Ciencia

Detectan antiguos rastros de agua en Marte: el sorprendente hallazgo de minerales en un cráter

El equipo científico utilizó un instrumento de análisis remoto a bordo del rover Perseverance para evaluar la composición de las rocas marcianas

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Ilustración en acuarela de un explorador robótico gris y blanco en la superficie de Marte, rodeado de rocas y montañas bajo un cielo rojizo con nubes.
El rover Perseverance identificó en el cráter Jezero minerales cuya formación requiere agua líquida, revelando un pasado húmedo en Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La superficie de Marte guarda los rastros de una transformación que cambió para siempre la historia del planeta rojo. Por primera vez, un equipo internacional de científicos demostró que el agua jugó un papel central en la formación de los minerales detectados por el rover Perseverance en el cráter Jezero. Los hallazgos revelan una huella mineral compartida entre rocas de orígenes distintos, lo que aporta nuevas pistas sobre el pasado húmedo y dinámico de Marte.

Durante más de tres años y medio, el rover Perseverance de la NASA recorrió el cráter Jezero y recolectó datos que cambiaron la manera de entender la historia mineralógica de Marte. Un estudio liderado por Elise Clavé del Instituto de Investigación Espacial de Berlín analizó muestras de tres formaciones rocosas químicamente diferentes en la región. A pesar de sus diferencias —rocas ígneas formadas por magma solidificado y rocas sedimentarias depositadas por el antiguo flujo de agua—, todas contienen una combinación sorprendentemente similar de minerales: carbonatos ricos en hierro y magnesio, sílica hidratada y filosilicatos.

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Estos minerales, según los geólogos, solo pueden formarse en presencia de agua líquida. La investigación, publicada en el Journal of Geophysical Research: Planets, indicó que la formación de carbonatos detectados en Jezero alcanzó hasta un 16% en peso en algunas muestras. “Estos carbonatos se originaron a partir de una reacción química entre las rocas y el dióxido de carbono, favorecida por el agua”, explicó el equipo dirigido por Clavé.

Un equipo internacional demostró que el agua fue central en la formación de los minerales hallados por Perseverance en tres tipos de rocas distintas (revista Journal of Geophysical Research: Planets)
Un equipo internacional demostró que el agua fue central en la formación de los minerales hallados por Perseverance en tres tipos de rocas distintas (revista Journal of Geophysical Research: Planets)

SuperCam: la lupa láser del Perseverance

Para identificar la composición de las rocas sin contacto físico, la misión utilizó el instrumento SuperCam, capaz de analizar minerales a distancia mediante pulsos láser. Esta tecnología permitió construir un mapa detallado de la mineralogía de las tres formaciones. El enfoque multi-técnica de SuperCam nos permitió obtener una imagen consistente de la presencia de minerales a lo largo de todo el cráter.

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La clave está en la abundancia de minerales carbonatados con elementos como hierro y magnesio. Según la publicación, este tipo de minerales no solo requiere agua, sino que su proceso de formación habría ayudado a capturar grandes cantidades de dióxido de carbono, retirándolo de la atmósfera marciana a lo largo de millones de años.

El enfriamiento de Marte y el papel de los minerales

El equipo científico propone que el proceso de carbonatación descrito en Jezero habría ocurrido a escala planetaria. “Si las rocas marcianas siguieron un proceso similar, podrían haber atrapado una parte sustancial del carbono atmosférico”, sostienen los autores. Este fenómeno, según la investigación, habría contribuido al enfriamiento global que transformó Marte de un planeta posiblemente habitable y rico en agua a un entorno árido y frío.

La investigación detectó carbonatos ricos en hierro y magnesio, sílica hidratada y filosilicatos en todas las muestras analizadas (revista Journal of Geophysical Research: Planets)
La investigación detectó carbonatos ricos en hierro y magnesio, sílica hidratada y filosilicatos en todas las muestras analizadas (revista Journal of Geophysical Research: Planets)

Gemas marcianas: ciencia y no joyería

Más allá del cráter Jezero, otros estudios muestran que la superficie marciana contiene minerales que, en la Tierra, forman piedras preciosas como rubíes, zafiros y ópalos. La presencia de corindón —el mineral base de los rubíes y zafiros— fue confirmada en rocas analizadas por el espectrómetro de infrarrojo cercano del Perseverance.

No obstante, los expertos aclaran que estos minerales no poseen la calidad de las gemas terrestres. “No se trata de gemas como las que se encuentran en las joyerías; se formaron en segundos por el impacto de asteroides y son extremadamente pequeñas”, explicó Candice Bedford, investigadora de Purdue University. Las muestras de corindón halladas en Marte son del tamaño de un guijarro, en tanto que los cristales de ópalo son aún menores, de menos de un milímetro.

Los minerales hallados sugieren que el agua interactuó con el dióxido de carbono y las rocas, formando compuestos que atraparon carbono atmosférico (revista Journal of Geophysical Research: Planets)
Los minerales hallados sugieren que el agua interactuó con el dióxido de carbono y las rocas, formando compuestos que atraparon carbono atmosférico (revista Journal of Geophysical Research: Planets)

La ciencia detrás de los cristales marcianos

A pesar de que la minería de gemas en Marte carece de sentido económico —como señaló el CEO de AstroForge, Matt Gialich, la presencia de estos minerales tiene un valor científico considerable. Los ópalos, por ejemplo, son conocidos en la Tierra por su capacidad para conservar rastros de formas de vida microscópicas. “La estructura de los cristales de ópalo puede preservar biosignaturas de bacterias”, sostuvo Vivian Sun, científica de la NASA.

La posibilidad de encontrar pruebas directas de vida pasada en Marte dependerá de futuras misiones que puedan traer muestras a la Tierra, una tarea que experimentó retrocesos debido a la cancelación de una misión estadounidense en noviembre pasado.

La geología de Marte, con un sistema tectónico más simple que el de la Tierra, permite acceder a rocas mucho más antiguas. “Analizar estos minerales puede responder preguntas fundamentales sobre la formación de los planetas terrestres”, afirmó Vivian Sun. Para la comunidad científica, cada fragmento mineral recolectado por el Perseverance representa una página del archivo natural que conserva la evolución de Marte y, en última instancia, del propio sistema solar.

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