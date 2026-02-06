Redes sociales y su impacto en la salud mental infantil: cuáles son las siete señales de alerta, según los expertos

El Reino Unido debate prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ante el impacto en salud mental infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de redes sociales entre niños y adolescentes ocupa un lugar central en la vida cotidiana de millones de familias y en la agenda política y sanitaria del Reino Unido. La preocupación actual trasciende la cantidad de tiempo frente a la pantalla e involucra cambios conductuales, emocionales y sociales que se manifiestan en edades cada vez más tempranas.

La discusión sobre la edad mínima para acceder a estas plataformas se enmarca en una tendencia internacional de regulación. Países como Australia, Bélgica y Francia ya exigen consentimiento parental o establecen límites de edad, mientras que el Parlamento Europeo propuso 16 años como edad mínima y 13 años como límite por debajo del cual ningún menor podría registrarse. Una iniciativa que también se impulsa en España y otras naciones europeas.

En este contexto, la Cámara de los Lores del Reino Unido respalda una posible prohibición para menores de 16 años, medida que podría redefinir la relación entre infancia y tecnología.

El avance parlamentario y la consulta pública

La propuesta recibió apoyo multipartidario en la Cámara de los Lores, con 261 votos a favor y 150 en contra, una mayoría de 111 sufragios que obliga a la evaluación del texto por la Cámara de los Comunes. Inspirada en el modelo australiano, la iniciativa responde a un contexto de creciente preocupación por el impacto de las plataformas digitales en menores.

La Cámara de los Lores británica respalda una restricción legal inspirada en el modelo australiano para frenar la adicción digital juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En simultáneo, la secretaria de Tecnología, Liz Kendall, anunció una consulta de tres meses para analizar ventajas y desventajas de una prohibición general, además de alternativas como toques de queda nocturnos y medidas para limitar el doom-scrolling. Las conclusiones se presentarán entre junio y agosto de este año.

Qué define una adicción a las redes sociales

Desde el ámbito clínico, el foco no se sitúa en la cantidad de horas de uso. El psiquiatra consultor David McLaughlan, de Priory, explicó a The Independent: “La adicción a las redes sociales no se trata de cuánto tiempo pasa un niño en línea, sino de la pérdida de control”.

Según detalló, el problema aparece cuando el consumo se vuelve compulsivo, difícil de detener e interfiere con el sueño, el rendimiento escolar, las relaciones o el bienestar emocional.

Las 7 señales de alerta que identifican los especialistas

Los expertos en salud mental describieron 7 comportamientos principales que pueden indicar una relación adictiva con las redes sociales:

Especialistas señalan que la adicción a redes sociales en adolescentes se define por la pérdida de control y no por las horas de uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérdida de control: McLaughlan señaló: “Si un niño intenta reducir el consumo pero no puede, o se angustia cuando el acceso es limitado, eso es una señal de alerta clave”. Cambios de humor asociados al uso: la psicóloga Erica De Lange, directora regional de servicios de psicología en Cygnet Health Care, advirtió a The Independent que “los niños adictos a las redes sociales pueden experimentar mayor ansiedad, bajo estado de ánimo, irritabilidad o autocomparaciones negativas relacionadas con el contenido o los comentarios en línea”. Reacciones emocionales intensas ante la restricción: De Lange explicó que algunos menores pueden mostrarse irritables, enojados, ansiosos o angustiados cuando se les pide que cierren la sesión o cuando les quitan el teléfono, lo que refleja dependencia emocional. Preocupación constante y comprobación compulsiva: según McLaughlan, cuando las redes sociales dominan los pensamientos incluso durante clases, comidas o conversaciones, el comportamiento adquiere carácter compulsivo. Alteraciones del sueño: el uso nocturno prolongado, la dificultad para desconectarse o el hecho de despertarse para revisar notificaciones pueden afectar rápidamente tanto la salud mental como la resiliencia emocional, explicó el psiquiatra. Abandono de actividades fuera de línea y bajo rendimiento escolar: la pérdida de interés en pasatiempos, vínculos presenciales o tiempo en familia, sumada a dificultades de concentración y descenso del rendimiento académico, puede indicar que las redes sociales se priorizan sobre las responsabilidades, señaló De Lange. Continuar pese a consecuencias negativas: McLaughlan subrayó que “cuando un niño sigue usando las redes sociales a pesar de las claras consecuencias negativas, ese es uno de los indicadores más fuertes de adicción”.

Impacto en la salud mental, física y social

El uso excesivo de redes sociales puede causar ansiedad, baja autoestima, alteraciones del sueño y dificultades académicas en menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del uso adictivo atraviesan distintas áreas. “Mentalmente, observamos mayores tasas de ansiedad, bajo estado de ánimo, baja autoestima y desregulación emocional”, afirmó McLaughlan.

En el plano físico, mencionó falta de sueño, dolores de cabeza, fatiga visual y sedentarismo. A nivel social aparecen dificultades en la comunicación cara a cara, la confianza interpersonal y la formación de relaciones seguras.

Por qué las redes resultan tan atractivas para los niños

De acuerdo con McLaughlan, las plataformas digitales están diseñadas para activar el sistema de recompensa del cerebro mediante mecanismos como me gusta, rachas y desplazamiento infinito, que estimulan la liberación de dopamina. Los niños presentan mayor vulnerabilidad porque sus sistemas de control de impulsos y regulación emocional aún están en desarrollo.

Recomendaciones clínicas para las familias

Expertos aconsejan evitar el castigo ante la adicción digital y recomiendan diálogo familiar, límites saludables y apoyo clínico profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas plantearon evitar reacciones basadas en el castigo. De Lange recomendó mantener conversaciones abiertas y tranquilas, orientadas a comprender qué función cumplen las redes sociales para el niño.

También aconsejó establecer límites claros y consistentes, especialmente en relación con el sueño, y modelar hábitos digitales saludables desde el entorno adulto.

Ante preocupaciones persistentes, el apoyo de un médico de cabecera, un orientador escolar o un profesional de la salud mental figura entre las opciones clínicas señaladas por los expertos consultados por The Independent.