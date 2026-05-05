La película “Michael” supera los USD 430 millones en taquilla global y arrasa en cines

La película “Michael”, inspirada en la vida de Michael Jackson, acumula 430,3 millones de dólares en la taquilla mundial según Box Office Mojo. (Universal Pictures)

La película “Michael”, basada en la vida del cantante estadounidense Michael Jackson, ha logrado una recaudación acumulada de 430,3 millones de dólares en taquilla global hasta el 5 de mayo de 2026, según cifras de Box Office Mojo y confirmación de Deadline. El desempeño afecta directamente a la industria cinematográfica internacional, a los estudios productores y a los distribuidores, ya que consolida una tendencia creciente en el género de biopics musicales. El fenómeno adquiere relevancia por el contexto de alta competencia en cartelera y por la capacidad de estas producciones para atraer públicos diversos.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por Box Office Mojo, el filme dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson sumó 184,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron 246,1 millones de dólares. El último fin de semana, la cinta mantuvo el liderazgo en países como Francia, España, Países Bajos, Bolivia, Perú, Ecuador y Malasia, según reportó Deadline. El análisis de medios especializados como The Numbers y Box Office Watch respalda estos datos, mencionando el rendimiento sostenido del largometraje en regiones clave.

PUBLICIDAD

El estreno de “Michael” se sitúa dentro de una tendencia reciente donde los biopics musicales alcanzan cifras notables en la taquilla global. La producción se posiciona como la segunda más exitosa de Lionsgate tras la pandemia, solo por detrás de “John Wick: Capítulo 4”. Además, supera la recaudación acumulada de otros títulos del género como “Elvis” y “A Star is Born”, y mantiene una ventaja sobre la trayectoria de “Bohemian Rhapsody” en varios territorios estratégicos, según Deadline.

¿Cuánto recaudó “Michael” en los mercados más importantes?

De acuerdo con Box Office Mojo, Michael acumuló 184,2 millones de dólares en América del Norte y 246,1 millones en el resto del mundo. Los principales mercados internacionales incluyen:

PUBLICIDAD

Francia : 21,2 millones de dólares, cifra que supera el resultado de “Bohemian Rhapsody” y “Oppenheimer” en el mismo punto de su exhibición, según información de Deadline .

Reino Unido e Irlanda : 30 millones de dólares, con un segundo fin de semana de 8,2 millones, de acuerdo con el mismo medio.

México : 17,8 millones de dólares, con una retención del 26% de la taquilla nacional y un comportamiento superior al de “Bohemian Rhapsody”, según Deadline .

Italia : 15,7 millones de dólares, con una caída semanal limitada y un rendimiento por encima de “Bohemian Rhapsody” en el segundo fin de semana.

Brasil: 15 millones de dólares, lo que representa un tercio del último fin de semana en ese país, superando los registros de otros títulos musicales recientes.

Otros mercados destacados son Alemania (13,7 millones), España (13,8 millones), Australia (13,4 millones) y el área de Oriente Medio (11,4 millones), conforme a los datos verificados por Deadline y Box Office Mojo.

El biopic musical dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson lidera la taquilla en Estados Unidos, Canadá y mercados internacionales clave. (Lionsgate)

¿Por qué “Michael” es relevante en la taquilla internacional?

Según Deadline, el éxito de Michael responde a factores estructurales y coyunturales de la industria. La estrategia de estreno mundial abarcó 82 territorios y un segundo fin de semana con ingresos por 134,8 millones de dólares, de los cuales 80,8 millones provinieron de mercados fuera de Estados Unidos. La película se mantuvo en el primer lugar de la taquilla en países de Europa y América Latina durante dos semanas consecutivas.

PUBLICIDAD

La cobertura de Deadline indica que la asistencia a las salas estuvo impulsada por feriados como el Día del Trabajo y la Semana Dorada en Japón. Además, la película mostró caídas semanales reducidas en los principales países, lo que revela una demanda sostenida. El reporte de Box Office Watch señala que “Michael” se consolida como la segunda película más taquillera de Lionsgate tras la pandemia, por encima de “Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes”.

¿Cómo se posiciona “Michael” frente a otros biopics musicales y grandes estrenos?

