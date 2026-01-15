Sadfishing: la nueva tendencia de mostrar el sufrimiento en redes sociales para buscar compasión e interacción

Las redes sociales han modificado de manera profunda la forma en que las personas expresan sus vivencias y emociones. La exposición de la intimidad, antes reservada a círculos cercanos, se ha convertido en parte del día a día digital.
En este contexto, la búsqueda de empatía y reconocimiento público ha cobrado relevancia, dando lugar a dinámicas donde la vulnerabilidad se transforma en contenido compartido y valorado por miles de usuarios.
El sadfishing, emergente entre adolescentes, celebridades e influencers, refleja las nuevas fronteras borrosas entre lo privado y lo público, y plantea interrogantes sobre las consecuencias de convertir el sufrimiento en un fenómeno viral.
Sadfishing: la búsqueda de validación emocional en redes sociales
Compartir experiencias personales de dolor en busca de apoyo o reconocimiento se ha consolidado como una tendencia en plataformas digitales, según un análisis reciente de The Conversation junto a la Universidad Europea.
El sadfishing se ha hecho visible especialmente en redes como TikTok e Instagram, donde la exposición de la fragilidad se integra al relato colectivo y alimenta la dinámica social digital.
De acuerdo con The Conversation, el término combina las palabras “triste” y “pescar”, aludiendo a quienes utilizan la tristeza como anzuelo para obtener atención emocional en el entorno virtual.
El sadfishing implica una estrategia consciente: no solo se comparten emociones, sino que se busca una respuesta directa del público. Las interacciones —como los “me gusta” y comentarios de apoyo— refuerzan este ciclo de exposición.
Abundan los ejemplos de jóvenes mostrando lágrimas en TikTok, confesiones tras rupturas en Instagram y relatos de influencers sobre su salud mental, en una dinámica cada vez más frecuente en la vida digital, según The Conversation.
Perspectiva psicológica: validación y pertenencia
Cuando la autoestima depende de las reacciones de otros, mostrar la propia fragilidad se convierte en una vía para sentirse aceptado y visible. El reconocimiento de la vulnerabilidad genera una sensación de pertenencia, tanto por el contacto como por la validación pública.
Este tipo de exposición puede ofrecer un sostén emocional a quienes lo practican. Sin embargo, también se relaciona con mecanismos de regulación emocional y estilos de apego ansioso. The Conversation advierte que el uso emocional de las redes está vinculado a procesos que requieren atención clínica y educativa.
Para muchos, mostrar emociones —incluso las más difíciles— es una extensión de su interacción social online. Así, la distinción entre autenticidad y puesta en escena se vuelve cada vez menos clara.
Autenticidad, riesgos y debates
El sadfishing plantea dudas sobre la autenticidad y los motivos de quienes comparten su dolor en redes. Distinguir entre una reacción genuina y la dramatización resulta complejo, ya que lo que para algunos es exageración, para otros es una forma de catarsis.
Los psicólogos citados por The Conversation explican que el contexto y la frecuencia ayudan a identificar si se trata de un desahogo saludable o de una búsqueda constante de atención.
Esta exposición conlleva riesgos: junto al apoyo, puede aparecer burla, rechazo o acoso digital. Además, depender de la validación social debilita la autogestión emocional y puede generar un ciclo adictivo de búsqueda de respuestas, sostenido por la llamada “recompensa intermitente”.
El sadfishing no se limita a los adultos; en adolescentes, puede trivializar problemas de salud mental y convertir la vulnerabilidad en espectáculo.
The Conversation sugiere fortalecer la alfabetización emocional y crear espacios de apoyo, para que la expresión del malestar sea una decisión consciente y no un acto impulsivo. Compartir emociones en redes puede ser un intento de hallar comprensión, pues detrás de cada pantalla hay quienes buscan ser reconocidos en su fragilidad.