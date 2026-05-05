América Latina

Bolivia vuelve a habilitar retiros de hasta 3.000 dólares del sistema financiero y el envío de remesas

El ministro de Economía y Finanzas anunció que a partir de julio se permitirán retiros de ahorros en dólares y la normalización del sistema de remesas con un tipo de cambio referencial

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Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)
Un hombre sostiene dólares en una casa de cambio en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (Foto AP/Carlos Sánchez)

Luego de más de tres años de restricciones por la escasez de divisas, el Gobierno de Bolivia anunció la devolución parcial de depósitos en dólares a los ahorristas a partir del 15 de julio y medidas para normalizar el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero.

“Se está anunciando un cronograma de devolución de depósitos injustamente retenidos para las personas naturales, 933 millones de dólares a partir del 15 de julio”, informó el lunes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en conferencia de prensa.

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La devolución de los ahorros se realizará de forma progresiva durante un año e iniciará con montos de hasta 3.000 dólares. Posteriormente se habilitará otro límite, mediante un cronograma que será publicado en canales oficiales, hasta cubrir un total de 933 millones para personas naturales.

El ministro explicó más tarde, en una entrevista con el canal Unitel, que esta devolución se hará a partir de “distintas fuentes de financiamiento”, pero no precisó concretamente cuáles. “Como Gobierno tenemos la autorización para hacer emisiones en mercados internacionales de valores”, afirmó y dijo que se está trabajando con organismos multilaterales como la CAF, el Banco Mundial y el FMI.

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“Estamos trabajando con organismos multilaterales y estamos concluyendo un trabajo que se ha iniciado desde el primer día de gobierno que implica la previsibilidad de la llegada de recursos en los próximos meses”, afirmó Espinoza.

El ministro de Economía, Jose Gabriel Espinoza, en una imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales
El ministro de Economía, Jose Gabriel Espinoza, en una imagen de archivo. REUTERS/Claudia Morales

Por otro lado, el ministro indicó que se normalizará el envío y recepción de remesas a través del sistema financiero al tipo de cambio referencial de compra, superior en un rango que fluctúa entre el 30% y 40% al tipo de cambio oficial.

Con estas medidas, la administración de Rodrigo Paz busca regularizar las transacciones en dólares en el sistema financiero como parte de un plan integral de estabilización económica. Según el ministro Espinoza, las acciones apuntan a normalizar las operaciones financieras en el país, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, reducir la informalidad en el manejo de divisas y brindar mayor seguridad y confianza a la población.

Bolivia sufre una desaceleración progresiva de su economía desde el 2014 a raíz de la caída de los ingresos de la renta de los hidrocarburos y la reducción de las reservas internacionales.

La crisis se manifestó en las calles a inicios de 2023 cuando se impusieron restricciones en las transacciones en dólares debido a la escasez, lo que provocó el surgimiento de un mercado paralelo de divisas donde la moneda norteamericana llegó a triplicar su valor oficial.

La escasez de dólares provocó el aumento sostenido de los precios y consecuentes protestas en Bolivia durante los últimos años. Imagen de archivo. El Alto, Bolivia. 22 de octubre de 2024. REUTERS/Claudia Morales
La escasez de dólares provocó el aumento sostenido de los precios y consecuentes protestas en Bolivia durante los últimos años. Imagen de archivo. El Alto, Bolivia. 22 de octubre de 2024. REUTERS/Claudia Morales

A pesar de contar con una menor disponibilidad de dólares, el Banco Central ha mantenido el tipo de cambio fijo desde el año 2011. En medio de ese contexto, el Gobierno de Paz estableció un “tipo de cambio referencial”, una cotización intermedia entre el oficial y el paralelo, con el que la banca busca aproximarse al valor efectivo del dólar y con el que operará el sistema de remesas.

El analista económico Gonzalo Chávez calificó estas medidas como “positivas porque ordenan pasivos, devuelven derechos de propiedad, reducen incertidumbre y formalizan operaciones cambiarias”, pero condicionó su éxito a la credibilidad. “Sin dólares suficientes, cronograma verificable y transparencia diaria, la buena noticia puede convertirse en otro pagaré emocional de la macroeconomía boliviana”, escribió en sus redes sociales.

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