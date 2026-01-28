El secreto de un reconocido chef para realzar el sabor del arroz con especias

El arroz es un alimento fundamental en la cocina mundial, valorado por su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes recetas y culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz es uno de los alimentos más universales y versátiles de la cocina mundial. Con una presencia arraigada en mesas de todos los continentes, este cereal se destaca por su capacidad de adaptación a recetas y tradiciones tan diversas como el risotto italiano, la paella española o los platos especiados de Oriente Medio. Su historia milenaria y su cultivo extendido lo han convertido en una pieza fundamental de la alimentación global.

Entre sus propiedades más valoradas, ofrece una fuente accesible de energía gracias a su alto contenido en carbohidratos complejos. Además, su bajo nivel de grasas y la ausencia de gluten lo hacen apto para múltiples dietas y necesidades nutricionales. La facilidad con la que absorbe sabores permite que cada cultura lo reinvente, incorporando ingredientes locales y técnicas propias.

Bajo este panorama, el reconocido chef reveló, a través de su canal personal, en el que comparte consejos y técnicas de cocina para el público general, cuál es su secreto para realzar el sabor del arroz mediante una combinación precisa de especias frescas, aportando una dimensión única a este clásico universal.

Los consejos de Jordi Roca para realzar el sabor del arroz

Lograr que el arroz se transforme en un plato memorable depende de pequeños detalles y técnicas que marcan la diferencia. El chef Jordi Roca, conocido por su creatividad y su enfoque libre en la cocina doméstica, comparte algunos de sus secretos para potenciar el sabor de este ingrediente fundamental.

Agregar morcilla a mitad de la cocción aporta profundidad de sabor y carácter al arroz, según los consejos del chef (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los pasos esenciales es la elaboración cuidadosa del sofrito. El cocinero recomendó en su canal dorar el ajo y la cebolla lentamente para extraer todo su sabor. Además, destaca la importancia de rescatar los jugos pegados al fondo de la sartén, desglasando con un poco de vermut o coñac. Esta técnica, según sus palabras, permite “reincorporar esos sabores tostados que hacen la diferencia”.

En cuanto a la elección del arroz, Roca opta por la variedad Carnaroli, reconocida por su resistencia en la cocción. Cocina el grano a fuego alto durante un par de minutos y luego reduce la intensidad para asegurar una textura adecuada. A mitad de la cocción, añade rodajas de morcilla, que aportan profundidad y carácter al plato.

El verdadero truco, sin embargo, llega casi al final. Cuando restan dos minutos para terminar la cocción, el chef incorpora tomillo y romero frescos. Según explicó, este paso resulta “clave para lograr un arroz con mucho sabor y aroma”. La mezcla de estas dos especias, sumadas en el momento justo, transforma el resultado y le otorga un inconfundible toque de montaña. Por último, aconseja dejar que la preparación repose tapada unos minutos antes de servirla. Esto permite que los sabores se integren plenamente y se consiga la textura ideal.

Los beneficios de agregar romero y tomillo a las comidas

Sumar estas especias frescas en la preparación de platos como el arroz no solo potencia el sabor, sino que aporta una serie de ventajas culinarias y sensoriales. Estas hierbas, tradicionales en la cocina mediterránea, destacan por su capacidad de transformar recetas simples en experiencias llenas de aroma y personalidad.

El uso de especias frescas como romero y tomillo transforma recetas simples en experiencias culinarias con aromas complejos y notas balsámicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta combinación de hierbas aporta notas frescas, terrosas y ligeramente balsámicas, lo que contribuye a equilibrar los sabores robustos de ingredientes como la morcilla o la costilla de cerdo.

El uso de romero y tomillo también favorece la creación de un perfil aromático que distingue al plato. En el caso del arroz de montaña propuesto por Roca, estos condimentos evocan paisajes naturales y realzan la sensación de un plato casero, reconfortante y auténtico. El resultado es una experiencia culinaria donde cada bocado revela matices complejos y agradables, gracias al aporte estratégico de estas especias.

Cómo agregar especias al arroz

Incorporar especias requiere precisión en el momento y la forma de añadirlas para lograr un resultado equilibrado y lleno de matices. El método propuesto por el reconocido chef destaca la importancia de elegir ingredientes frescos y de respetar los tiempos de cocción para preservar sus cualidades aromáticas.

Por otro lado, especialistas de la cocina revelaron que una de las claves es trabajar en capas de sabor desde el inicio de la cocción. Sustituir el agua por caldos (de pollo, verduras o carne) o mezclar parte del líquido con leche de coco otorga una base más profunda y aromática al arroz, ya que los granos absorben estos matices desde el primer momento.

Otra estrategia es tostar ligeramente el arroz en grasa (como manteca o aceite de oliva) antes de añadir el líquido. Este paso resalta un sabor a nuez y ayuda a que las especias se adhieran mejor a los granos. En este punto, incorporar especias enteras o en polvo permite que liberen sus aceites esenciales y se integren de forma homogénea.

Para potenciar la textura y el sabor, se recomienda terminar el plato con ingredientes como frutos secos tostados, semillas (sésamo, girasol, calabaza) o incluso un poco de aceite de sésamo, oliva virgen extra o manteca clarificada. Estos detalles finales intensifican el carácter del arroz y lo convierten en una guarnición o plato principal más complejo y atractivo.

Lavar bien el arroz antes de cocinarlo y respetar la proporción de agua son claves para obtener una textura perfecta y evitar que el arroz se apelmace (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trucos para que el arroz no se pase

Uno de los principales métodos es enjuagar bien el arroz antes de cocinarlo. Este lavado elimina el exceso de almidón superficial, responsable de que los granos se peguen entre sí y se vuelvan gomosos durante la cocción.

La proporción entre agua y arroz resulta fundamental. Para la mayoría de los arroces de grano largo, conviene usar una parte de cereal por dos de agua, aunque puede variar según la variedad utilizada. Usar menos líquido del necesario provoca que la comida quede dura, mientras que el exceso lo vuelve pastoso. Respetar las recomendaciones del envase y ajustar según la variedad ayuda a obtener un resultado óptimo.

El método de cocción también influye. Cocinarlo a fuego medio o bajo y tapar la olla permite que el grano absorba el líquido correctamente sin sobrecocerse. Una vez evaporada el agua, retirar la olla y dejar reposar tapado durante al menos cinco minutos. Esto facilita que la humedad se distribuya de manera uniforme y evita el exceso de cocción.

Otro truco consiste en no remover el arroz durante la cocción, salvo cuando toque añadir ingredientes específicos. Revolver libera más almidón, lo que puede provocar que se apelmace. Al finalizar, separar los granos con un tenedor ayuda a mantener la textura suelta y esponjosa.