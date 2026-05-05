Receta de pionono con crema de chocolate y dulce de leche, rápida y fácil

El pionono relleno es sinónimo de festejo familiar en Argentina. Hay algo inconfundible en el aroma dulce y la textura esponjosa de este arrollado, que aparece tanto en cumpleaños como en tardes de mate, siempre con un relleno generoso y tentador.
Si hay una versión que gana aplausos de grandes y chicos, es el pionono con crema de chocolate y dulce de leche. Es una elección clásica para postre o merienda, ideal para cuando el tiempo apremia y se busca un resultado espectacular, sin complicaciones.
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Receta de pionono con crema de chocolate y dulce de leche
El pionono con crema de chocolate y dulce de leche se compone de una plancha fina y esponjosa de masa dulce, que se rellena con una capa de dulce de leche y otra de crema de chocolate suave. Se enrolla en forma de arrollado y se sirve en porciones, con azúcar impalpable espolvoreada por encima.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
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- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 10-12 minutos
- Armado y enfriado: 3 minutos
Ingredientes
- 5 huevos
- 5 cucharadas de azúcar
- 5 cucharadas de harina 0000, tamizada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 400 gramos de dulce de leche repostero
- 100 gramos de chocolate semiamargo
- 150 cc de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar impalpable (para espolvorear)
Cómo hacer pionono con crema de chocolate y dulce de leche, paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar a máxima velocidad hasta lograr punto letra (al levantar el batidor se puede “dibujar” y queda marcado unos segundos).
- Perfumar con la esencia de vainilla. Incorporar la harina en forma envolvente, sin batir, para cuidar el aire del batido.
- Volcar la mezcla en una placa rectangular (25x35 cm aprox.) forrada con papel manteca enmantecado. Emparejar con espátula.
- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 10-12 minutos. El pionono debe quedar apenas dorado, no seco.
- Volcar el pionono caliente sobre un paño húmedo espolvoreado con azúcar. Retirar el papel manteca con cuidado.
- Para la crema de chocolate: Derretir el chocolate picado a baño María o en microondas. Dejar entibiar. Batir la crema de leche hasta punto medio y mezclar con el chocolate derretido hasta lograr una crema homogénea.
- Untar toda la superficie del pionono primero con dulce de leche y luego con la crema de chocolate, dejando libre 1 cm en uno de los bordes para evitar que el relleno se salga.
- Enrollar el pionono con ayuda del paño, apretando suavemente. Llevar a la heladera 20 minutos para asentar.
- Espolvorear con azúcar impalpable antes de servir. El pionono debe estar bien frío para que los cortes sean prolijos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 34 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien envuelto, hasta 3 días. También se puede congelar (porciones separadas) hasta 1 mes. Para servir, dejar descongelar en la heladera.
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