical, presencia en medios y participación en eventos del circuito de belleza.

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Su trayectoria en concursos: de reinas regionales a Miss Mundo Entre Ríos

La joven comenzó a competir en certámenes a los 18 años y sumó títulos en distintas provincias (Foto: Ig @maria.irigaray)

Irigaray empezó a competir a los 18 años. Su primer título fue Reina de los Carpinteros y, con el tiempo, sumó coronas en distintos certámenes: Reina Provincial del Taipero, Reina del Turf Entre Ríos y Reina Nacional del Zapallo, entre otros.

En 2016 se coronó como Miss Mundo Entre Ríos, un antecedente central dentro de su recorrido. En aquel certamen compitió con Aldana Masset, quien actualmente ostenta el título de Miss Universo Argentina. En una publicación posterior a su coronación como Miss Universo La Plata, la modelo repasó ese camino y lo sintetizó en una frase: “Hoy soy Miss Universo La Plata, pero este camino empezó hace muchos años”.

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Experiencia internacional y antecedentes que suman en la competencia

Su recorrido incluyó participaciones en escenarios internacionales como Miss Argentina Mercosur y Miss Model Intercontinental (Foto: Ig @maria.irigaray)

La trayectoria de Irigaray no se limitó al plano local. También participó en instancias y escenarios internacionales dentro del circuito, con pasos por concursos como Miss Argentina Mercosur, Miss Model Intercontinental y Reina Hispanoamericana Argentina.

Ese recorrido suele ser leído como un activo en competencias de este tipo: le permite llegar con conocimiento de dinámica, exposición y exigencias de certámenes de alto perfil. En la final nacional buscará capitalizar esa experiencia para quedarse con la corona argentina y acceder a la instancia internacional.

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Su mirada sobre los certámenes plasmado en su libro Belleza sin medida

En 2017 publicó el libro Belleza sin medida, centrado en el detrás de escena de los concursos

En 2017, Irigaray publicó el libro Belleza sin medida, un texto en el que abordó el detrás de escena de los concursos: lo que ocurre fuera del foco del público y “debajo del escenario”, según explicó. “Lo escribí porque los concursos de belleza son mucho más de lo que la gente ve”, sostuvo al referirse a ese material.

En su cuenta de Instagram insistió con la misma línea: definió que “las reinas y misses son verdaderas embajadoras culturales” y atribuyó muchos prejuicios al desconocimiento. En otra reflexión, expresó: “Lo bello no necesita ser medido por un centímetro. Adquiere innumerables formas y todas ellas merecen ser admiradas”.

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Próximos proyectos en medios: TV Pública y trabajo en programas deportivos

Desde junio integrará Iluminadas en la TV Pública junto a Iliana Calabró, según anunció (Foto: Ig @maria.irigaray)

En la agenda inmediata de Irigaray aparece un proyecto televisivo: desde junio integrará el programa Iluminadas de la TV Pública junto a Iliana Calabró. Allí asumirá el rol de panelista y buscará instalar un perfil asociado al periodismo deportivo.

“Voy a estar como panelista, pero principalmente con este rol como periodista deportiva, lo que me pone muy contenta porque siento que estar en esos espacios es una conquista que la mujer está logrando”, dijo en diálogo con Radio Realpolitik FM.

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Además, participa como periodista deportiva y columnista en Estamos todos locos, programa que conduce Darío Lopilato. Esa actividad le permite articular dos ejes de su carrera: la comunicación y el deporte.

Cómo empezó la relación con Darío Lopilato

La pareja está junta desde hace cuatro años y su última aparición pública fue en la gala de los Martín Fierro de Televisión en el Hotel Hilton (@maria.irigaray)

La visibilidad pública de María Irigaray creció también por su relación con Darío Lopilato, actor asociado a títulos como Casados con hijos y Atracción x4. La pareja nació hace cuatro años, aunque la relación se oficializó en enero de 2023, cuando Irigaray publicó un mensaje por el cumpleaños del actor.

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La foto correspondía al festejo del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina ganó su tercera estrella. “¡Feliz cumple mi amor! El más bueno y talentoso. Te admiro tanto. Te amo. Sí, con vos me fui mundial”, escribió ella. Lopilato respondió en la misma línea: “te amo bella!!!”.

La pareja dio el paso hacia la convivencia en 2025 y suelen mostrarse juntos en redes sociales, con posteos de viajes, actividades deportivas y piezas de humor vinculadas a campañas publicitarias. En los días previos a la final de Miss Universo Argentina, también compartieron una aparición pública: asistieron a la gala de los Martín Fierro de Televisión en el Hotel Hilton.

En esa ceremonia, Lopilato estuvo nominado en la categoría “Labor Humorística” por su trabajo en Viralizados (América). Irigaray, en tanto, acompañó al actor y lució un vestido nude con cola de sirena y destellos plateados, en una postal que sumó exposición para la representante platense a pocos días de su presentación en la final nacional.