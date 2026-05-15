Sociedad

Salta: lanzaron una campaña de adopción de perros con las figuritas del álbum del Mundial

La iniciativa solidaria busca promover la adopción responsable de animales rescatados. Las figuras permiten conocer el nombre, la edad y el tamaño de cada mascota

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Perros adopción salta
La iniciativa está inspirada en los álbumes del Mundial.

Una original campaña de adopción de perros se volvió viral en las últimas horas luego de que un refugio de la ciudad de Salta presentara a sus mascotas rescatadas como si fueran jugadores de fútbol, a través de figuritas inspiradas en los clásicos álbumes del Mundial.

Perros adopción salta
El centro de adopción se encuentra en la ciudad de Salta.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Salta y el centro “Matías Nicolás Mancilla”, con el objetivo de encontrarles un hogar a los perros rescatados de la calle. En total, hay 25 animales disponibles para adopción.

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Hay 25 animales para adoptar.

“Capaz, entre estas figuritas está ese compañero que te va a cambiar la vida para siempre”, señala la campaña difundida en redes sociales. En cada imagen se puede ver la foto del animal junto con datos como su nombre, edad y porte, además de un club ficticio creado especialmente para la propuesta.

Perros adopción salta
Cada imagen incluye una foto del perro, su edad, porte y un equipo de fútbol ficticio.

En la primera publicación fueron presentados Akira, de dos años y porte medio; India, de cuatro años y tamaño mediano; Gael, de 13 años y porte grande; Mufasa, de 12 años y gran tamaño; Nacho, de seis años y porte medio; Ñiaro, de cuatro años y tamaño grande; Pilo, de un año y porte mediano; Pipi, de ocho años y tamaño grande; Princesa, de dos años y porte medio; Pumba, de seis años y tamaño intermedio; Marcos, de 10 años y porte mediano; y Trueno, de un año y tamaño medio.

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El refugio se ubica en Villa Palacios.

En la segunda tanda le siguieron Plumero, de ocho años y porte medio; Eliot, de 11 años y tamaño grande; Hashimi, de tres años y porte pequeño; Lucho, de ocho años y tamaño mediano; Rumy, de cuatro años y porte medio; Marian, de dos años y tamaño chico; Aramis, de cinco años y porte grande; Diana, de 10 años y tamaño mediano; Ringo, de seis años y porte grande; Perla, de cinco años y tamaño medio; Pablito, de 10 años y porte mediano; Daisy, de dos años y tamaño medio; y Michael, de siete años y porte grande.

Perros adopción salta
Pueden adoptar los mayores de edad y menores acompañados por sus padres.

Entre los equipos inventados aparecen nombres como Club Atlético Rescatados, Los Sin Raza F.C., Los Veteranos F.C., C.A. Patas Bravas, La Banda del Refugio, Los Mil Razas, Team Princesitas y Los Petisos.

Perros adopción salta
Es posible acercarse al centro para conocer a los animales.

Desde el centro de adopción, ubicado en el barrio Villa Palacios, al sur de la capital salteña, recordaron que quienes estén interesados pueden acercarse a conocer a las mascotas de lunes a viernes, entre las 8 y las 18. El predio se encuentra en la intersección de avenida Gato y Mancha.

Perros adopción salta
Se debe firmar un acta que compromete a quien adopta a cuidar de la mascota y mantenerla en “condiciones óptimas".

Los requisitos para adoptar

El refugio estableció una serie de requisitos para quienes deseen adoptar alguno de los perros incluidos en la campaña. Estos son:

  • Ser mayor de edad. Presentar DNI, fotocopia del mismo y una factura de algún servicio.
  • Firmar un acta que compromete a quien adopta a cuidar de la mascota y mantenerla en “condiciones óptimas de espacio, tiempo, alimentación, ejercicio”, así como “brindarle los cuidados veterinarios que necesite”.
  • Notificar al centro de adopciones sobre cualquier suceso, como pérdida o muerte del animal.
  • Menores de edad deben ir acompañados por sus padres.
Perros adopción salta
El centro está destinado exclusivamente a perros en situación de calle.

A su vez, remarcaron que el Centro de Adopciones no funciona como un refugio donde las personas puedan dejar a sus animales de compañía, sino que está destinado exclusivamente a perros en situación de calle.

Perros adopción salta
Trabajan proteccionistas, voluntarios y veterinarios en el refugio.

Según la última actualización publicada en el sitio web del centro de adopción, la capacidad del predio está limitada por la cantidad de caniles disponibles y su ocupación es muy dinámica: “(El centro) se encuentra al límite de su capacidad en las cuatro alas, ya que cuenta con alrededor de 60 a 70 caniles y todos están ocupados”.

En el refugio trabajan proteccionistas, voluntarios y veterinarios que pertenecen a la Subsecretaría de Bienestar Animal de Salta.

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