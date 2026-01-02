Qué es la emoción kama muta y por qué es fundamental para la salud mental

“Kama muta” es la emoción intensa que surge en reencuentros familiares, nacimientos o grandes celebraciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una emoción presente en situaciones como reencuentros familiares, nacimientos o celebraciones colectivas, cuyo nombre resulta desconocido para la mayoría, ha llamado la atención de la ciencia. Se trata de “kama muta”, una experiencia marcada por intensos sentimientos de conexión social.

Investigadores internacionales buscan ahora comprender y fomentar este estado emocional. Según expertos citados por New Scientist, explorar y provocar conscientemente esta emoción podría transformar la manera en que las personas perciben sus vínculos y su propio bienestar emocional.

Qué es el kama muta y cómo se manifiesta

La expresión “kama muta”, originaria del sánscrito y puede traducirse como “conmovido por amor”, describe una emoción positiva que surge cuando los lazos sociales se intensifican de forma repentina. Sus síntomas son fácilmente reconocibles: escalofríos, lágrimas súbitas y una sensación de calor en el pecho.

Aparece en momentos como ver por primera vez a un recién nacido, reencontrarse tras una larga ausencia o compartir el orgullo por un éxito colectivo. Como detalla New Scientist, hasta hace poco la psicología tendía a asociar estas reacciones físicas casi exclusivamente con emociones negativas, como el dolor o la tristeza. Sin embargo, recientemente este concepto se modificó.

Presenciar por primera vez a un recién nacido suele provocar la emoción conocida como "kama muta" en muchas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés científico y su impacto social

El interés científico por el kama muta comenzó en 2012, cuando Alan Fiske, antropólogo de la Universidad de California, Los Ángeles, junto a Thomas Schubert y Beate Seibt de la Universidad de Oslo, se cuestionaron por qué tanta gente llora ante finales felices en las películas.

Esta inquietud dio lugar a entrevistas y cuestionarios extensos sobre reacciones emotivas ante hechos positivos. Según New Scientist, el análisis permitió detectar patrones: síntomas físicos específicos y el surgimiento de la emoción siempre vinculado a la intensificación de alguna relación social. La ausencia de un término preciso en inglés o en otras lenguas europeas llevó al equipo a adoptar “kama muta”, resaltando el carácter novedoso y universal de este fenómeno.

Fiske describe la experiencia como un momento en que “el amor se enciende”. Propone que, desde una perspectiva evolutiva, esta emoción habría contribuido a fortalecer conductas de cuidado mutuo que resultaban esenciales para la supervivencia. El equipo sostiene que, independientemente del contexto individual, se trata de la misma emoción surgida cuando se profundizan los vínculos humanos.

Cómo se estudia y qué provoca esta emoción

El “kama muta” se manifiesta en diversos ámbitos: desde la confidencia entre amigos hasta el apoyo recibido en reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde la aceptación incondicional refuerza el sentido de pertenencia, afirman los expertos. También aparece en eventos religiosos, durante oraciones o rituales, y toma fuerza especial en acontecimientos colectivos como competiciones deportivas o conmemoraciones.

El "kama muta" representa una emoción intensa generada por la sensación de unión en experiencias sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar su universalidad, los investigadores proyectaron vídeos con escenas de conexión empática a participantes de varios países, como Estados Unidos, Noruega, Israel y Portugal. Según los resultados recogidos por New Scientist, los reencuentros y gestos de cuidado provocaron más “kama muta” que otras situaciones habituales.

Un estudio internacional publicado por la American Psychological Association respalda la universalidad del “kama muta” y profundiza en sus características y función social. La investigación, realizada con participantes de distintos países y contextos culturales, verificó que la emoción se manifiesta con síntomas físicos.

Asimismo, los autores del estudio destacan que el “kama muta” no solo tiene un reconocimiento espontáneo en diferentes culturas, sino que además cumple un papel relevante en el fortalecimiento de vínculos y la cohesión grupal.

Quienes reportaron haberlo sentido manifestaron un mayor deseo de fortalecer relaciones y predisposición a comprometerse socialmente. Esta emoción puede surgir también de manera vicaria, a través del arte o los medios. En conciertos, la sensación de unidad favorece el fenómeno y, en giras masivas, es común que los asistentes intercambien gestos de afecto o recuerdos.

Factores que influyen y sus beneficios

Investigadores de la Universidad de Buffalo identifican la importancia de la calidad de la atención en encuentros virtuales para provocar "kama muta" (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad para experimentar “kama muta” no depende únicamente de una empatía innata. La calidad de la atención y la apertura en la conversación resultan cruciales. Estudios liderados por Kenneth DeMarree, psicólogo de la Universidad de Buffalo, diseñaron encuentros virtuales entre desconocidos en los que se promovió la atención y la aceptación. Tanto los que relataban como los que escuchaban lograron experimentar los sentimientos intensos y acogedores característicos de “kama muta”.

Esta emoción tampoco exige siempre la compañía de otras personas. Lecturas conmovedoras, películas románticas o incluso vídeos de animales vulnerables pueden despertar el deseo de protección y ternura. Adoptar una actitud receptiva ante estos estímulos puede potenciar el efecto transformador de la experiencia y la autopercepción.

Las investigaciones sugieren que el “kama muta” impulsa la empatía y la resiliencia social, fortaleciéndolos tanto a nivel individual como colectivo. Sentir esta emoción contribuye a incrementar la sensación de pertenencia y promueve el cuidado hacia los demás.

Fiske señala que muchas personas han reprimido esta emoción por prejuicios o incomodidad. Reconocerla y comprender que es una experiencia común, capaz de manifestarse tanto en momentos de vulnerabilidad como de alegría, forma parte del aprendizaje emocional.