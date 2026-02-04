Tendencias

Receta de pan de lentejas y avena, rápida y fácil

Una opción elaborada a base de legumbres y cereales permite sumar proteínas vegetales y fibra en la alimentación diaria, con una preparación rápida que no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir

El pan de lentejas y
El pan de lentejas y avena ofrece una alternativa sin TACC rica en proteínas vegetales y fibra, ideal para quienes buscan opciones saludables

El pan de lentejas y avena es la opción perfecta para quienes quieren sumar proteínas vegetales y fibra, sin harinas refinadas ni complicaciones. Se prepara en minutos, con ingredientes simples, y es ideal para tener siempre a mano en casa: rinde bien, es sabroso y se adapta tanto a desayunos como a meriendas o sándwiches rápidos.

En muchas casas argentinas, el pan de lentejas y avena aparece cuando se busca una opción sin TACC, rica en proteínas vegetales y fibra. Se prepara en minutos y es perfecto para aprovechar lentejas cocidas, ideal para meriendas, desayunos o como snack saludable.

Receta de pan de lentejas y avena

El pan de lentejas y avena es un budín salado que se elabora mezclando puré de lentejas cocidas con avena arrollada, huevo y condimentos. La masa se lleva directo al horno, sin necesidad de leudar ni amasar. El resultado es un pan compacto, húmedo y muy nutritivo, que se corta en rodajas y se puede tostar o consumir fresco.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas y escurridas
  • 1 taza de avena arrollada tradicional
  • 2 huevos
  • 1 cebolla chica (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Pimienta negra a gusto
  • Especias a gusto (orégano, pimentón, cúrcuma)
  • Semillas de girasol o chía (opcional, para espolvorear)

Cómo hacer pan de lentejas y avena, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180 °C. Aceitar y enharinar un molde tipo budín (20 centimetros).
  • Procesar las lentejas cocidas hasta obtener un puré bien homogéneo.
  • Agregar los huevos, la avena, la cebolla cruda rallada (si se usa), el aceite, la sal, el polvo de hornear y los condimentos. Mezclar hasta que todo quede integrado.
  • Volcar la mezcla en el molde y nivelar la superficie con una cuchara.
  • Espolvorear semillas por encima si se desea.
  • Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. Un cuchillo debe salir casi seco (el centro queda levemente húmedo).
  • Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Cortar en rodajas cuando esté tibio o frío.
  • Consejo: No abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que el pan se hunda.
  • Consejo: Si la mezcla está muy seca, sumar 2 a 3 cucharadas de agua o caldo de verduras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones (rebanadas gruesas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 16 g
  • Proteínas: 6 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Se puede freezar en rodajas por hasta 2 meses.

