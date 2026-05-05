“Nos queda un respiro”: el director del Hospital de Clínicas alertó por la severa crisis que atraviesan ante la falta de financiamiento

Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas: “No podemos achicarnos más” (Infobae a las Nueve)

En una mañana marcada por las protestas del sector de la salud, Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas, alertó sobre la crítica situación financiera que atraviesan los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires.

La falta de ejecución de los fondos aprobados por ley para su funcionamiento pone en riesgo la atención de más de setecientas mil personas y la formación de profesionales médicos.

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Durante una entrevista en Infobae a las Nueve, Melo expuso que, si no se transfiere el presupuesto previsto, los hospitales podrían dejar de operar en el corto plazo. El reclamo se da en un contexto de creciente tensión con el Gobierno, que aún no giró los recursos comprometidos para 2026.

El recorte impactó en la compra de insumos esenciales: oxígeno, medicamentos, descartables e incluso el pago de honorarios a anestesistas, seguridad y limpieza.

El directivo explicó que el Hospital de Clínicas se encuentra en una situación límite por la falta de ejecución de la partida de 80 mil millones de pesos destinada al financiamiento de los hospitales universitarios. Ese monto fue aprobado por el Congreso el año pasado y debía ser transferido entre enero y abril de 2026. “En estos meses fuimos achicando el funcionamiento, pero ya estamos en un extremo donde no podemos achicar más”, advirtió Melo.

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Según relató, el recorte impactó en la compra de insumos esenciales: oxígeno, medicamentos, descartables e incluso el pago de honorarios a anestesistas, seguridad y limpieza. “Nos queda un respiro para dentro de un mes y medio, dos meses, si no recibimos ningún tipo de plata”, puntualizó.

El hospital también enfrenta dificultades para mantener la aparatología en condiciones. Como ejemplo, Melo mencionó el resonador, una incorporación clave para la atención y la docencia, cuyo service cuesta $150 millones y aún no pudo ser abonado.

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Deudas y deterioro de la atención

La falta de fondos llevó a la acumulación de deudas con proveedores, muchos de los cuales ya evalúan no participar en nuevas licitaciones o aplicar recargos financieros. “Buscamos la buena voluntad de ellos pero si no les pagamos, para la próxima licitación pueden no participar”, reconoció Melo, quien advirtió que esta dinámica encarece los costos y agrava el déficit.

La reducción del funcionamiento implica que los pacientes reciben la atención inicial, pero deben esperar indefinidamente para estudios, internaciones o cirugías. “Ponemos un embudo donde uno atiende al paciente en la consulta la primera vez, pero cuando su diagnóstico requiere algún gasto extra, ahí tiene que entrar en un achique y empezamos a extender las agendas”, explicó.

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Melo describió la escena cotidiana: pacientes que llegan con incertidumbre, reciben un diagnóstico pero no pueden acceder a tratamientos, y se ven obligados a buscar alternativas fuera del hospital, aun careciendo de recursos o cobertura suficiente.

Nuestro principal objetivo es la formación de los profesionales de salud. La parte asistencial no la podemos encarar y estamos achicando al 45%”, detalló Melo

Pero el ahogo financiero no solo afecta la prestación de servicios, sino también la función docente y la investigación médica. El Hospital de Clínicas es un hospital escuela, donde se forman residentes, especialistas y estudiantes de medicina. “Nuestro principal objetivo es la formación de los profesionales de salud. La parte asistencial no la podemos encarar y estamos achicando al 45%”, detalló Melo.

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La falta de insumos y la reducción de prácticas repercuten en la calidad de la formación. Además, la investigación, tercer pilar institucional, queda virtualmente paralizada. “Un hospital que no investiga es un hospital que se desactualiza. Nosotros no estamos generando conocimientos”, lamentó.

Sin diálogo y con nuevas protestas en el horizonte

El director del Hospital de Clínicas remarcó que, pese a los reclamos, no existe diálogo con el Gobierno Nacional ni respuestas a las propuestas enviadas por el rectorado de la UBA. “Ese canal tiene una sola dirección. No hay respuesta. No hay ni siquiera una devolución”, afirmó.

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En este contexto, anticipó que la semana próxima se realizará una marcha federal universitaria para insistir con el reclamo de fondos y visibilizar el riesgo de cierre de los hospitales universitarios.

Además, consultado sobre los ingresos provenientes de obras sociales y prepagas, Melo indicó que el único prestador que se encuentra al día es el PAMI, cuya cápita permite sostener parte del funcionamiento. En cambio, varias obras sociales mantienen deudas millonarias con el hospital. “Hay obras sociales que al hospital le deben 1000 millones, 500 millones, 300 millones de pesos”, precisó.

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Ante esto, el hospital debe recurrir a intimaciones legales para intentar recuperar esos fondos, pero la mayoría de los recursos dependen de la transferencia que debe realizar el Estado a través del presupuesto aprobado.

El reclamo de la UBA abarca a otros cinco hospitales universitarios: el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos cumplen un rol esencial en la atención pública, la formación médica y la investigación científica en la Argentina.

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