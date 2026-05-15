Más de 7 millones de personas bajo alerta por tormentas severas, granizo gigante y posibles tornados en EEUU

Más de siete millones de personas permanecen bajo alerta del Centro de Predicción de Tormentas por riesgo de tormentas severas en el centro y sur de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA alertó sobre un extenso brote de tormentas severas con potencial de granizo de gran tamaño y vientos intensos que afecta a más de siete millones de personas desde Wisconsin hasta Texas a partir de la tarde del viernes. El corredor bajo vigilancia abarca aproximadamente 1.930 kilómetros, incluyendo zonas del Medio Oeste, las Grandes Llanuras y sectores del sur de Estados Unidos, donde se prevé la formación de superceldas capaces de provocar daños materiales y riesgos para la población, según la agencia federal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la amenaza se concentra especialmente en Iowa, el noreste de Kansas y partes del norte de Oklahoma, con posibilidad de granizo de hasta 7,6 centímetros de diámetro (3 pulgadas) y ráfagas superiores a 112 kilómetros por hora (70 mph). Las advertencias, transmitidas también por The Weather Channel, indican que la situación persistirá durante el fin de semana, con una intensificación esperada para el lunes, cuando se incrementa la probabilidad de tornados en el centro de Kansas y el norte de Oklahoma.

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La temporada primaveral en Estados Unidos suele estar marcada por la colisión de masas de aire cálido y frío, un fenómeno que favorece la formación de sistemas convectivos de alta intensidad en el centro y sur del país. Datos históricos del NWS muestran que episodios similares han generado pérdidas importantes en agricultura, infraestructuras y servicios eléctricos, lo que sitúa a la actual alerta como una de las más relevantes de los últimos meses.

¿Cuáles son los estados y ciudades más afectados por las tormentas severas?

Según los informes del Centro de Predicción de Tormentas (SPC), la zona de mayor peligro se extiende desde el sur de Minnesota hasta el centro y oeste de Texas, incluyendo áreas densamente pobladas como Des Moines en Iowa, donde se ha declarado un nivel de riesgo 3 (de 5 posibles). El corredor bajo observación abarca regiones agrícolas y urbanas de Nebraska, Kansas y Oklahoma.

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El NWS detalló que “el potencial de granizo significativo se sitúa en la tarde y primeras horas de la noche del viernes, cuando las superceldas podrán generar piedras de hielo de hasta 7,6 centímetros de diámetro, con riesgo de daños a vehículos, techos y cultivos agrícolas”. Expertos del organismo subrayaron que la amenaza de vientos destructivos y granizo se mantiene a lo largo de la franja vigilada, mientras que el riesgo de tornados, aunque moderado inicialmente, aumentará durante la semana.

El corredor de tormentas se extiende desde Wisconsin hasta Texas, afectando regiones agrícolas y urbanas en estados como Iowa, Kansas, Nebraska y Oklahoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pronóstico oficial hicieron NOAA y The Weather Channel sobre esta ola de tormentas?

The Weather Channel y la NOAA coinciden en que la secuencia de tormentas severas persistirá al menos hasta el lunes. El sábado, se espera una cobertura irregular de tormentas en la tarde, consolidándose en sistemas más organizados hacia la noche, lo que incrementa la probabilidad de fenómenos severos. El lunes, el SPC advierte sobre un “aumento en la posibilidad de tornados fuertes a intensos”, especialmente en el centro de Kansas y el norte de Oklahoma.

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De acuerdo con el SPC, las condiciones de cizalladura del viento y el aporte de humedad desde el Golfo de México favorecen la formación de superceldas capaces de generar tanto granizo de gran tamaño como tornados. En su último parte, la agencia federal precisó: “El riesgo de tormentas severas se mantendrá elevado en las Llanuras centrales y el Medio Oeste, con especial atención a la tarde y noche del lunes, cuando las condiciones atmosféricas podrían volverse especialmente peligrosas”.

¿Por qué se considera “monstruoso” el granizo previsto y qué daños puede causar?

El término “granizo monstruoso” utilizado por The Weather Channel y replicado por la NOAA se refiere a la posibilidad de caída de piedras de hielo de entre 5 y 7,6 centímetros de diámetro (2 a 3 pulgadas). Este tipo de granizo tiene capacidad para perforar techos, destruir parabrisas y provocar lesiones a personas y animales expuestos, de acuerdo con el NWS.

