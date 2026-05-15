El diputado Manuel Quintar le ofreció su Tesla Cybertruck al presidente Javier Milei: “Sería un honor”

El diputado nacional de La Libertad Avanza Manuel Quintar escaló el episodio del Tesla Cybertruck a una nueva dimensión: tras la polémica por llevar el vehículo valuado en más de 100.000 dólares al estacionamiento del Congreso Nacional, el legislador jujeño le ofreció públicamente su auto al presidente Javier Milei a través de las redes sociales.

“Si le sirve y le gusta, presidente, se lo dono al país así lo puede usar; sería un honor para mí”, sostuvo Quintar en su cuenta de X con mención directa al mandatario. La pubicación llegó horas después de que el propio Milei defendiera al diputado en el streaming Carajo con un argumento de raíz liberal: “¿Si se compró el auto con la propia, qué carajo me importa?“, planteó el mandatario.

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En esa misma aparición, el presidente fue más lejos y reveló su propia relación con la marca del fabricante Elon Musk. “Yo probé uno y me encantó, le pedí a Musk si me regalaba uno para moverme en Argentina, no me dio pelota", admitió Milei.

La secuencia cierra un ciclo de 24 horas en el que el affaire del Cybertruck dominó la agenda política. La foto del vehículo estacionado en el Congreso se viralizó el jueves y generó una ola de críticas que llegó hasta las propias filas del oficialismo. En la Casa Rosada lamentaron que la imagen opacara el dato de inflación de abril —2,6%, frente al 3,4% de marzo— que el Gobierno esperaba capitalizar políticamente.

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El diputado libertario Manuel Quintar (Infobae)

Pese a la defensa presidencial, varios funcionarios y legisladores del espacio expresaron en privado su malestar. “Es millonario y puede comprarse todos los Tesla que quiera. Pero yo no lo hubiera llevado al Congreso. Allá él”, dijo un alto funcionario nacional al tanto del caso, según consignó Infobae. Otro legislador del bloque interpretó que Quintar buscó visibilidad de cara a las elecciones de 2027 en Jujuy y concluyó que “le salió mal”.

El diputado, que antes de sumarse a La Libertad Avanza (LLA) integró las filas del peronismo kirchnerista y respaldó a Milagro Sala, fue apodado “dipuTesla” en las redes sociales. El vehículo fue remolcado desde el estacionamiento privado del Congreso en el transcurso de la jornada.

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Más allá de este episodio, Milei destacó ayer el 2,6% de inflación de abril, aunque remarcó que hasta que el indicador oficial no alcance el 0%, “la lucha no está terminada”. A su vez, el jefe de Estado se reunió este viernes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos para repasar anuncios con miras a las próximas semanas y dar seguimiento a cada uno de los ministerios.

El encuentro comenzó a las 9.30 y configura uno de los habituales cara a cara que Adorni mantiene con el jefe de Estado en la Residencia Presidencial, lo que tira por la borda cualquier especulación sobre una reunión de último momento para tratar asuntos de urgencia. “Ya estaba planificada desde hace días y es sobre el repaso de la gestión en general”, afirman fuentes inobjetables. Quien también arribará en horas de la mañana a la Quinta de Olivos será el canciller Pablo Quirno.

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El jefe de Gabinete tiene el sostén absoluto de parte del Presidente. Así se ratificó exactamente una semana atrás en la reunión que mantuvo la cúpula de funcionarios y ministros en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Milei habló la primera media hora acerca del panorama de la gestión y sobre porqué había que apoyar a Adorni en medio del avance de sus causas judiciales. “No vamos a tirar a nadie por la ventana”, marcó, dando a entender que hacerlo iba a ser un daño hacia el sostenimiento de otras personas en su gobierno.