¿El helado alto en proteínas es realmente saludable? Qué dice la ciencia

Los helados altos en proteínas ganan espacio en supermercados como supuestas alternativas más saludables al helado tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de helados altos en proteínas ganó espacio en supermercados, donde se presentan como alternativas “más saludables”.

Sin embargo, estudios y expertos citados por VeryWell Health advierten que estos productos no siempre ofrecen ventajas claras para la mayoría de los consumidores frente al helado tradicional.

¿Qué contienen los helados altos en proteínas?

A diferencia de las versiones convencionales, los helados altos en proteínas contienen ingredientes como proteína de suero, caseína o leche ultrafiltrada, lo que incrementa el contenido proteico y reduce la grasa y el azúcar.

Una porción habitual aporta entre 17 y 24 gramos de proteína por envase, o entre seis y ocho gramos por cada dos tercios de taza.

Estos helados incorporan proteína de suero, caseína y leche ultrafiltrada, aumentando las proteínas y reduciendo grasas y azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este perfil nutricional responde a la demanda de un público que busca equilibrar placer y salud, aunque no siempre se reflejan beneficios universales. Además, estos productos suelen incorporar aditivos como goma xantana, celulosa e inulina, que permiten conservar la textura y prolongar la vida útil del helado, pero también pueden alterar el sabor original del producto.

Estos componentes, aunque aprobados por las autoridades sanitarias, fueron objeto de debate sobre su impacto a largo plazo en la salud digestiva.

Edulcorantes y experiencia de consumo

Frecuentemente, estos helados incluyen edulcorantes artificiales y alcoholes de azúcar, elementos que modifican el sabor y la experiencia de consumo frente al helado tradicional. De acuerdo con especialistas citados por VeryWell Health, la reducción de grasa puede afectar la cremosidad y la sensación de saciedad tras ingerir el producto.

Edulcorantes artificiales y alcoholes de azúcar alteran el sabor y la textura de los helados altos en proteínas, afectando la experiencia de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samantha Cochrane, nutricionista del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, explicó que este tipo de modificaciones pueden resultar poco satisfactorias para quienes buscan la experiencia clásica del helado.

Además, algunos consumidores informan sobre sensación de hinchazón o molestias digestivas tras consumir estos productos, especialmente en grandes cantidades.

Público objetivo y limitaciones

El consumo de helados altos en proteínas puede ser útil para personas con necesidades dietéticas específicas, como quienes deben limitar la ingesta de azúcar o grasa, o aquellos que requieren un mayor aporte proteico diario, entre ellos atletas o pacientes con indicaciones médicas particulares.

Los helados altos en proteínas pueden beneficiar a personas con necesidades dietéticas específicas, pero no son recomendables como fuente principal de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo señaló Abigail Collen, dietista del sistema de salud Mount Sinai, quien advirtió que la mayoría de las personas no debería buscar cubrir su requerimiento proteico diario con este tipo de alimentos.

Para quienes no tienen necesidad de incrementar la ingesta de proteínas, no existen fundamentos nutricionales para elegir estos productos si no disfrutan su sabor. Cochrane puntualizó que algunos consumidores encuentran satisfactorio el helado alto en proteínas, pero quienes prefieran el tradicional deberían optar por él y consumirlo con moderación.

Estrategias de marketing y percepción de salud

La estrategia de mercado de estos productos puede inducir a errores de percepción. VeryWell Health indica que numerosos envases promueven el “consumo sin culpa” e incluso sugieren ingerir grandes cantidades, a veces el envase completo.

Nutricionistas insisten en la importancia de la variedad y la moderación en la dieta, desaconsejando sustituir el helado tradicional por versiones proteicas sin razón particular (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, Cochrane subrayó que no recomienda consumir elevadas cantidades de un solo alimento, aunque se promocione como saludable. La clave reside en mantener la variedad alimentaria y evitar reemplazar la diversidad nutricional por una única opción.

Papel limitado y recomendación de variedad

Los expertos citados por VeryWell Health concluyen que los helados altos en proteínas pueden ser una alternativa válida en situaciones concretas, pero no superan al tradicional en términos de bienestar para la mayoría de los consumidores.

Los nutricionistas insisten en la importancia de sumar distintos alimentos cada día para lograr una nutrición adecuada y una relación más saludable con la comida. Este enfoque promueve hábitos sostenibles siempre.

Así, la diversidad y la moderación se mantienen como los principales aliados de una alimentación equilibrada, recordando que ningún producto aislado garantiza la salud integral.