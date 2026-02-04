Receta de pan de lentejas y avena, rápida y fácil

El pan de lentejas y avena es la opción perfecta para quienes quieren sumar proteínas vegetales y fibra, sin harinas refinadas ni complicaciones. Se prepara en minutos, con ingredientes simples, y es ideal para tener siempre a mano en casa: rinde bien, es sabroso y se adapta tanto a desayunos como a meriendas o sándwiches rápidos.
Receta de pan de lentejas y avena
El pan de lentejas y avena es un budín salado que se elabora mezclando puré de lentejas cocidas con avena arrollada, huevo y condimentos. La masa se lleva directo al horno, sin necesidad de leudar ni amasar. El resultado es un pan compacto, húmedo y muy nutritivo, que se corta en rodajas y se puede tostar o consumir fresco.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas cocidas y escurridas
- 1 taza de avena arrollada tradicional
- 2 huevos
- 1 cebolla chica (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Pimienta negra a gusto
- Especias a gusto (orégano, pimentón, cúrcuma)
- Semillas de girasol o chía (opcional, para espolvorear)
Cómo hacer pan de lentejas y avena, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Aceitar y enharinar un molde tipo budín (20 centimetros).
- Procesar las lentejas cocidas hasta obtener un puré bien homogéneo.
- Agregar los huevos, la avena, la cebolla cruda rallada (si se usa), el aceite, la sal, el polvo de hornear y los condimentos. Mezclar hasta que todo quede integrado.
- Volcar la mezcla en el molde y nivelar la superficie con una cuchara.
- Espolvorear semillas por encima si se desea.
- Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. Un cuchillo debe salir casi seco (el centro queda levemente húmedo).
- Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Cortar en rodajas cuando esté tibio o frío.
- Consejo: No abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que el pan se hunda.
- Consejo: Si la mezcla está muy seca, sumar 2 a 3 cucharadas de agua o caldo de verduras.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones (rebanadas gruesas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120 kcal
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 16 g
- Proteínas: 6 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Se puede freezar en rodajas por hasta 2 meses.