Las 10 señales que anticipan el fin de una relación, según la psicología

La psicología advierte sobre señales tempranas de deterioro en las relaciones de pareja según expertos consultados por GQ

El amor en pareja no es inagotable por sí mismo. Según GQ, la psicología ha identificado señales que alertan cuando el vínculo comienza a deteriorarse. Detectar estos indicadores tempranos es fundamental para quienes desean saber si su relación está cambiando y plantearse cómo actuar.

Contrario a lo que se suele creer, las relaciones requieren esfuerzo diario para mantenerse saludables. Los especialistas consultados por GQ destacan que la dedicación constante es clave para evitar que la convivencia y la intimidad se desgasten.

10 señales de alerta en la relación

10 señales propuestas por GQ y expertos en psicología pueden anticipar el desenamoramiento.

1. Todo es un conflicto

La primera es que todo se transforma en motivo de conflicto. Detalles menores, antes insignificantes, provocan ahora discusiones frecuentes e intensas.

Las discusiones frecuentes en la pareja surgen ahora por detalles menores antes considerados insignificantes

2. El desprecio y su impacto

El desprecio es una señal especialmente destructiva. El experto John Gottman, citado por GQ, lo señala como uno de los “jinetes del apocalipsis” en la ruptura de las parejas. Ridiculizar, humillar o insultar a la otra persona durante tensiones es una señal clara de alarma.

3. Menos afecto y contacto físico

La reducción de afecto y contacto físico también se presenta. Más allá de la esfera sexual, se observa en la falta de gestos cotidianos como abrazos o tomarse de la mano. Esto genera un clima de frialdad emocional.

4. Distancia emocional en la pareja

La distancia emocional advierte sobre problemas en la relación. Como detalla RWA Psychology, este aspecto “puede ser una señal de alerta, que indica problemas en una relación cuando una pareja que alguna vez estuvo emocionalmente comprometida ahora se ha retirado de la relación durante un período de tiempo significativo”.

La distancia emocional en la pareja suele indicar problemas importantes en la relación y requiere atención inmediata

5. Comunicación debilitada

También disminuye la comunicación. Aparecen los secretos y dejar de compartir pensamientos o sentimientos importantes suele marcar la pérdida de interés y de confianza. Aunque no siempre señala una desconexión sentimental y puede deberse a problemas individuales, si la situación se mantiene, merece atención, según GQ.

6. Falta de interés por la vida del otro

La falta de interés por la vida del otro es otro síntoma. Cuando en la pareja deja de haber preguntas por lo cotidiano o lo importante, la conexión afectiva se debilita.

7. Menos demostraciones de cariño

Se observan menos demostraciones de cariño. Cada pareja tiene su forma de expresar el afecto, pero un cambio notable en la frecuencia o forma de estos gestos puede indicar un distanciamiento.

La disminución de demostraciones de cariño en una pareja puede reflejar un distanciamiento emocional entre sus miembros

8. Proyectos a futuro desaparecen

Dejar de hablar del futuro en común es otra alerta. Los proyectos compartidos desaparecen, los planes se postergan y uno de los miembros puede sentirse excluido de la visión a largo plazo.

9. Tiempo compartido reducido

El tiempo juntos se reduce. Las prioridades externas desplazan la convivencia y la relación se enfría por falta de espacios compartidos.

10. Ausencia de discusiones sanas

Por último, desaparecen las discusiones sanas. La psicóloga Susie Masterson, citada por GQ, explica que “las discusiones en una relación son bastante saludables, siempre y cuando sean lo que en terapia de pareja se conoce como ‘pelea justa’”. La ausencia de diálogo constructivo impide resolver problemas y debilita el vínculo.

El diálogo constructivo permite resolver conflictos y fortalece el vínculo emocional entre las parejas

Causas comunes del desenamoramiento

En cuanto a las causas comunes del desenamoramiento, los especialistas del medio agrupan los motivos en distintas categorías. Destacan el miedo al compromiso, metas de vida incompatibles, diferencias de valores o creencias, así como la distancia emocional o física.

Además, factores personales como cambios laborales o familiares también influyen, junto con desacuerdos en la rutina diaria, desinterés, incompatibilidad sexual y visiones distintas respecto al dinero.

Medidas recomendadas ante las señales de alerta

Frente a estos señales, GQ recomienda medidas prácticas. Lo primero es abrir una conversación sincera para comprender el momento que atraviesa la relación e identificar las preocupaciones subyacentes.

En ese sentido, es esencial expresar las propias necesidades y, al mismo tiempo, brindar espacio para escuchar las expectativas y emociones de la pareja.

Expresar las propias necesidades emocionales figura entre las recomendaciones de GQ para fortalecer los vínculos de pareja

Después de este intercambio, ambas personas deben decidir si desean esforzarse por recuperar el vínculo o si la separación es la opción más adecuada. Si optan por continuar, expertos citados por GQ aconsejan priorizar el tiempo de calidad y realizar actividades conjuntas para fortalecer la conexión afectiva.

Toda relación de pareja enfrenta, en última instancia, la decisión de si puede reinventarse o si es preferible seguir caminos separados. El futuro dependerá del compromiso y la disposición de ambos a reconstruir el amor.