El estreno de Michael coincidió en cartelera con títulos como “El diablo viste de Prada 2” y “Super Mario Galaxy”. Según Deadline, la película inspirada en Michael Jackson mantuvo el primer puesto de la taquilla en Francia, España y Países Bajos, incluso ante estrenos de alto perfil. En México, Brasil e Italia, la recaudación superó la de otros biopics musicales en el mismo periodo de exhibición.

PUBLICIDAD

“Super Mario Galaxy” se acerca a los 900 millones de dólares globales, pero “Michael” destaca en la categoría de películas musicales, superando a “Bohemian Rhapsody”, “Elvis” y “A Star is Born” en varios mercados, según Box Office Mojo. De acuerdo con el portal especializado, el largometraje se convirtió en la segunda película más rentable de Lionsgate después de “John Wick: Capítulo 4”.

'Michael' superó la recaudación de otros biopics musicales como “Elvis”, “A Star is Born” y “Bohemian Rhapsody” en países como Francia, México e Italia. (Lionsgate via AP)

¿Qué estrategias potenciaron la recaudación de “Michael”?

La campaña de lanzamiento de Michael incluyó preestrenos internacionales y una distribución escalonada que abarcó 82 territorios. De acuerdo con Deadline, la coordinación con feriados locales y la promoción en festivales de cine contribuyeron a la alta asistencia durante los primeros días. La película se benefició tanto del interés en la figura de Michael Jackson como de una estrategia de retención de público basada en la expansión progresiva a nuevos mercados.

PUBLICIDAD

Según Box Office Mojo, varias regiones, como Oriente Medio y Asia-Pacífico, mostraron incrementos de recaudación en el segundo fin de semana. El desempeño en Arabia Saudita y Australia se destacó por mantener una asistencia alta aun sin coincidir con festivos nacionales, conforme a la cobertura de Deadline.

¿Qué datos comparativos muestran el impacto de “Michael” en la industria?

De acuerdo con Box Office Mojo y Deadline, “Michael” ya superó la recaudación acumulada de “Elvis” y “A Star is Born” en mercados clave. En Francia, el total de 21,2 millones de dólares supera los registros de biopics previos en el mismo punto de exhibición. En México, la retención del 26% es la más alta para una película no animada en el mercado.

PUBLICIDAD

El reporte de Box Office Watch indica que en Italia, la caída semanal del 19% permitió que el acumulado de 15,7 millones superara a “Bohemian Rhapsody” al finalizar el segundo fin de semana. En Brasil, el filme se posicionó por delante de títulos recientes del género, con 15 millones de dólares logrados en solo dos semanas.

Lionsgate logró que 'Michael' se convirtiera en su segunda película más rentable tras la pandemia, solo superada por “John Wick: Capítulo 4”. (Lionsgate)

¿Cuál es el impacto para los estudios y el futuro del género musical?

La recaudación de Michael refuerza la tendencia de éxito de los biopics musicales en la taquilla internacional. Según Deadline, la película representa un caso de estudio sobre el potencial comercial de este tipo de producciones, que incrementaron su presencia en la cartelera global durante los últimos años. El posicionamiento de “Michael” como la segunda cinta más rentable de Lionsgate abre nuevas expectativas para futuros proyectos del estudio.

PUBLICIDAD

El éxito financiero destaca la vigencia de figuras como Michael Jackson como motor de atracción para audiencias diversas, de acuerdo con Box Office Mojo. El género musical mantiene un atractivo sostenido en la industria, como muestran las cifras de recaudación y la permanencia en el primer puesto de la taquilla en varios territorios.

¿Qué se proyecta para la recaudación de “Michael” en las próximas semanas?

Según los datos de Box Office Mojo, la tendencia indica que “Michael” podría mantener un ritmo sólido en la recaudación global durante las próximas semanas. La retención en mercados clave y la expectativa de estrenos diferidos en algunos países pueden contribuir a incrementar la cifra final. El monitoreo de la asistencia en territorios con alta demanda de cine musical será relevante para el resultado total.

PUBLICIDAD

La evolución del filme dependerá de la capacidad para sostener el interés del público frente a nuevos estrenos y de la estrategia de distribución de Lionsgate y Universal, según los analistas citados por Deadline.