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Durante episodios previos, el granizo de estas dimensiones ha causado pérdidas millonarias en cosechas de maíz y soja en Iowa y Nebraska, según reportes agrícolas recopilados por la NOAA en años recientes. Además, la acumulación de granizo en calles y carreteras obliga a interrumpir el tránsito y genera riesgos adicionales por el deslizamiento de vehículos.

¿Qué es una supercelda y cómo se relaciona con los tornados?

Las superceldas son tormentas de gran desarrollo vertical que contienen una corriente ascendente giratoria —el mesociclón—, lo que incrementa la probabilidad de producir fenómenos severos, como granizo, vientos intensos y tornados. Según la NOAA, estas estructuras aparecen con mayor frecuencia en la región conocida como “Tornado Alley”, que abarca buena parte de Kansas, Oklahoma y el norte de Texas.

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El SPC explicó: “Las superceldas previstas para este evento pueden superar los umbrales habituales de granizo y viento, con impactos directos en zonas rurales y urbanas”. En eventos anteriores, la formación de superceldas ha coincidido con los brotes de tornados más intensos registrados por el organismo federal.

La NOAA y el NWS advierten sobre granizo de hasta 7,6 centímetros de diámetro, capaz de dañar techos, vehículos y cultivos en áreas densamente pobladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué precauciones y recomendaciones oficiales emitió el NWS?

El Servicio Meteorológico Nacional y los departamentos estatales de emergencia han publicado una serie de recomendaciones para la población que reside en las áreas bajo vigilancia. Entre las medidas sugeridas destacan:

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Consultar el pronóstico y las alertas a través de canales oficiales.

Proteger automóviles en garajes o bajo cubiertas resistentes.

Identificar refugios cercanos ante la posibilidad de tornados.

Resguardar objetos sueltos en patios y azoteas.

Preparar un kit de emergencia con linterna, agua potable y radio.

La NOAA reiteró que “el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y la pronta respuesta a las advertencias oficiales son claves para reducir el impacto de los fenómenos severos”. Las autoridades locales han reforzado la comunicación en redes sociales y habilitado líneas de consulta para la ciudadanía.

¿Cuántas personas están bajo alerta y cuál es el impacto potencial en la región?

El último reporte del SPC cifra en más de siete millones de habitantes la población bajo nivel de riesgo elevado por tormentas severas, abarcando desde áreas urbanas hasta zonas agrícolas extensas. El impacto potencial incluye daños en viviendas, infraestructuras eléctricas y viales, así como pérdidas en cultivos de temporada, especialmente en Iowa, Kansas y Oklahoma.

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The Weather Channel advirtió que “el tamaño del granizo previsto podría superar los registros de los últimos años, con efectos directos en productividad agrícola y riesgos para la seguridad vial”. Las compañías aseguradoras han emitido alertas a sus clientes en la región, en previsión de posibles reclamaciones por daños materiales.

¿Qué dice el historial reciente de tormentas similares en Estados Unidos?

Registros estadísticos de la NOAA y el NWS muestran que, durante la primavera de 2023, episodios de tormentas severas con granizo de gran tamaño y tornados causaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares en el centro y sur de Estados Unidos. En esa ocasión, los estados de Oklahoma y Texas reportaron más de 100 tornados y cientos de incidentes de granizo mayor a 5 centímetros de diámetro.

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El SPC indicó que la actual configuración atmosférica se asemeja a la de aquellos episodios, por lo que se mantiene una estrecha vigilancia sobre el posible desarrollo de brotes tornádicos y granizadas extraordinarias durante los próximos días.

Los expertos destacan el peligro de vientos superiores a 112 kilómetros por hora y el incremento del riesgo de tornados hacia el lunes, especialmente en Kansas y Oklahoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactará la situación en los próximos días y qué se espera para la región?

La persistencia de condiciones atmosféricas inestables en el corredor de Wisconsin a Texas obliga a mantener la vigilancia y la preparación tanto en la población como en las autoridades. El monitoreo de los sistemas meteorológicos y la comunicación oportuna de alertas serán determinantes para minimizar los riesgos asociados a las tormentas previstas.

En las próximas jornadas, se prevé la continuidad de episodios de granizo de gran tamaño, vientos fuertes y tornados, especialmente en el centro del país, donde la actividad meteorológica suele intensificarse durante la primavera. Las actualizaciones oficiales del SPC, el NWS y The Weather Channel permitirán ajustar las medidas de prevención y respuesta en función de la evolución del fenómeno.