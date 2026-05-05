Las PYMEs argentinas apuestan por la inteligencia artificial para agilizar gestiones

Community managers encabezan la adopción de inteligencia artificial en las PYMEs, superando a responsables de operaciones

El 42% de las PYMEs en Argentina ya implementa inteligencia artificial en alguna etapa de su operación, según un relevamiento de FUNDAR, la Universidad Torcuato Di Tella, el Observatorio PYME y el Banco Interamericano de Desarrollo realizado este año en más de 400 empresas. Las compañías utilizan la tecnología para tareas específicas, principalmente en áreas digitalizadas, pero existen diferencias marcadas según la actividad y el nivel de adopción.

El estudio muestra que el uso de inteligencia artificial en las PYMEs argentinas está impulsado por los community managers en mayor medida que por los responsables de operaciones. Las empresas emplean estas herramientas para optimizar o acelerar labores cotidianas ya existentes, más que para transformar o innovar sus modelos de negocio actuales. Así lo destacó en Infobae en Vivo A las Nueve la analista María Migliore: “La inteligencia artificial ya llegó a las PYMEs argentinas”.

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Diferencias sectoriales y brecha tecnológica

El análisis de la encuesta confirma una marcada disparidad según el rubro productivo. El 85% de las empresas del área de software e IT se destaca como líder en el uso de inteligencia artificial, una cifra vinculada directamente a su nivel de digitalización. Sectores como textil (47%), metalmecánica (35%), y madera y papel, química y plástico (alrededor del 30%) muestran un menor grado de adopción, lo cual evidencia que la transición tecnológica todavía es un desafío para algunos segmentos de la industria.

El 42% de las PYMEs argentinas ya incorpora inteligencia artificial en áreas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es mucho más fácil incorporar inteligencia artificial cuando las empresas ya están digitalizadas de alguna manera”, afirmó Migliore. El informe advierte que, sin políticas activas, la brecha tecnológica podría ampliarse aún más a medida que avance la adopción de inteligencia artificial.

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La integración de estas herramientas, según destaca el documento, se limita en muchos casos a tareas básicas como la generación automática de texto, análisis de comentarios de clientes en redes sociales o el reconocimiento de voz. Cerca del 80% de las firmas que utilizan inteligencia artificial lo hacen principalmente en funciones como la generación de contenidos con plataformas como ChatGPT.

Procesos internos y límites actuales de la adopción

Entre las funciones avanzadas, la automatización de toma de decisiones es una de las menos extendidas. Solo el 18% de las PYMEs que implementa inteligencia artificial la utiliza para automatizar decisiones productivas, según señaló Migliore: “El porcentaje de adopción es muy bajo todavía para ese tipo de procesos si se lo compara con otras funciones”.

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La inteligencia artificial en PYMEs argentinas se utiliza mayormente para optimizar tareas existentes, no para transformar los modelos de negocio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también registra los niveles de adopción en áreas internas dentro de las empresas. Más del 50% de las aplicaciones de inteligencia artificial se orientan a marketing y ventas, mientras que un 45% se emplean en tareas de administración y gestión. La presencia de inteligencia artificial en operaciones logísticas es baja: apenas el 6% de las empresas recurre a estas soluciones para ese fin.

Según la analista: “En todos los procesos que son de apoyo, tienen una adopción más alta. Cuando vas a funciones más operativas, por ejemplo logística, estás en un seis por ciento de adopción”. El universo evaluado contempla empresas de hasta 249 empleados.

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Impacto laboral y nuevos desafíos para las PYMEs

La automatización relacionada con inteligencia artificial plantea interrogantes sobre el impacto en el empleo y la organización interna. Migliore explicó: “Hay mucho debate por eso y cambia mucho por industria también, porque podrías mejorar tu proceso productivo, bajar costos y agregar gente en otras funciones, es una manera...”.

El estudio recuerda que, aunque estas tecnologías permiten automatizar tareas y aumentar la eficiencia, el contacto humano y las tareas de cuidado siguen siendo ámbitos con menor grado de reemplazo.

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La inversión en capacitación y tecnología aparece como una condición clave para ampliar el alcance y la profundidad de la inteligencia artificial en las PYMEs. Migliore detalló: “Hoy es muy intuitiva la adopción. Es un grupo de empleados que empieza a meterlo. No hay una política de las empresas, no hay una política del Estado tampoco, no hay capacitación, no hay fondos”.

La capacitación y las políticas de apoyo son clave, ya que la adopción de inteligencia artificial en PYMEs sigue siendo intuitiva y con pocas estrategias estatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del uso de bots para atención al cliente, varios testimonios validan el ahorro de costos y la eficiencia operativa. Programar bots para responder consultas las 24 horas permite que las PYMEs mantengan un servicio permanente, con gastos mensuales que oscilan entre USD 50 y USD 200.

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La velocidad en la mejora de las aplicaciones de inteligencia artificial también sorprende. Migliore comentó: “La velocidad a la que mejora es impresionante, porque te quedás siempre atrás. Este año, la semana pasada, programaron el agente de ChatGPT y me trae las cuatro notas de economía a las seis y media de la mañana, a las cinco y media de la tarde de todos los medios que le puse que me busque”.

La analista también remarcó el carácter complementario que puede tener la inteligencia artificial en tareas específicas: “Lo veo como complementario a lo que son las tareas humanas. Podés, desde lo médico y lo predictivo, hacer algunas cosas”.

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A medida que crece la adopción, los expertos subrayan la importancia de incorporar estas tecnologías al núcleo de los procesos productivos para ampliar la eficiencia y mantener la competitividad de las PYMEs argentinas.

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